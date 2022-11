Enregistrements : la balle trouvée près des corps de 2 adolescents provenait d’un suspect

INDIANAPOLIS (AP) – Une balle non dépensée trouvée entre les corps de deux adolescentes tuées en 2017 “avait été passée à travers” un pistolet appartenant au suspect lors de leur mort, selon des documents judiciaires qu’un juge de l’Indiana a ordonné la publication mardi.

Les archives judiciaires ont été scellées le mois dernier à la demande du procureur local, après que Richard Matthew Allen, 50 ans, de Delphi, Indiana, a été arrêté le 28 octobre et inculpé de deux chefs de meurtre dans les meurtres de Liberty German, 14 ans, et Abigail Williams. , 13.

L’affidavit de cause probable expurgé publié mardi indique que les enquêteurs ont saisi le pistolet de calibre .40 d’Allen lors d’une perquisition à son domicile le 13 octobre. Les tests ont déterminé qu’une balle non dépensée trouvée à moins de 2 pieds du corps de l’une des filles “avait traversé” le pistolet d’Allen.

Les enquêteurs ont déterminé qu’Allen avait acheté cette arme en 2001. Allen a déclaré lors d’un entretien avec la police le 26 octobre qu’il n’avait jamais autorisé personne à emprunter l’arme, selon l’affidavit.

Les demandes du public et des médias pour des informations supplémentaires sur l’affaire ont été accordées mardi par l’ordonnance du juge du comté d’Allen, Fran Gull. Les meurtres ont hanté Delphi, une ville du nord-ouest de l’Indiana d’environ 3 000 habitants, où Allen a vécu et travaillé dans un magasin CVS local.

Gull a écrit que “l’intérêt public n’est pas servi en interdisant l’accès” aux documents et que la sécurité des témoins et les informations personnelles d’Allen pourraient être protégées en expurgeant certaines parties des dossiers.

Plusieurs organes de presse, dont l’Associated Press, avaient déposé un mémoire auprès du tribunal le 21 novembre exhortant Gull à desceller l’affidavit et accusant des informations détaillant les preuves dont les autorités disposent liant Allen aux meurtres.

L’affidavit indique que les enquêteurs “en examinant les conseils précédents” ont découvert qu’Allen avait été interrogé par un officier en 2017. À l’époque, Allen a déclaré que le 13 février 2017 – le jour où les filles ont disparu – il marchait sur un sentier quand il a vu trois “femmes” à un pont appelé le pont de la liberté mais ne leur ont pas parlé. Il a dit à l’officier qu’alors qu’il marchait de ce pont au Monon High Bridge, un pont de chemin de fer abandonné, il n’a vu personne mais qu’il “regardait un téléscripteur sur son téléphone pendant qu’il marchait”.

Allen a de nouveau été interrogé par les enquêteurs le 13 octobre et a répété qu’il avait vu trois “filles juvéniles” lors de sa promenade. Il a dit qu’il avait traversé la première plate-forme du Monon High Bridge, puis était revenu, “s’était assis sur un banc sur le sentier, puis était parti”.

Un parent avait déposé Liberty et Abigail – connus sous le nom de Libby et Abby – sur un sentier près du pont près de leur ville natale, Delphi, à environ 100 kilomètres au nord-ouest d’Indianapolis. Quelques heures plus tard, les filles ne se sont pas présentées à leur lieu de prise en charge et le lendemain, leurs corps ont été retrouvés dans une zone accidentée près du sentier.

Selon l’affidavit, Allen a déclaré qu’il n’était jamais allé à l’endroit où la balle non dépensée avait été retrouvée entre les corps des filles, qu’il ne connaissait pas le propriétaire de cette propriété et “n’avait aucune explication quant à la raison pour laquelle une balle a traversé son arme à feu”. serait à cet endroit.

Le document a expurgé les noms des témoins, y compris trois mineurs qui ont dit qu’ils étaient sur la piste le 13 février 2017, et ont vu un homme marcher vers le pont qui était “un peu effrayant”. L’un des mineurs a dit “elle a dit ‘Salut’ au mâle mais il les a juste regardés du regard.”

Un autre témoin a déclaré à la police qu’elle voyageait le long d’une route du comté de Carroll ce jour-là lorsqu’elle a vu un homme s’éloigner du pont Monon High portant des vêtements qui semblaient “boueux et sanglants”. Il semble avoir été dans une bagarre, a déclaré le témoin.

Avant mardi, la police d’État avait révélé des détails supplémentaires sur les enquêtes sur les meurtres de 2017. Les décès de Libby et Abby ont été jugés comme des homicides, mais la police n’a jamais révélé comment ils sont morts ni quelles preuves ils ont recueillies. L’affidavit de cause probable n’indique pas comment les filles sont mortes.

Quelques jours après les meurtres, les enquêteurs ont publié deux photos granuleuses d’un suspect marchant sur le pont ferroviaire abandonné et un enregistrement audio d’un homme soupçonné d’être le suspect disant “en bas de la colline”.

Les autorités ont également publié un premier croquis du tueur présumé en juillet 2017, puis un autre en avril 2019 basé sur une vidéo de téléphone portable enregistrée par Libby montrant un suspect sur le pont. L’affidavit indique que les enquêteurs pensent qu’Allen était l’homme vu dans la vidéo du pont.

“Alors que le sujet masculin s’approche des victimes 1 et 2, l’une des victimes mentionne ‘arme’. Vers la fin de la vidéo, on entend un homme dire aux filles : “Les gars, en bas de la colline” », indique l’affidavit. “Les filles commencent alors à descendre la colline et la vidéo se termine.”

Il ajoute: “Les victimes ont été forcées de descendre la colline par Richard Allen jusqu’à l’endroit où elles ont été assassinées.”

Plus tôt mardi, les avocats d’Allen ont déposé une requête pour déplacer l’affaire hors du comté de Carroll, arguant qu’il serait difficile d’y former un jury impartial en raison de l’attention intense entourant l’affaire et du fait que le comté est petit.

Andrew Baldwin, un avocat d’Allen, a déclaré la semaine dernière que l’affidavit alors scellé était “fragile” et que “notre client n’est pas la bonne personne”.

Le bureau de Baldwin a déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire mardi en réponse aux messages laissés par l’Associated Press.

Arleigh Rodgers est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Arleigh Rodgers sur Twitter à https://twitter.com/arleighrodgers

Arleigh Rodgers et Rick Callahan, Associated Press