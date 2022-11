Enregistrez votre appareil d’échange avant de l’envoyer

L’impensable est arrivé, les amis. Après des années où j’ai dit que je n’avais pas encore de problème avec un processus d’échange, c’est Google qui a rompu la séquence. Naturellement. Que ma situation sous-optimale serve de leçon à quiconque envisage d’utiliser son ancien téléphone comme échange. Croyez-moi, ce qui m’est arrivé et à d’autres est complètement évitable avec cette astuce simple.

Permettez-moi de commencer par dire que j’ai déjà échangé de nombreux appareils. J’ai utilisé le système d’échange de Google et celui de Samsung. Les deux ont très bien fonctionné pour moi dans le passé, donc même si Google prenait un temps étrangement long cette année, apparemment à cause de l’USPS, j’étais toujours sûr que tout irait bien et que je serais remboursé du montant approprié.

Cette année, Google m’a offert 480 $ pour mon Pixel 6 Pro pour l’achat d’un Pixel 7 Pro. Pas une mauvaise affaire, me suis-je dit. Le processus d’échange lui-même est facile. Google vous envoie une petite boîte, vous essuyez votre ancien téléphone, vous le placez dans la boîte et vous l’envoyez à Google. Compte tenu de ce que je fais pour un travail, vous pouvez imaginer que j’ai fait ce processus plusieurs fois et que je suis relativement compétent dans ce domaine. Soyons plus clair : j’ai essuyé le téléphone. Je suis sûr à 99,999 % que j’ai effacé le téléphone. Cependant, c’est la première année en quelques années que j’ai choisi de ne pas m’enregistrer en train d’essuyer le téléphone et de le placer dans la boîte de retour. Peut-être que j’étais occupé ou quelque chose comme ça, je ne me souviens pas exactement.

La morale de l’histoire est, enregistrez toujours une vidéo de l’appareil que vous échangez que vous le placez dans la boîte de retour.

Comme vous l’avez peut-être deviné, j’ai reçu un e-mail de Google ce week-end. Selon eux, je n’ai pas réinitialisé mon appareil en usine. Pour cette raison, ils ont ramené mon remboursement à seulement 256 $. C’est 200 $ de moins que ce que j’avais initialement cité.

Tout d’abord, c’est bologne. Le vrai problème, cependant? Je ne peux pas le prouver car je n’ai pas pris de vidéo. Je suis finalement responsable de ce résultat. Ne soyez pas comme moi, les amis. Deuxièmement, pouvons-nous tous convenir que 200 $ n’est pas une juste pénalité pour ne pas avoir effacé un téléphone ? 40 $, ce serait bien, mais moins de la moitié de mon devis parce qu’un téléphone n’a pas été effacé ? Il faut une minute ou deux pour essuyer un téléphone. À mon avis, les consommateurs ne devraient pas être si gravement touchés à cause de cet oubli possible. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, ce n’est pas seulement à moi que ce problème “n’a pas réinitialisé l’appareil en usine”. Tu ferais mieux de croire qu’il y a un groupe de personnes sur reddit qui ont exactement la même histoire que moi.

Sur ce fil de discussion, il y a une liste croissante d’acheteurs de Pixel qui prétendent avoir réinitialisé leur téléphone avant de l’envoyer, seulement pour que Google les traite de menteurs. Heureusement pour quelques-uns d’entre eux, ils ont pris des photos et des vidéos des appareils qu’ils ont échangés, ce qui signifie que Google devrait être en mesure d’examiner les preuves et de leur créditer leur argent. J’ai parlé avec l’assistance Google et on m’a dit qu’ils auraient besoin de 72 heures pour enquêter et me répondre. Je ne m’attends pas à une résolution en ma faveur car je n’ai aucune preuve pour étayer mon affirmation selon laquelle j’ai effacé l’appareil.

S’il vous plaît, cela prend quelques minutes supplémentaires, mais prenez toujours des photos et des vidéos pendant que vous essuyez votre ancien téléphone et placez-le dans la boîte d’échange. C’est bien mieux de le faire que de perdre du temps à essayer de se disputer contre une entreprise comme Google et Samsung.