Enrique Iglesias partage un baiser passionné avec un fan lors d’un événement à Las Vegas ; la dame répond avec la même ferveur [Watch Video]

Enrique Iglesias est connu dans le monde entier pour ses chansons Hero, Bailamos, Rhythm Divine, etc. Il a organisé un événement à Las Vegas où un certain nombre de fans ont pu rencontrer et saluer le beau chanteur. Eh bien, un fan chanceux a eu la chance de se lever et d’être avec lui sur scène. Alors que dans des circonstances normales, ce serait un selfie, un câlin latéral ou un câlin ou peut-être un baiser sur le front (chance extrême), cette femme a eu un moment inoubliable. Enrique Iglesias vient de la prendre dans ses bras et l’embrasse passionnément. Alors que quelqu’un d’autre serait un peu trop hébété, cette dame se ressaisit et l’étouffa de baisers avec la même ferveur.

Regardez la vidéo d’Enrique Iglesias embrassant un fan à Las Vegas

Un fan a déclaré que ses baisers ne devaient être que pour sa petite amie, Anna Kournikova. Ils sont ensemble depuis longtemps maintenant. Bien que cela puisse en choquer beaucoup, les fans ont expliqué à quel point Enrique Iglesias aimait ses fans. Le chanteur originaire d’Espagne est l’un des grands noms de la musique latine moderne. En voyant la vidéo, quelqu’un a commenté : “Il l’a postée pour montrer que les fans et les gens l’aiment toujours, c’est qu’il est gentil avec ses fans. Si vous passiez le temps que nous, ses fans, le regardions, vous le sauriez. Je ne m’excuse pas pour lui, rien pour s’excuser. Lui et Anna sont évidemment d’accord et l’ont dit à plusieurs reprises. Ils ont tous les deux posté des photos de l’autre et de la famille. Vous prenez quelques secondes d’un concert et pensez que vous savez tout.

Ce n’est pas la première fois que le chanteur embrasse un fan. Il l’a déjà fait aussi. Et personne n’a soulevé d’objections. La dernière tournée d’Enrique Iglesias remonte à 2019.