Enregistrements vocaux sous surveillance dans l’enquête sur l’implosion du submersible du Titanic

Les enregistrements vocaux et d’autres données seront examinés dans le cadre de l’enquête d’un comité d’experts nommé par les garde-côtes américains sur l’implosion catastrophique du submersible Titan la semaine dernière.

Les autorités maritimes américaines et canadiennes ont annoncé des enquêtes sur les circonstances qui ont conduit au dysfonctionnement du navire après la découverte de ses chambres dans une mer de débris à 1 600 pieds de l’épave du Titanic.

Le capitaine des garde-côtes américains Jason Neubauer, qui préside l’enquête, a déclaré lors d’une conférence de presse dimanche qu’il avait convoqué une commission d’enquête maritime, le plus haut niveau d’enquête mené par les garde-côtes. Le rôle du conseil est de déterminer la cause de la tragédie afin de poursuivre les sanctions civiles ou pénales si nécessaire.

Les enregistrements vocaux entre le Titan et son vaisseau-mère Polar Prince seront examinés par les enquêteurs. L’équipage du vaisseau-mère est également interrogé par différentes agences.

Les enquêteurs de la Garde côtière ont cartographié le site de l’accident et les opérations de sauvetage devraient se poursuivre, a déclaré le Cpt Jason Neubauer. Une fois l’enquête terminée – aucun calendrier n’a été établi – un rapport contenant des preuves, des conclusions et des recommandations sera publié.

« Je n’entre pas dans les détails des opérations de récupération mais nous prenons toutes les précautions sur place si nous devons rencontrer des restes humains », a déclaré le Cpt Neubauer aux journalistes. « A l’heure actuelle, l’une des priorités de l’enquête est de récupérer des objets au fond de la mer. »

Les enquêteurs de la Garde côtière travaillent avec le US National Transportation Safety Board, ainsi que le Transportation Safety Board of Canada, le French Marine Casualties Investigation Board et le UK Marine Accident Investigation Branch.

Le Bureau de la sécurité des transports (BST) est monté à bord du Polar Prince au cours de la fin de semaine pour mener des entrevues après le retour du navire à son port de St John’s à Terre-Neuve avec ses drapeaux en berne. Le BST a déclaré que des enquêteurs avaient été déployés à St John’s pour « recueillir des informations, mener des entretiens et évaluer l’événement ».

Le capitaine Jason Neubauer, enquêteur en chef, US Coast, droite, parle avec les médias avec US.Coast Guard Adm arrière. John MaUGER (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

La présidente du BST, Kathy Fox, a déclaré que l’équipage avait été interrogé pour « recueillir des informations à partir de l’enregistreur de données de voyage du navire et d’autres systèmes du navire contenant des informations utiles », selon CNN.

Pendant ce temps, la Garde côtière canadienne a déclaré qu’un de ses navires resterait sur les lieux et « fournirait une assistance et un soutien aux opérations de récupération et de sauvetage à la demande du Maritime Rescue Coordination Center Boston ».

Plusieurs problèmes de sécurité concernant le Titan sont apparus à la suite de la tragédie. Un procès intenté par un ancien employé d’OceanGate en 2018 et obtenu par La Nouvelle République listé des « défauts visibles » du navire qui auraient été ignorés par la haute direction.

Des experts en sous-marins avaient également signé une lettre exprimant une « préoccupation unanime » concernant la décision de la société de ne pas demander d’évaluation et d’essais extérieurs avant de faire descendre des passagers sur le Titanic. L’indépendant a contacté OceanGate pour commenter les allégations.

Les membres d’équipage du Polar Prince se préparent à amarrer le navire à son arrivée au quai de la Garde côtière le samedi 24 juin 2023 à St. John’s, Terre-Neuve (PA)

Des représentants du Bureau de la sécurité des transports (BST) du Canada montent à bord du Polar Prince, le principal navire de soutien du submersible Titan (PENNSYLVANIE)

Un article de 2019 sur le site Web d’OceanGate indiquait que le Titan n’était pas classé par les principales opérations maritimes car ces certifications « ne garantissent pas que les opérateurs respectent les procédures d’exploitation et les processus de prise de décision appropriés – deux domaines qui sont beaucoup plus importants pour atténuer les risques en mer, » selon CNN.

La compagnie n’a pas répondu publiquement à ces allégations, mais elle a publié une déclaration pleurant la mort des cinq passagers.

À bord du bateau se trouvaient le PDG d’OceanGate, Stockton Rush, le milliardaire britannique Hamish Harding, le plongeur français Paul-Henri Nargeolet, l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils adolescent Suleman Dawood.

« Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinct et une profonde passion pour l’exploration et la protection des océans du monde », indique le communiqué.

«Nos cœurs sont avec ces cinq âmes et chaque membre de leur famille pendant cette période tragique. Nous pleurons la perte de vies humaines et la joie qu’ils ont apportée à tous ceux qu’ils connaissaient.