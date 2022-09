enregistre les foules, le drame de référence, Man City et Chelsea trébuchent

Katie Stengel, à gauche, célèbre son but pour Liverpool contre Chelsea lors du week-end d’ouverture de la Super League féminine. John Powell/Liverpool FC via Getty Images

Il y a, en théorie, quelque chose de magique dans une nouvelle saison. Restez avec moi ici : nous parlons toujours de la « magie de la coupe » et de l’idée d’une petite équipe qui part pour une glorieuse tournée à travers le pays, se frayant un chemin à travers la compétition pour atteindre le terrain sacré des bons prix en argent. Nous réfléchissons à la façon dont, pendant 90 minutes, n’importe quelle équipe peut battre n’importe quelle autre équipe, et nous appliquons la même chose aux tournois majeurs tout en cirant des paroles lyriques sur des joueurs inconnus qui se font un nom au cours d’un été grisant.

Le football de ligue ne rencontre jamais le même idéalisme embrumé, car 90 minutes envoûtantes peuvent ne représenter que trois points, ce qui ne définit jamais une saison de manière isolée. Pourtant, le football de ligue est ce qui rend possibles toutes ces compétitions de coupe exaltées; c’est là que les joueurs du monde entier peuvent se tailler une place, passer toute la saison à se faire aimer des supporters locaux ou à faire leurs preuves auprès des entraîneurs de leur équipe nationale.

Si les compétitions de coupe sont des vacances, alors le football de ligue est la familiarité de la maison. Enfin, après un été inoubliable, le football féminin de haut niveau en Angleterre était de retour avec la Super League féminine, bien qu’une semaine plus tard que prévu en raison de l’arrêt temporaire de tout le football après le décès de la reine Elizabeth II.

Coup d’envoi dans un nouvel endroit

Ne commençant plus dans l’opulente maison du nord de Londres de Tottenham Hotspur, la saison a plutôt commencé vendredi dans la maison habituelle des rivaux londoniens de Lilywhite, Arsenal, donnant à l’ouverture de la saison 2022-23 cette teinte glorieuse d’un match sous les lumières.

À bien des égards, très peu de choses avaient changé: c’était toujours le même vieux Meadow Park (sous le nom de LV BET Stadium), domicile du Borehamwood FC. C’était le même vieil Arsenal avec leur puissance, et les mêmes vieux fans d’Arsenal prêts à beugler, “KIMMY, KIMMY, KIMMY, OI, OI, OI!” quand Kim Little était sur le ballon. Mais les tribunes étaient pleines, les sièges réclamaient 60 minutes complètes avant le coup d’envoi, les deux terrasses étant également pleines.

Ce n’est pas une valeur aberrante totale pour le terrain lui-même quand Arsenal joue, mais une rareté qui suggérait généralement que Chelsea ou les Spurs étaient l’opposition. Les matchs du soir ont traditionnellement été difficiles à vendre pour la WSL, mais nous étions tous là, frottant la chaleur dans nos mains, les épaules se frottant contre les épaules partout où vous regardiez alors qu’Arsenal remportait une victoire 4-0.

L’arbitrage sans VAR donne le ton

La nouvelle saison a vu sa première réservation – en fait, son premier renvoi – bien avant son premier but lorsque Emma Kullberg de Brighton a coupé les talons de Stina Blackstenius alors que l’attaquant se précipitait sur le but adverse.

Il y avait une question de hors-jeu, une question qui a pris beaucoup de journalistes absents avec le FA Player – une plate-forme gratuite fournie aux fans pour regarder des matchs qui ne sont pas sélectionnés pour la diffusion – pour trouver un arrêt sur image juste au moment où bon moment pour montrer l’empiétement marginal. L’image fixe est passée entre ceux qui couvraient le jeu et a ensuite été partagée sur Twitter uniquement pour atteindre les téléphones intelligents brillants de l’équipe itinérante à plein temps – en effet, Brighton a déjà fait appel contre le carton rouge.

Ce devait être le premier d’une série d’appels de hors-jeu marginaux, à la fois signalés et non signalés, au cours du week-end qui auraient pu avoir un impact sérieux sur leurs matchs respectifs. Dès le match d’ouverture vendredi, il y a eu un appel pour hors-jeu dans la préparation de la faute qui a conduit au penalty de Manchester United contre Reading. De même, un drapeau a été hissé au domicile de Liverpool à Prenton Park, lorsque Sam Kerr a joué sur l’épaule de Niamh Fahey pour ébrécher la gardienne des Reds, Rachael Laws – d’après la position des bottes du joueur, les rediffusions ont suggéré qu’elle était une fraction de côté.

Alessia Russo marque une tête pour Manchester United dans une déroute contre Reading lors du week-end d’ouverture de la Super League féminine. Tim Markland/PA Images via Getty Images

C’étaient de grandes décisions, et aucune d’entre elles n’était considérée comme extrêmement mauvaise, mais elles apportent un drame supplémentaire dans un monde où les fans de football sont habitués à voir la “décision VAR” collée sur les écrans lors de matchs avec plusieurs lignes tracées sur le terrain de jeu. Avec des lignes verticales en pointillés soulignant que les peluches des aisselles d’un défenseur pourraient jouer un attaquant à côté, il y a une mesure de bon sens qui a disparu du jeu.

