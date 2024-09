Enregistrement Blackmagic RAW à partir du Sony FX6 et du Sony FX9 – Bientôt disponible

Lors de l’IBC 2024, Nino était sur le stand Blackmagic Design et a interviewé Craig Heffernan à propos d’une annonce spéciale de la marque : la possibilité d’enregistrer en Blackmagic RAW à partir des caméras Sony FX6 et FX9. Cette nouvelle s’inscrit dans la continuité des efforts de la société visant à fournir du Blackmagic RAW à d’autres plates-formes de caméras via l’enregistreur Blackmagic Video Assist. Bientôt, les utilisateurs de Sony FX6 et FX9 pourront utiliser cette fonctionnalité. Jetons un coup d’oeil !

Blackmagic Design travaille actuellement sur un développement technique qui permettra aux utilisateurs d’enregistrer du Blackmagic RAW à partir des caméras Sony FX6 et Sony FX9, en profitant de la flexibilité offerte par ce codec. Alors que différents fabricants lancent de nouvelles caméras, Blackmagic Design continue d’avancer, offrant aux utilisateurs la possibilité d’enregistrer en Blackmagic RAW via le Blackmagic Video Assist.

Appareil photo Sony FX6. Crédit image : Sony

Blackmagic RAW pour les Sony FX6 et FX9

Pour rendre ce processus possible, le Blackmagic Video Assist reçoit la sortie 4K RAW de la caméra via HDMI ou SDI, selon le modèle, et l’encapsule dans Blackmagic RAW. Dans ce cas, alors que les utilisateurs du Sony FX6 peuvent émettre directement vers l’enregistreur, les utilisateurs du Sony FX9 auront besoin de l’unité d’extension Sony XDCA entre la caméra et le Blackmagic Video Assist pour l’enregistrement externe en Blackmagic RAW.

Selon Heffernan, le codec Blackmagic RAW est profilé en capteur, ce qui signifie qu’il prend en compte les caractéristiques du capteur de la caméra et les encapsule dans le package RAW final via la sortie 4K. L’utilisation du Blackmagic RAW permet aux utilisateurs de choisir des options typiques du codec, comme un débit binaire constant, une qualité constante, un taux d’enregistrement, etc. C’est une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent des séquences Sony dans un workflow de postproduction avec DaVinci Resolve puisqu’ils bénéficieront de toutes les fonctionnalités du offre le programme lors de l’utilisation du Blackmagic RAW.

Le Blackmagic Video Assist permet aux utilisateurs d’enregistrer du Blackmagic RAW à partir de différentes caméras. – Crédit image : CineD.

Sony ajouté à la liste des marques prises en charge

Blackmagic Design continue d’augmenter le nombre de fabricants utilisant le Blackmagic RAW comme option d’enregistrement. Le Blackmagic Video Assist prend désormais en charge l’enregistrement Blackmagic RAW à partir des caméras Leica, Panasonic, Fujifilm, Nikon, Canon, Sigma, Sony et Z CAM. Voici la liste des modèles (Sony sera bientôt disponible) :

Canon : Canon EOS C300 Mark II.

: Canon EOS C300 Mark II. FUJIFILM : FUJIFILM GFX100, FUJIFILM GFX100 II, FUJIFILM GFX100S, FUJIFILM GFX100S II, FUJIFILM X-H2s, FUJIFILM X-H2, FUJIFILM X-T5, FUJIFILM X-T50, FUJIFILM X-S20.

: FUJIFILM GFX100, FUJIFILM GFX100 II, FUJIFILM GFX100S, FUJIFILM GFX100S II, FUJIFILM X-H2s, FUJIFILM X-H2, FUJIFILM X-T5, FUJIFILM X-T50, FUJIFILM X-S20. Leica :Leica SL2-S.

:Leica SL2-S. Nikon : Nikon Z 6, Nikon Z 7, Nikon Z 6II, Nikon Z 7II.

: Nikon Z 6, Nikon Z 7, Nikon Z 6II, Nikon Z 7II. Panasonic : Panasonic AU-EVA1, Panasonic LUMIX BGH1, Panasonic LUMIX BS1H, Panasonic LUMIX GH5S, Panasonic LUMIX GH6, Panasonic LUMIX GH7, Panasonic LUMIX G9II, Panasonic LUMIX S1, Panasonic LUMIX S1H, Panasonic LUMIX S5, Panasonic LUMIX S5II, Panasonic LUMIX S5IIX.

: Panasonic AU-EVA1, Panasonic LUMIX BGH1, Panasonic LUMIX BS1H, Panasonic LUMIX GH5S, Panasonic LUMIX GH6, Panasonic LUMIX GH7, Panasonic LUMIX G9II, Panasonic LUMIX S1, Panasonic LUMIX S1H, Panasonic LUMIX S5, Panasonic LUMIX S5II, Panasonic LUMIX S5IIX. SIGMA : SIGMA fp, SIGMA fp L.

: SIGMA fp, SIGMA fp L. Sony : Sony FX6, Sony FX9.

: Sony FX6, Sony FX9. CAME Z: Z CAM E2, Z CAM E2-M4, Z CAM E2-F6, Z CAME E2-S6.

Prix ​​et disponibilité

La société espère lancer cette nouvelle fonctionnalité avant la fin de l’année avec une mise à jour gratuite pour les propriétaires du Blackmagic Video Assist. Pour plus d’informations, veuillez visiter le Page produit Blackmagic Video Assist.

Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité d’enregistrement en Blackmagic RAW à partir des caméras Sony FX6 et FX9 ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous !