Enseigner aux enfants à être des optimistes pour le climat ouvre la voie à un avenir meilleur – Shaw Local

Il y a de l’espoir, et puis il y a de l’optimisme. Ce n’est pas exactement la même chose.

Il y a ceux d’entre nous qui se moquent de la science, ou l’ignorent, qui lèvent les yeux au ciel lorsque les dirigeants mondiaux du climat nous disent que nous devons réduire de manière agressive la consommation de pétrole et les émissions de carbone, sinon nous atteindrons un point de non-retour plus tôt que prévu et nos enfants et les enfants de nos enfants font face à un monde plus sombre que celui dans lequel nous vivons.

Ceux d’entre nous qui haussent les épaules face à ce qui pourrait nous arriver espèrent simplement le meilleur.

L’espoir est un vœu pieux, une réponse émotionnelle.

L’optimisme, d’autre part, est une application d’actes sur lesquels fonder l’espoir d’un meilleur résultat.

Comme l’a dit l’écrivain anglais Nick Hornby : « L’espoir est un menteur, un tricheur et un taquin. L’espoir s’approche de toi, frappe-lui le derrière. Je n’ai pas ma place dans des jours comme ceux-ci.

Le monde d’aujourd’hui aurait besoin d’un peu plus d’optimisme.

L’écrivaine sur le climat du Daily Herald, Jenny Whidden, a écrit sur les efforts déployés au Carmel Catholic High School de Mundelein pour enseigner aux enfants un mode de vie respectueux de l’environnement dans lequel nous considérons les effets de ce que nous faisons chaque jour et agissons avec plus de prudence et de détermination.

« Nous essayons de cibler [climate change] d’un point de vue critique sans créer d’anxiété climatique, qui est absolument une menace réelle », a déclaré Michelle Titterton, présidente du département scientifique de Carmel, à Whidden.

“Comment fait-on cela? Je pense que pour nous, il s’agit d’être des optimistes pour le climat. Il s’agit de rendre les gens enthousiastes à propos de ce que ce serait d’avoir ce style de vie propre et de la façon dont chacun peut en faire partie.

Titterton est le responsable du développement durable de l’école. Elle a obtenu sa maîtrise dans le domaine pendant la pandémie de COVID-19. Son objectif n’est pas seulement d’inciter ses élèves à devenir plus écoresponsables, mais aussi de passer le mot.

“En tant qu’éducatrice et en tant que professeur de sciences, je me sens passionnée non seulement par l’éducation de nos élèves, mais aussi par celle de leurs familles”, a-t-elle déclaré. “Lorsque nous enseignons, nous n’enseignons pas seulement aux enfants, nous enseignons à toute la famille et à toute la communauté.”

Des cours sur l’environnement ont été ajoutés au programme. Les élèves surveillent la quantité de nourriture gaspillée à la cafétéria et où elle va – une décharge ou un compostage. Ils trouvent des moyens de limiter la consommation d’électricité. L’école a remplacé tout son éclairage par des LED.

Il n’y a pas que Carmel qui progresse. Le bâtiment est du lycée Stevenson dans le Lincolnshire est le premier bâtiment net zéro de l’État. Il produit plus d’énergie qu’il n’en utilise, avec des murs de plantes, une serre sur le toit, des jardins et un grand panneau solaire.

Il est facile de tomber dans le désespoir climatique. Mais, comme nous l’ont rappelé les élections de mi-mandat, chaque effort individuel compte.

Comme l’a dit un autre écrivain anglais, Robert Swan : « La plus grande menace pour notre planète est la croyance que quelqu’un d’autre la sauvera.

– Le Daily Herald

https://www.dailyherald.com/discuss/20221118/daily-herald-opinion-teaching-kids-to-be-climate-optimists-sets-course-for-a-brighter-future