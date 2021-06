Enseignant suspendu pour avoir dénoncé la politique des pronoms de l’école vient d’être réintégré par un juge [VIDEO] – Le bon scoop

Un enseignant qui a été suspendu par une école du comté de Loudoun pour avoir dénoncé la nouvelle «politique des pronoms» de genre du comté vient d’être réintégré par un juge.

Avant d’expliquer ce qui s’est passé, voici le court discours qui a fait suspendre Byron « Tanner » Cross :

Quel discours fantastique. Cross non seulement s’oppose à la politique ridicule, mais il le fait parce que cela « endommagez les enfants et souillez la sainte image de Dieu ». Il ajoute également qu’il ne mentira pas aux enfants sur leur sexe, affirmant « c’est de la maltraitance envers un enfant, et c’est un péché contre notre Dieu. »

Ci-dessous la transcription complète de ses commentaires :

Je m’appelle Tanner Cross et je parle par amour pour ceux qui souffrent de dysphorie de genre. ’60 Minutes’ dimanche dernier a interviewé plus de 30 jeunes qui ont fait la transition, mais ils se sont sentis égarés en raison du manque de recul ou de la facilité d’apporter des changements physiques à leur corps en seulement trois mois. Ils sont maintenant en détransition. Je n’ai pas l’intention de blesser qui que ce soit, mais il y a certaines vérités auxquelles nous devons faire face lorsque nous sommes prêts. Nous condamnons les politiques scolaires, comme les 8040 et 8035, car cela nuirait aux enfants et souillerait la sainte image de Dieu. J’aime tous mes élèves, mais je ne leur mentirai jamais quelles qu’en soient les conséquences. Je suis enseignant, mais je sers Dieu d’abord et je n’affirmerai pas qu’un garçon biologique peut être une fille, et vice versa, car c’est contre ma religion, c’est mentir à un enfant, c’est abuser d’un enfant, et c’est pèche contre notre Dieu.