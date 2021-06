LE sujet de la race et de la façon dont il devrait être enseigné aux États-Unis a été repoussé par les législateurs républicains et les responsables du système éducatif.

En mai, un riche district scolaire de banlieue du Texas a récemment voté pour empêcher l’enseignement de la théorie critique de la race dans les salles de classe.

Qu’est-ce que la théorie critique de la race ?

La théorie critique de la race est une façon de penser l’histoire de l’Amérique à travers le prisme du racisme.

Les chercheurs l’ont développé au cours des années 1970 et 1980 en réponse à ce qu’ils considéraient comme un manque de progrès racial suite à la législation sur les droits civiques des années 1960.

Les théoriciens critiques de la race soutiennent que les institutions juridiques aux États-Unis « fonctionnent pour créer et maintenir des inégalités sociales, économiques et politiques entre les Blancs et les non-Blancs, en particulier les Afro-Américains ».

Les architectes de la théorie soutiennent que les États-Unis ont été fondés sur le vol des terres et du travail, et que la loi fédérale a préservé le traitement inégal des personnes basé sur la race.

Enseignent-ils la théorie critique de la race dans les écoles ?

Il n’y a aucune preuve que la théorie critique de la race soit enseignée dans les écoles publiques américaines de la maternelle à la 12e année.

Cependant, certaines idées liées au sujet – comme les conséquences persistantes de l’esclavage ont été enseignées.

De nombreux républicains considèrent les concepts sous-jacents à la théorie critique de la race comme un effort pour réécrire l’histoire américaine et persuader les Blancs qu’ils sont intrinsèquement racistes et devraient se sentir coupables en raison de leurs avantages.

Les républicains citent souvent le projet 1619 comme source de préoccupation.

L’initiative du New York Times, publiée en 2019, visait à raconter une histoire plus complète de l’histoire du pays en plaçant l’esclavage au centre de la fondation de l’Amérique.

La théorie critique de la race a fait son apparition en septembre 2020 lorsque l’ancien président Donald Trump l’a abordée et le projet 1619 dans le cadre d’un événement à la Maison Blanche axé sur l’histoire de la nation.

Il a appelé à la fois « une croisade contre l’histoire américaine » et « un poison idéologique qui … détruira notre pays ».

Quels États ont interdit l’enseignement du racisme structurel ?

Actuellement, cinq États interdisent l’enseignement sur le racisme structurel, car une législation est en cours dans au moins 15 autres États.

Ces états comprennent :

Idaho

Iowa

Oklahoma

Texas

Tennessee

La loi de l’Oklahoma stipule que les cours ne doivent pas faire ressentir à un individu « de l’inconfort, de la culpabilité, de l’angoisse ou toute autre forme de détresse psychologique en raison de sa race ».

Certains projets de loi à l’échelle de l’État vont jusqu’à interdire l’enseignement sur les structures et les systèmes mêmes qui ont conduit à l’esclavage et les itérations en cours de la façon dont ces structures continuent de se manifester dans les lois sur le maintien de l’ordre, la redlining, la suppression des électeurs et plus encore.

La loi HB 3979 du Texas interdit aux enseignants des écoles publiques d’obliger les élèves à lire du matériel pédagogique spécifique ou même à se renseigner sur des idées particulières – en particulier l’idée que « l’avènement de l’esclavage a constitué le véritable fondement des États-Unis ».

La loi interdit également aux enseignants d’enseigner même le Projet 1619.

La loi exige également que les enseignants présentent des personnes et des idées spécifiques de l’histoire américaine.

La législation vise également à empêcher les enseignants de discuter de quoi que ce soit dans ces histoires qui pourrait faire allusion au racisme ou à l’esclavage inhérents.

Les législateurs à l’origine du projet de loi de l’Idaho ont déclaré que la théorie critique de la race « essaie de faire en sorte que les enfants se sentent mal ».

Les législateurs du Tennessee ont déclaré que l’enseignement du racisme favorisait la « division » et qu’un projet de loi en instance au Rhode Island interdit d’enseigner l’idée que « les États-Unis d’Amérique sont fondamentalement racistes ou sexistes ».