Enregistrements de livres de Bill Gates, Warren Buffett, Brené Brown

Trouver le temps ou la motivation pour lire un livre de plus de 300 pages après une journée de travail épuisante n’est pas une mince affaire. Mais la lecture est l’un des moyens les meilleurs et les plus abordables de devenir une version meilleure et plus heureuse de vous-même.

“La lecture est l’un des outils de croissance personnelle les plus abordables dont nous disposons”, a déclaré Lucía García-Giurgiu, coach de vie et psychothérapeute holistique, à CNBC Make It. “Il y a tellement de connaissances précieuses que vous pouvez apprendre des livres et mettre en pratique dans votre propre vie… Et finalement, cette connaissance devient sagesse, elle devient une seconde nature.”

Beaucoup des chefs d’entreprise les plus prospères au monde, de Bill Gates à Warren Buffett, sont de fiers bibliophiles, citant la lecture comme une habitude importante pour stimuler la créativité et élargir votre compréhension du monde.

Considérez ces cinq titres inspirants et non romanesques pour votre liste de lecture d’hiver, qui ont été recommandés par Gates, Buffett et d’autres leaders influents :

“Le jeu intérieur du tennis : le guide classique du côté mental de la performance de pointe”

Par W. Timothy Gallwey

Recommandé par Bill Gates

Ce titre de 1974 est “le meilleur guide pour sortir de votre propre chemin”, selon Gates, qui, dans un post récent sur son blog GatesNotes, a déclaré avoir lu ce livre “plusieurs fois” et l’avoir donné à des amis.

Gallwey, un entraîneur de tennis à succès qui a déjà joué à l’Université de Harvard, explique l’importance du “jeu intérieur” dans le tennis, qui, selon lui, est “joué pour surmonter toutes les habitudes mentales qui inhibent l’excellence dans la performance”, y compris “les manques de concentration”. , nervosité, doute de soi et condamnation de soi.”

Gates a déclaré que les idées de Gallwey “ont subtilement affecté” la façon dont il s’est présenté pour travailler tout au long de sa carrière chez Microsoft.

“Pour la plupart d’entre nous, il est trop facile de tomber dans l’autocritique, ce qui inhibe encore plus nos performances”, a-t-il écrit sur GatesNotes. “Nous devons apprendre de nos erreurs sans être obsédés par elles.”

Il a poursuivi: “Par exemple, même si je suis un grand partisan de la critique de moi-même et de l’objectivité vis-à-vis de mes propres performances, j’essaie de le faire à la manière de Gallwey: d’une manière constructive qui, espérons-le, améliore mes performances.”

“Les étrangers : huit PDG non conventionnels et leur modèle radicalement rationnel de réussite”

Par William N. Thorndike

Recommandé par Warren Buffett

Dans “The Outsiders”, Thorndike, co-fondateur et directeur général de la société de capital-investissement Housatonic Partners, analyse les parcours de huit PDG qui ont adopté une approche radicalement différente de la gestion et met en évidence les traits spécifiques qui les placent, eux et leurs entreprises. sur des trajectoires gagnantes.

Ces sociétés comprennent General Cinema, Ralston Purina, Berkshire Hathaway, General Dynamics et Capital Cities Broadcasting, pour n’en nommer que quelques-unes.

C’est “un livre exceptionnel sur les PDG qui ont excellé dans l’allocation du capital”, a écrit Buffett dans sa lettre de 2012 aux actionnaires. “Il contient un chapitre perspicace sur notre directeur, Tom Murphy, dans l’ensemble le meilleur directeur commercial que j’aie jamais rencontré.”

‘Conflit : Comment les désaccords productifs conduisent à de meilleurs résultats’

Par Ian Leslie

Recommandé par Adam Grant

Dans “Conflicted”, Leslie, une journaliste britannique, propose une masterclass sur la façon d’être en désaccord avec les gens de manière productive, en s’appuyant sur les conseils de certains des meilleurs négociateurs d’otages, médiateurs de divorce, diplomates, thérapeutes et négociateurs de la police pour révéler “comment nous pouvons communiquer mieux et trouver un terrain d’entente », a écrit Grant dans un Publication LinkedIn de mars 2021.

Chaque chapitre propose des conseils sur la manière de recadrer une dispute tendue, que ce soit à la maison ou au travail, en une opportunité d’améliorer la créativité, la communication et la connexion. “C’est un livre captivant sur la façon de résoudre les conflits dans nos vies”, selon Grant.

“Le pouvoir de démarrer quelque chose de stupide”

Par Richie Norton

Recommandé par Brené Brown

Le secret du succès réside dans le fait de faire parfois des choses que d’autres pourraient percevoir comme stupides, selon Norton. L’entrepreneur soutient que “stupide est la nouvelle intelligence”, redéfinissant le mot comme la capacité à surmonter le doute de soi, à faire confiance à sa sensibilité innée et à prendre des risques dans sa carrière.

Le “playbook” de Norton offre aux lecteurs “de vraies solutions pour se débloquer” dans leur carrière, Brown écrit sur son siteajoutant que le livre a attiré son attention “de la manière la plus inconfortable” et lui a fait “réexaminer certains vieux gremlins”.

“Le pouvoir de commencer quelque chose de stupide” enseigne aux lecteurs comment réaliser leurs rêves – même ceux qui se sentent stupides au début – y compris un guide étape par étape pour construire un réseau, apprendre à être courageux et surmonter des obstacles comme le manque de temps ou d’argent.

‘Comment gagner des amis et influencer les gens’

Par Dale Carnegie

Recommandé par Barbara Corcoran

Ce titre classique, publié pour la première fois en 1936, est l’un des livres d’affaires les plus vendus de tous les temps, et l’une des lectures “préférées” de Corcoran à laquelle elle revient souvent pour obtenir des conseils, elle une fois tweeté en 2018.

“C’est une lecture incontournable pour tous les gens d’affaires”, a-t-elle ajouté.

“Comment se faire des amis et influencer les gens” est divisé en quatre parties :

Fondamental pour gérer les personnes Six façons de faire en sorte que les gens vous aiment Comment gagner les gens à votre façon de penser Comment changer les gens sans offenser ni susciter de ressentiment

Corcoran aime particulièrement les conseils que Carnegie, un pionnier du genre de l’auto-amélioration, offre sur le renforcement de vos compétences interpersonnelles et, au travail, sur l’établissement de relations solides et saines avec vos coéquipiers afin que vous puissiez mieux collaborer, a-t-elle déclaré. Entrepreneur en 2018.

“C’est un livre puissant qui met particulièrement en valeur la tête des jeunes”, a-t-elle déclaré.

