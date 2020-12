L’un des couples les plus solides de la série saisonnière, leur voyage s’est terminé avec Faith s’engageant à se déplacer à travers le pays pour être avec son petit ami détective.

Mais le déménagement ne s’est jamais produit et Faith clairement blessée a souligné qu’ils étaient tous les deux « célibataires » pendant la réunion.

«Les choses ne se sont pas déroulées exactement comme prévu», expliqua Anthony à propos de leur histoire d’amour bloquée. « COVID a frappé, ça a été dur de se battre à distance … donc nous travaillons toujours sur certaines choses et il est toujours possible que quelque chose de spécial puisse arriver avec elle et moi. »

Alors que leurs compagnons de casting ont exprimé des doutes sur son niveau d’engagement, Anthony a déclaré à Faith: « Je suis amoureux de toi », mais craignait qu’il ne la pousse à bouger.

Après la diffusion de l’émission spéciale, Faith s’est rendue sur son Instagram pour défendre Anthony des critiques, l’écriture, « Je suis reconnaissant d’avoir rencontré Anthony, parce qu’il m’a montré que je suis capable de redonner mon cœur à quelqu’un. Il n’y a personne d’autre que j’aurais préféré avoir à mes côtés tout au long de cette folle chevauchée. coin pour la vie. «