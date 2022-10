Enseigne rouillée – Kelowna Capital News

Rusty Ensign – Candidat au Conseil

UN:

La croissance devrait être gérée en encourageant une plus grande densité dans le Westbank Centre afin d’encourager davantage un lieu de vie où tout le monde peut marcher jusqu’aux commodités et améliorer l’achalandage du transport en commun. La croissance contribue à l’engorgement de l’autoroute 97. Notre conseil doit faire pression sur la province pour qu’elle réinvestisse dans notre communauté. Avec le montant croissant des recettes fiscales, nous envoyons à la province que nous méritons d’investir dans notre communauté. Le développement ne doit pas être surchargé pour les améliorations hors site qui doivent être effectuées avec les DCC. Les approbations de double trempage les empêchent d’être réalisables. Cela réduit l’offre de lots et fait grimper les prix. Les investisseurs immobiliers pour les locations à court terme et Air BnB doivent être réglementés et appliqués. Nous payons une taxe sur la spéculation à la province depuis trois ans, sans rien en échange de logements abordables.

B :

Ajouter plus de GRC au budget de la ville. Demander à la province d’ajouter plus de membres ruraux à la GRC. Ce n’est pas juste que nous subventionnions les services de police à l’extérieur de notre ville. Arrêtez ce programme absurde de capture et de libération. Par l’intermédiaire de la Southern Interior Local Government Association, faire approuver une motion, puis par l’intermédiaire de l’UBCM, faire pression sur la province pour que le système judiciaire applique des peines plus sévères !

C :

Faciliter un plan directeur de l’autoroute 97 selon lequel le pont passera d’abord à des voies alternées et le feu Abbot sera supprimé. Avoir un plan de façade à long terme des deux côtés de l’autoroute de Daimler à Boucherie. Un échangeur à chacun. Supprimez les autres intersections. Dobbin Road à six voies avec un passage souterrain et aucun feu.

RÉ:

Justin Schultz. Je n’oublierai jamais que le midget de sa ville natale a marqué un vainqueur en prolongation lors de la première saison des Warriors. Alors entrez dans la cour des grands !

