Enregistrez toutes vos actions avec la GoPro Hero 11 pour 399 $ (économisez 100 $)

Si vous avez besoin de prendre des photos d’action, des séquences sous-marines ou des vidéos haute résolution, prendre une caméra d’action GoPro est une excellente idée. Bien qu’il existe des alternatives GoPro à moindre coût, vous pouvez parfois trouver des offres sur les caméras GoPro qui peuvent vous permettre de faire plus facilement des folies sur l’une des caméras d’action les plus avancées que vous puissiez obtenir. Le Hero 11 Black est le dernier modèle GoPro et il coûte régulièrement 500 $. Mais en ce moment à Amazone, vous pouvez en acheter un pour seulement 399 $, soit un peu plus de 100 $ d’économies. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

Les caméras GoPro sont très compactes, ce qui les rend faciles à fixer sur des casques, des vélos, des voitures, des trépieds ou à peu près n’importe où d’autre où vous voulez prendre des photos, tant que vous avez les bons accessoires. Et pour capturer des photos d’action nettes sans flou, il est difficile de battre le Hero 11. Cet appareil photo phare a fait passer la stabilisation au niveau supérieur avec Hypersmooth 5.0, qui comprend Horizon Lock. La technologie même a remporté un Emmy de retour en 2021. Il peut prendre des photos de 27 mégapixels et enregistrer des vidéos de résolution 5,3K à 60 images par seconde, grâce à son capteur d’image amélioré. L’appareil photo est également étanche jusqu’à 10 mètres, ce qui vous permet d’enregistrer sous la pluie ou même de prendre des photos sous-marines sans étui.