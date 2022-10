Enseignant encourageant ses élèves à dire des choses positives fera de votre journée

Pour vivre une vie remplie de réalisations, il est extrêmement important de croire en soi et en ses capacités. Les enseignants jouent un rôle important pour aider les enfants à croire en eux-mêmes et une bobine Instagram le prouve. Dans cette bobine, Phillips, un enseignant, peut être vu en train de demander aux élèves de dire des choses positives sur eux-mêmes. Les élèves se sont alignés devant un miroir et disent à haute voix l’une de leurs qualités positives. Les enfants apprennent des affirmations positives comme “Je suis fort!”, “Je suis intelligent!” et d’autres.

Ce qui est encore plus captivant à propos de cette bobine, c’est la façon dont Phillips encourage les élèves à répéter à haute voix ces déclarations positives. À la fin de la vidéo, elle dit: «Je peux tout faire», «Je peux faire des choses difficiles» et «Je crois en moi». Les élèves répètent ces déclarations avec beaucoup d’enthousiasme et de confiance, ce qui est étonnant à regarder.

Meilleure vidéo Showsha

L’adorable moulinet a été aimé par beaucoup de gens qui ont écrit que nous avions besoin de plus d’enseignants comme elle. Une utilisatrice s’est souvenue qu’elle aurait dû pratiquer cette activité simple mais puissante avec ses enfants. Un autre a fait remarquer que de telles activités renforceront l’estime de soi des enfants et les aideront à gérer leurs émotions à mesure qu’ils grandissent. Un utilisateur a également fait une observation amusante où l’enseignant a dit à un élève d’enlever sa cagoule. On souhaitait qu’elle soit son professeur à l’école primaire.

La bobine virale a été partagée par Joseph Roberts, conférencier et éducateur le 28 septembre et a recueilli plus de 67 000 vues. Il a légendé cette bobine, “Lil mec ressentait ça !!! Nos étudiants en ont besoin !

Une autre vidéo montrant la belle complicité élève-enseignant est devenue virale il y a quelque temps sur Twitter. Ce clip montrait des tout-petits entrant dans la classe après avoir salué leur professeur d’une manière adorable. Le professeur se trémoussa avec quelques-uns et serra les autres dans ses bras.

Juste la chose la plus mignonne imaginable. Quel grand professeur. pic.twitter.com/IDb745wyF0 – James Woods (@RealJamesWoods) 18 juin 2022

La vidéo a franchi plus de 8 millions de vues.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici