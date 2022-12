Enregistrer la saisie d’opium effectuée par l’ASFC

L’Agence des services frontaliers du Canada a fait une saisie de drogue historique à Vancouver.

Près de 2 500 kilogrammes d’opium ont été saisis sur 247 palettes d’expédition, marquant la plus grande saisie de drogue de ce type par l’ASFC.

Vendredi, l’agence a révélé les résultats d’une enquête conjointe lancée en septembre avec l’unité fédérale des crimes graves et organisés de la GRC.

Le but de l’enquête était d’examiner “une éventuelle importation importante de substances contrôlées dissimulées à l’intérieur de conteneurs maritimes”, selon le communiqué de l’ASFC.

Le 25 octobre, des agents de l’unité des opérations maritimes de la région métropolitaine de Vancouver de l’ASFC ont examiné 19 conteneurs maritimes.

« À l’aide d’un large éventail d’outils et de technologies de détection, y compris la technologie à rayons X, les agents ont découvert des irrégularités dans les palettes d’expédition dans le cadre d’une méthode de dissimulation en profondeur », lit-on dans le communiqué de l’ASFC. “Un examen physique plus approfondi a confirmé la présence d’environ 2 486 kilogrammes d’opium dans 247 palettes d’expédition.”

La Drug Enforcement Administration des États-Unis définit l’opium comme “un stupéfiant non synthétique hautement addictif extrait de la plante de pavot” et “la principale source de nombreux stupéfiants, notamment la morphine, la codéine et l’héroïne”.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, applaudit la saisie record d’opium de l’ASFC.

« La sûreté et la sécurité de nos communautés sont notre priorité absolue. Notre travail commence aux frontières, empêchant les drogues illicites d’entrer au Canada et perturbant les activités criminelles », a déclaré Mendocino.