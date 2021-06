Enseignante, directrice en congé payé

TENAFLY, NJ – Un enseignant et le directeur d’une école primaire du New Jersey ont été mis en congé payé dans l’attente d’une enquête du district sur une mission controversée qui a conduit un élève de 11 ans à rédiger un essai du point de vue d’Adolf Hitler.

Dans une lettre envoyée jeudi aux parents de l’école primaire de Maugham, la surintendante des écoles publiques de Tenafly, Shauna DeMarco, a déclaré que la mission violait le programme du district et qu' »une tentative d’individualiser le projet a eu pour résultat que l’élève a reçu des instructions erronées de l’enseignant ».

DeMarco a ajouté que l’école avait commis une erreur en suspendant l’essai publiquement dans l’école, ce qui a signalé le devoir. Un parent a publié une photo de l’essai en ligne, suscitant l’indignation envers l’école, mais aussi l’enfant qui a écrit l’essai et sa famille.

« Cela a eu un impact dévastateur sur l’étudiant impliqué et sa famille, qui ont été plongés dans la tourmente sans que ce soit leur faute », a écrit DeMarco, ajoutant : « Cela a également été incroyablement douloureux pour les membres de notre communauté juive face à de plus en plus de cas d’antisémitisme dans tout le pays.

DeMarco a reconnu que le district avait échoué dans sa réponse initiale au retour de flamme.

Les administrateurs enquêtent toujours sur l’incident et l’enseignant et le directeur resteront en congé administratif jusqu’à ce que le conseil scolaire de Tenafly soit en mesure de mettre en œuvre un plan d’action basé sur les conclusions du district.

Le district vise également à rencontrer des dirigeants juifs locaux pour développer un programme d’éducation sur l’Holocauste pour les écoles Tenafly, selon une source connaissant le plan.

Plus tôt:Messages vocaux en colère envoyés aux écoles Tenafly suite à un rapport d’Hitler faisant l’objet d’une enquête par la police

Le projet au cœur de la controverse a demandé à une classe de cinquième année d’écrire des biographies du point de vue de personnages historiques qui « personnifient le bien ou le mal », selon un communiqué publié par le conseil scolaire du district plus tôt cette semaine.

Les étudiants ont été invités à discuter de la manière dont leur sujet aurait pu rationaliser leurs actions, a déclaré le conseil d’administration.

Le court essai sur Hitler a été affiché dans l’école parmi d’autres du projet pendant des semaines, mais après qu’une image de l’essai a été partagée en ligne, les parents et d’autres membres de la communauté ont exprimé leur indignation.

Cependant, certains groupes, tels que la Fédération juive du nord du New Jersey, ont appelé au calme, affirmant que l’enfant et sa famille n’avaient aucune intention antisémite, et ont noté qu’ils avaient souffert d’une vague de vitriol « mal dirigé », qui s’est propagée sur des médias sociaux.

« Ma plus grande réussite a été d’unir une grande masse d’Allemands et d’Autrichiens derrière moi », déclare l’essai dans son introduction, comme le montre une photographie largement diffusée.

Après avoir noté qu’Hitler avait accédé au titre de führer allemand en 1934, l’étudiant a écrit l’un des passages les plus controversés de l’essai, en disant : « J’étais plutôt génial, n’est-ce pas ?

« Ma croyance [sic] dans l’antisémitisme m’a poussé à tuer plus de 6 millions de Juifs », conclut le journal.

Suivez Nicolas Katzban sur Twitter