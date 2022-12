Enquête Trump: le tribunal suspend l’examen spécial de Mar-a-Lago

WASHINGTON (AP) – Une cour d’appel fédérale unanime a mis fin jeudi à un examen indépendant des documents saisis dans le domaine de l’ancien président Donald Trump en Floride, supprimant un obstacle qui, selon le ministère de la Justice, avait retardé son enquête criminelle sur la conservation d’informations gouvernementales top secrètes.

La décision du panel de trois juges représente une victoire importante pour les procureurs fédéraux, leur ouvrant la voie à l’utilisation dans le cadre de leur enquête de toute la tranche de documents saisis lors d’une perquisition du FBI le 8 août à Mar-a-Lago. Cela équivaut également à une nette répudiation des arguments des avocats de Trump, qui pendant des mois avaient déclaré que l’ancien président avait le droit de demander à un soi-disant “maître spécial” de procéder à un examen neutre des milliers de documents retirés de la propriété.

La décision de la Cour d’appel des États-Unis pour le 11e circuit, basée à Atlanta, était attendue étant donné les questions sceptiques que les juges ont adressées à un avocat de Trump lors des plaidoiries la semaine dernière, et parce que deux des trois juges du panel avaient déjà statué en faveur de le ministère de la Justice dans un différend antérieur sur le capitaine spécial.

La décision était une opinion unanime du panel de trois juges nommés par les républicains, dont deux qui ont été sélectionnés par Trump. Dans ce document, le tribunal a rejeté chaque argument de Trump et de ses avocats expliquant pourquoi un maître spécial était nécessaire, y compris ses affirmations selon lesquelles les dossiers saisis étaient protégés par le privilège avocat-client ou le privilège exécutif.

“Il est en effet extraordinaire qu’un mandat soit exécuté au domicile d’un ancien président – mais pas d’une manière qui affecte notre analyse juridique ou donne autrement au pouvoir judiciaire l’autorisation d’interférer dans une enquête en cours”, ont écrit les juges.

Le litige principal spécial s’est déroulé parallèlement à une enquête en cours examinant la mauvaise gestion criminelle potentielle des informations de la défense nationale ainsi que les efforts visant à éventuellement entraver cette enquête. Le mois dernier, le procureur général Merrick Garland a nommé Jack Smith, un procureur vétéran de la corruption publique, pour servir de conseiller spécial supervisant cette enquête.

On ne sait pas combien de temps durera l’enquête ou qui, le cas échéant, pourrait être inculpé. Mais l’enquête a montré des signes d’intensification, les enquêteurs interrogeant plusieurs associés de Trump sur les documents et accordant à un allié clé l’immunité pour assurer son témoignage devant un grand jury fédéral. Et la décision de la cour d’appel devrait accélérer l’enquête en coupant court à l’examen extérieur des dossiers.

Le conflit sur le maître spécial a commencé quelques semaines seulement après la perquisition du FBI, lorsque Trump a intenté une action en justice devant un tribunal fédéral de Floride pour demander la nomination d’un arbitre indépendant pour examiner les quelque 13 000 documents qui, selon le ministère de la Justice, ont été retirés du domicile.

Une juge fédérale, Aileen Cannon, a accédé à la demande de l’équipe Trump, nommant le juge vétéran de Brooklyn Raymond Dearie pour servir de maître spécial et le chargeant d’examiner les dossiers saisis et de filtrer de l’enquête criminelle tous les documents qui pourraient être couverts par des revendications de privilège exécutif. ou le secret professionnel de l’avocat.

Elle a également interdit au ministère de la Justice d’utiliser dans son enquête criminelle l’un des dossiers saisis, y compris les quelque 100 avec des marques de classification, jusqu’à ce que Dearie ait terminé son travail.

Le ministère de la Justice s’est opposé à la nomination, affirmant qu’il s’agissait d’un obstacle inutile à son enquête criminelle et affirmant que Trump n’avait aucune base crédible pour invoquer le secret professionnel de l’avocat ou le privilège de l’exécutif pour protéger les dossiers des enquêteurs.

Elle cherchait, dans un premier temps, à retrouver l’accès aux documents classifiés. Un comité d’appel fédéral s’est rangé du côté des procureurs en septembre, permettant au ministère de la Justice de reprendre son examen des documents avec des marques de classification. Deux des juges de ce panel – Andrew Brasher et Britt Grant, tous deux nommés par Trump – faisaient également partie de la décision de jeudi.

Le département a également insisté pour un accès sans entrave à la plus grande quantité de documents non classifiés, affirmant que ces documents pourraient contenir des preuves importantes pour leur enquête.

Dans sa décision de jeudi, le tribunal a ordonné à Cannon de rejeter le procès qui a donné lieu à la nomination de Dearie et a suggéré que Trump n’avait aucune base légale pour contester la perquisition en premier lieu.

« La loi est claire. Nous ne pouvons pas rédiger une règle qui permet à n’importe quel sujet d’un mandat de perquisition de bloquer les enquêtes gouvernementales après l’exécution du mandat. Nous ne pouvons pas non plus rédiger une règle qui autorise uniquement les anciens présidents à le faire », ont écrit les juges.

« L’une ou l’autre approche », ont-ils ajouté, « serait une réorganisation radicale de notre jurisprudence limitant l’implication des tribunaux fédéraux dans les enquêtes criminelles. Et les deux violeraient les limites fondamentales de la séparation des pouvoirs.

