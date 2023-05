Ensemble cuisinière, laveuse et sécheuse volés dans une maison en construction à West Kelowna

La GRC de Kelowna et Crimestoppers demandent l’aide du public pour retrouver des objets volés dans une maison en construction à West Kelowna le mercredi matin 24 mai.

À 4 h 18, un camion s’est garé place Malbec et y est resté une heure. Les occupants du véhicule sont ensuite sortis du camion et sont entrés dans le garage de la maison, volant une cuisinière à gaz Fisher et un ensemble laveuse et sécheuse Electrolux. Le camion a pu être vu sur vidéosurveillance dans la région.

Le camion est une Dodge blanche plus ancienne avec la boîte arrière côté conducteur peinte en noir. Au moment du vol, la plaque d’immatriculation était recouverte.

Si quelqu’un sait quoi que ce soit au sujet de ce vol ou peut identifier les occupants, il doit contacter soit la GRC de West Kelowna avec le numéro de dossier 2023-28418, soit Crimestoppers pour rester anonyme au 1-800-222-TIPS ou sur le site Web. Votre aide pourrait mener à une récompense de 2 000 $.

City of West KelownaKelownaOkanagancrimes non résolus