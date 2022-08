Enquêtes sur les blessures et les décès impliquant des policiers en attente alors que les incidents augmentent en Colombie-Britannique

Le nombre de blessures graves et de décès résultant de rencontres avec la police en Colombie-Britannique augmente, et le chien de garde provincial dit qu’il a du mal à suivre le rythme des enquêtes sur tous.

Le Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique a été informé de 158 incidents de blessures ou de décès impliquant des agents en 2017 et 117 en 2018, selon ses données. En 2019, ce nombre est passé à 189 puis à 224 en 2020. Le nombre d’enquêtes est tombé à 200 en 2021.

L’IIO est une agence de surveillance indépendante dirigée par des civils qui doit enquêter sur le rôle, le cas échéant, des actions ou inactions des agents chaque fois qu’une rencontre avec la police entraîne des blessures ou la mort.

Jusqu’à présent, au cours des huit premiers mois de 2022, l’IIO a été déployé dans 137 cas.

Ce qui a rendu cette année particulièrement difficile, c’est un nombre sans précédent de fusillades impliquant la police, selon le directeur civil en chef de l’IIO, Ronald MacDonald.

Entre le 1er avril et le 23 août, il y a eu 16 fusillades de ce type – la moyenne typique est de sept en un an.

MacDonald a déclaré qu’il ne savait pas ce qui causait l’augmentation, mais que lui et son équipe ressentaient les impacts.

Ils ont récemment pris la décision de commencer à traiter les cas par intérêt public plutôt que par ordre chronologique, dans le but de faire sortir ceux qu’ils considèrent les plus importants en temps opportun.

MacDonald n’a pas pu fournir une estimation exacte de la durée actuelle des enquêtes. Il a dit que lorsqu’il a pris ses fonctions de directeur civil en chef en 2017, il a réduit les délais d’enquête d’environ un tiers – un succès qu’il voit maintenant inversé.

Au-delà de l’impact des enquêtes retardées sur les personnes directement impliquées dans les incidents de police, MacDonald a déclaré que cela détériorait également la confiance du public.

“Plus cela prend du temps et plus les gens restent sans réponses, plus il leur est difficile de faire confiance à un système.”

Il a déclaré que le bureau des enquêtes avait du mal à pourvoir ses postes vacants parce que les salaires et les avantages sociaux qu’il offre dans la province ne sont pas assez compétitifs. Sur 30 postes d’enquêteurs, Ronald a déclaré qu’ils n’en avaient que 20 pourvus. Ils sont également timides deux personnes de leur équipe médico-légale de quatre personnes.

Ronald a déclaré que l’IIO soumet actuellement une demande au gouvernement provincial pour augmenter ses ressources.

Dans un communiqué, le ministère de la Sécurité publique a déclaré qu’il travaillait avec l’IIO pour “l’aider à relever ses défis”.