En effet, c’est pendant et après le premier week-end de la saison 2021-22 que le VAR a été appelé dans la WSL après que quelques décisions potentiellement révolutionnaires aient été contestées. Dans l’état actuel des choses, le jeu se poursuivra sans assistance vidéo pendant les matchs, mais le PGMOL continuera d’examiner chaque match WSL avec un examen minutieux.

De retour à Borehamwood, le courant déchirant de l’attaque d’Arsenal a poussé contre le barrage de Brighton jusqu’à ce qu’il se brise. Dans un match qui était toujours susceptible d’être fortement centré sur l’attaque d’Arsenal contre la défense de Brighton, les Seagulls étant réduits à 10 joueurs à peine sept minutes après le début du match, ont complètement déséquilibré la balance. Les Gunners ont terminé le match avec quatre buts à montrer sur leurs 38 tirs au total, la défense de Brighton est loin d’être infaillible mais au-delà de la crédibilité.

Lorsque le deuxième match de la saison s’est terminé avec le même score de 4-0 après que Manchester United ait catégoriquement envoyé avec Reading, il y avait un sentiment de terreur. Les rencontres du week-end n’ont jamais été destinées à être le line-up de lever de rideau, et elles ressemblaient à un paradigme de la dynamique de puissance WSL. À l’exception de West Ham contre Everton, chaque match menaçait d’être déséquilibré avec un vainqueur prévisible.

Chocs et surprises

Dimanche s’est déroulé et a apporté les quatre derniers matchs de la semaine avec lui. Aston Villa, qui n’avait même jamais pris autant d’un point à Manchester City dans le passé, était à domicile pour les habitués de la Ligue des champions, mais le vieux cliché de ne pas recevoir le mémo décrivait le mieux leur début. Un entraînement bas d’Alisha Lehmann après un revirement bien pressé et une sublime frappe de curling de Rachel Daly ont permis aux hôtes de bien dominer, bien qu’un échappé de la gardienne de Villa, Hannah Hampton, ait permis aux visiteurs de revenir dans le match.

Avec des questions tourbillonnant autour de l’équipe de la ville après une série de départs d’été, le récit a refusé de rester fixé pour les citoyens et leur désarroi est devenu un personnage fort après leur réveil final s’est tiré en avant dans les West Midlands, avec le deuxième but de Laura Coombs arrivant moins. plus de deux minutes après l’égalisation de Khadija Shaw. Pourtant, cela n’a pas duré car City a causé tous ses propres problèmes, incapable de faire face à la presse intelligente de Villa et aux attaques au bon moment et les hôtes ont vu une victoire 4-3 très inattendue.

Steph Houghton de Manchester City parle à ses coéquipiers à Villa Park pendant le week-end d’ouverture de la Super League féminine. Lynne Cameron/Manchester City FC via Getty Images

Après que les Spurs aient vu Leicester City grâce à deux buts scandaleux et que West Ham ait prévalu sur Everton, tous les regards se sont tournés vers Liverpool nouvellement promu contre les champions, Chelsea.

Après avoir concédé un penalty moins de 60 secondes après le début du match, Liverpool a creusé alors que Chelsea n’a pas réussi à trouver un coussin ou une grande partie de son rythme habituel en attaque. Un penalty converti de Katie Stengel (accordé après un handball dans la surface) est devenu deux en fin de match après que l’attaquant a été abattu par le nouveau défenseur central de Chelsea, Kadeisha Buchanan. Un rallye tardif des Blues n’a pas suffi à réclamer l’égalisation, même si les champions en titre ne sont pas étrangers à commencer la saison sans victoire.

Des foules croissantes

La foule a peut-être semblé petite sur le papier – 6 785 à Villa Park, par exemple, est bien en deçà de la capacité – mais a absolument fait exploser le précédent record de fréquentation de l’équipe féminine d’Aston Villa hors de l’eau. De même, 3 238 ne semblent pas beaucoup pour Arsenal, mais c’était une vente à guichets fermés dans le Hertfordshire et l’un des mantras répétés dans le jeu féminin est que les équipes doivent vendre leurs maisons habituelles avant d’envisager de déménager quelque part plus grand.

Aston Villa a établi un nouveau record de fréquentation à Villa Park lors de son match d’ouverture de la saison 2022-23 de la Super League féminine. Morgan Harlow/La FA/Getty Images

Cet été a provoqué un boom de l’intérêt pour le football féminin en Angleterre et presque instantanément, les équipes de la ligue ont signalé une augmentation importante de leurs ventes d’abonnements, mais le problème est l’intérêt soutenu.

Avec de nouveaux accords de diffusion en place, les heures de coup d’envoi conviennent souvent mieux aux fans de fauteuil qu’à ceux qui devront se battre contre les joies indicibles du voyage en train anglais. Au-delà de cela, il y avait un frisson perceptible dans l’air pendant le week-end — la journaliste suédoise à côté de moi au match d’Arsenal n’a pas pu empêcher ses dents de claquer — et quand le temps devient vraiment mauvais, forçant les fans à se battre avec le les éléments, les reçus d’entrée et le nombre de spectateurs pourraient en subir un coup considérable.

Mais cela peut attendre un autre jour. C’est lundi et la saison 2022-23 de la WSL est officiellement lancée.