Enquêtes déclenchées par la vidéo du costume de détenu Blackface de l’Utah

On vous avait dit que ça allait arriver…

À ce jour, beaucoup d’entre vous ont vu la vidéo virale qui montre un groupe de Caucasiens de l’Utah déguisés dans leurs costumes Hallow-racistes d’Halloween chez Walmart. C’est comme si chaque année, on devait dire aux blancs que ça s’appelle “Halloween,” ne pas “Je suis Blackface et je suis fier du jour.”

Les Blancs racistes aspirent probablement au jour où ils pourraient simplement être racistes en paix. Ils souhaiteraient probablement pouvoir encore célébrer les festivités en portant du blackface, des robes du Klan, des croix gammées ou tout autre “costume” suprématiste blanc qu’ils désirent sans recevoir de contrecoup pour cela. Ces jours-ci, ils ne cessent de se retrouver sur des vidéos virales provoquant des enquêtes de diverses entités.

Selon KSL.comla vidéo qui montrait des adolescents vêtus de blackface déguisés en détenus s’est déroulée à Cedar City, dans l’Utah, et a déclenché une enquête du département de police de Cedar City.

Sergent de police. Justin Ludlow a déclaré que les agents de ressources enquêteraient sur la vidéo, mais il a également ajouté que, à moins qu’il n’y ait de violence, cela ne signifierait pas grand-chose puisque les Blancs racistes vêtus de costumes racistes de Blancs ne sont pas illégaux en soi.

Mais les responsables de la police ne sont pas les seuls à enquêter sur l’incident, le district scolaire du comté d’Iron enquête également sur l’incident.

KSL rapporte qu’elle a dit dans un déclaration qu’il “prenait cette affaire au sérieux” et “prendra les mesures appropriées une fois l’enquête terminée”.

“Sur la base des informations que nous avons obtenues, les résultats préliminaires indiquent que les individus en blackface ne sont pas des élèves inscrits dans les écoles du comté d’Iron”, indique le communiqué. “Notre district et nos écoles promeuvent l’inclusion et l’acceptation et dénoncent toutes les formes de discrimination et de racisme, que ces actions se déroulent sur le campus ou hors campus, en personne ou en ligne.”

Jeanetta Williams, présidente de la section NAACP de Salt Lake City, a déclaré mardi qu’elle avait parlé avec la police de Cedar City – et qu’ils, avec le district scolaire du comté d’Iron, avaient identifié tout le monde dans la vidéo comme des élèves inscrits dans les écoles du comté d’Iron, elle a dit . Cette information n’a pas encore été corroborée par les autorités.