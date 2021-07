Enseignante, 49 ans, qui a épousé un ex-élève et a eu deux enfants avec son enquête sur les visages

Une enseignante d’AN RE qui a épousé une ex-élève et a eu deux enfants avec elle fait maintenant l’objet d’une enquête pour avoir eu une « relation inappropriée ».

Gavin Dunsmuir, 49 ans, serait devenu trop proche de Megan Reid, maintenant âgée de 23 ans, alors qu’il travaillait à la Largs Academy à Ayrshire, en Écosse.

Gavin Dunsmuir fait face à une enquête sur sa relation avec Megan Reid alors qu’elle était écolière Crédit : Nouvelles de la date limite

Megan Reid a maintenant 23 ans Crédit : Nouvelles de la date limite

Il aurait été aperçu en train de visiter un pub avec l’écolière de l’époque et d’autres jeunes entre mars et août 2015.

Dunsmuir est également accusé d’avoir emmené Reid chez un collègue et de l’avoir laissée passer du temps avec sa fille, rapporte le Daily Record.

Le professeur d’éducation religieuse de Kilmarnock a ensuite quitté sa femme et a commencé à vivre avec Reid, qui serait enceinte de son enfant en mars 2018.

Bien qu’il y ait un écart d’âge de 26 ans entre le couple, ils se sont mariés plus tôt cette année et ont maintenant deux enfants ensemble.

Le General Teaching Council for Scotland (GTCS) entendra également des témoignages selon lesquels Dunsmuir aurait eu des relations sexuelles non consensuelles avec un enfant à deux reprises entre 1991 et 1993.

L’enquête examinera également s’il est apte à poursuivre sa profession d’enseignant.

Un avis d’audience du chien de garde indique : « À deux reprises entre 1991 et 1993, sachant que l’enfant A n’avait pas l’âge légal pour donner son consentement, vous avez eu des rapports sexuels avec l’enfant A sans son consentement.

« Entre mars 2015 et août 2015, alors que vous étiez employé comme enseignant par le North Ayrshire Council à l’école A, vous avez noué une relation inappropriée avec un élève, en ce sens que vous avez : conduire ledit élève au domicile d’un collègue ; et passez du temps avec ledit élève en compagnie de votre fille.

SONDER EN 2018

Une enquête sur la conduite de Dunsmuir a été lancée en 2018, mais elle n’a jamais abouti.

À l’époque, d’anciens collègues ont témoigné contre l’enseignant, qui n’était ni présent ni représenté, exprimant des inquiétudes quant à sa proximité avec Reid.

Un enseignant en congé a fait part de ses inquiétudes après avoir été vu « ressemble à un couple » au bar Lounge de Largs.

Le même enseignant a également déclaré avoir vu Reid assis seul avec Dunsmuir « tous les jours ».

L’audience a également entendu un autre collègue qui a déclaré qu’il était « sans voix » après que Dunsmuir se soit présenté chez lui avec Reid dans la voiture.

Lorsqu’on a demandé à Dunsmuir ce qui se passait, il a dit qu’il prévoyait d’utiliser l’adolescent comme baby-sitter pour sa fille.

La femme de Dunsmuir a découvert la relation présumée du couple lorsque sa fille lui a dit que son mari avait une petite amie.

Elle a ensuite sonné l’alarme auprès de l’école et du conseil du North Ayrshire, qui ont déclaré que Dunsmuir ne travaillait plus pour eux.

Dunsmuir fait actuellement l’objet d’une ordonnance de restriction temporaire de la part des CGV.

L’audience complète doit avoir lieu entre le 26 et le 30 juillet où son aptitude à rester enseignant sera décidée.

Dunsmuir a fait l’objet d’une enquête en 2018 mais elle n’a jamais abouti Crédit : Nouvelles de la date limite