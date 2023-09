Enrique Tarrio, des Proud Boys, devrait être condamné pour son rôle dans l’émeute du 6 janvier

Mais ils ne s’en sont guère sortis indemnes. Ethan Nordean, qui dirigeait la section de Seattle des Proud Boys, a été condamné vendredi à 18 ans de prison, le liant au fondateur des Oath Keepers, Stewart Rhodes, pour la peine la plus longue jamais liée au 6 janvier.

L’audience de détermination de la peine de Tarrio devant le tribunal de district américain de Washington, DC, est prévue à 14 h HE.

Le ministère de la Justice demande 33 ans de prison contre Enrique Tarrio – une peine qui, si elle était prononcée, le placerait derrière les barreaux bien plus longtemps que toute autre personne inculpée en lien avec l’émeute du Capitole composée de partisans de l’ancien président Donald Trump.

Plus tôt dans la journée, Dominic Pezzola, un autre accusé dans cette affaire, a été condamné à 10 ans de prison. Alors qu’il était conduit hors de la salle d’audience à la fin de l’audience, Pezzola aurait levé le poing et crié : « Trump a gagné !

Deux autres dirigeants des Proud Boys ont été condamnés un jour plus tôt. Joseph Biggs, un commentateur d’extrême droite, a été condamné à 17 ans de prison, tandis que le président de la section de Philadelphie des Proud Boys, Zachary Rehl, a été condamné à 15 ans de prison.

Le DOJ avait demandé 27 ans de prison pour Nordean ; 33 ans pour Biggs ; 30 ans pour Rehl ; et 20 ans pour Pezzola. Parmi ces cinq, Pezzola était le seul accusé qui n’a pas été reconnu coupable de complot séditieux.

Un sixième accusé dans l’affaire Proud Boys, Charles Donohoe, a plaidé coupable en avril 2022 pour des accusations de complot et d’agression contre des agents.

Le DOJ a inculpé plus de 1 100 accusés dans le cadre de l’émeute du 6 janvier au Capitole. Mais Tarrio et ses coaccusés ont joué un « rôle central » dans « le déclenchement des événements illégaux de cette journée », a déclaré le procureur général Merrick Garland après avoir été reconnus coupables dans l’affaire. Peut.

Les accusés ont été reconnus coupables d’avoir ordonné à un grand groupe de Proud Boys et d’autres émeutiers pro-Trump de prendre d’assaut le Capitole le 6 janvier, alors que le Congrès s’était réuni pour confirmer la victoire du président Joe Biden sur Trump aux élections de 2020.

Trump, qui a faussement affirmé avoir battu Biden, a passé l’après-élection à contester les résultats et à propager des théories du complot infondées sur une fraude électorale généralisée. Lors d’un rassemblement à Washington le matin du 6 janvier, il a exhorté une foule de ses partisans à marcher vers le Capitole et à « se battre comme un diable » pour faire pression sur les membres du Congrès républicain et alors vice-président Mike Pence pour qu’ils rejettent les votes électoraux.

L’ancien président, qui est désormais le principal candidat à l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024, a été inculpé dans deux affaires distinctes de crimes liés à ses efforts prétendument illégaux pour renverser les élections de 2020. Il a plaidé non coupable.

Tarrio et Nordean devaient initialement être condamnés mercredi dernier, mais leurs audiences ont été reportées après que Kelly se soit soudainement déclarée malade.

