Enquête sur une fusillade en Nouvelle-Écosse : un ancien gendarme s’en tient à l’histoire d’une attaque domestique

HALIFAX –

Un ancien gendarme maintient son récit qui conteste le témoignage selon lequel la GRC n’a pas répondu à un appel de violence domestique en 2013 impliquant le tireur de masse de la Nouvelle-Écosse.

Troy Maxwell, un agent de la GRC à la retraite, a déclaré mardi lors d’une enquête publique qu’il n’avait parlé à Brenda Forbes que d’une affirmation selon laquelle son voisin, Gabriel Wortman, conduisait imprudemment dans la communauté de Portapique, en Nouvelle-Écosse, dans une voiture de police désaffectée et était ” belligérant.”

Forbes, cependant, a témoigné avant l’enquête qu’elle avait dit à la police que Wortman – responsable du meurtre de 22 personnes les 18 et 19 avril 2020 – avait épinglé son épouse, Lisa Banfield, au sol en juillet 2013 avec des témoins présents et que rien n’a été fait à ce sujet.

Elle a nié lors de son témoignage qu’elle avait simplement appelé la police pour déposer une plainte de “dérangement” pour conduite imprudente, comme l’allègue Maxwell.

L’enquête tente de trier les récits contradictoires concernant les détails de la violence domestique du tueur avant le meurtre de masse. Son mandat comprend l’examen de la violence sexiste – et son lien avec les meurtres.

Mardi, Maxwell n’a pas reculé devant son entretien du 29 avril avec les enquêteurs de l’enquête, répétant que Forbes avait déposé une plainte auprès de la GRC selon laquelle Wortman avait “déchiré” Portapique dans une vieille voiture de police vers 10 heures le 6 juillet. , 2013.

Il a témoigné qu’il avait recueilli des informations avec un appel téléphonique de suivi à Forbes, pris quelques noms et s’était rendu dans la communauté. Maxwell a également témoigné qu’il croyait avoir vu une Ford Crown Victoria – un modèle de voiture de police largement utilisé jusqu’en 2011 environ – dans la cour de Wortman lorsqu’il s’est rendu chez le tueur au “crépuscule” ce jour-là pour l’informer de la plainte.

Cependant, vendredi dernier, Banfield a témoigné qu’elle et Wortman ne possédaient pas de véhicule de police désaffecté en 2013. De plus, l’enquête a révélé que le tueur n’avait acheté que quatre véhicules de police Ford Taurus désaffectés en 2019.

Forbes a maintenu sa version des événements. Elle a déclaré à l’enquête qu’elle avait appelé la GRC et avait ensuite rencontré deux policiers à son bureau de Debert, en Nouvelle-Écosse, et leur avait dit qu’elle avait parlé à un témoin qui avait vu Banfield cloué au sol et étouffé par Wortman.

Banfield a confirmé l’agression dans son propre témoignage.

Maxwell a déclaré mardi à l’enquête que le témoignage de Banfield ne changeait pas sa version de ce qui s’était passé.

“Je me souviens qu’à l’époque, ils prenaient les vieilles Crown Victoria (voitures de police), les démontaient et ils les vendaient aux enchères et vous voyiez des gens rouler avec (eux)”, a-t-il témoigné.

“Dans mon esprit, il y avait définitivement un Crown Vic dans cette cour (de Wortman). C’est mon souvenir.”

Interrogé par l’avocat de la commission Emily Hill si Forbes lui avait déjà parlé de l’attaque, il a répondu: “Non, madame.”

De plus, dans sa version, Maxwell a déclaré qu’il n’avait visité Forbes à Debert qu’après avoir enquêté sur sa plainte à Portapique. Sa mémoire est floue quant au moment exact où il a effectué cette visite. Il a dit qu’il s’était rendu chez Debert pour l’informer que l’enquête sur les “troubles” était en cours de clôture.

Pendant ce temps, la mémoire de Maxwell sur les officiers – le cas échéant – qui l’ont accompagné à Portapique pour enquêter sur ce qu’il prétendait être une plainte pour troubles et pour rencontrer Forbes à Debert, a changé au cours des deux dernières années.

Le gendarme a déclaré à un enquêteur de la GRC en juin 2020 que le gendarme. Karl MacIsaac est allé avec lui à Debert en 2013 pour rencontrer Forbes et que le cap. Kenda Sutherland était avec lui à Portapique. Cependant, il a témoigné mardi que sa mémoire est maintenant que MacIsaac l’avait accompagné à Portapique, alors qu’il avait de la difficulté à se rappeler qui, le cas échéant, l’accompagnait à Debert.

L’enquête a indiqué dans des documents sommaires que ni MacIsaac ni Sutherland n’avaient de notes ou de souvenirs spécifiques sur la visite des villes avec Maxwell. Le rapport de police complet du 6 juillet 2013, en réponse à la plainte de Forbes, a été purgé des dossiers de police en 2015.

Maxwell a déclaré que l’absence de trace écrite l’empêche d’expliquer pourquoi il a écrit le prénom de Lisa Banfield ou le nom d’un témoin de l’agression – Glynn Wortman, l’oncle du tueur – dans ses notes.

“Je ne perds rien d’autre que ma mémoire. Vous devez comprendre que je peux vous donner des extraits, mais en ce qui concerne le dossier, je n’ai pas ça”, a-t-il témoigné.

Joshua Bryson, un avocat de la famille des victimes Peter et Joy Bond, a demandé à Maxwell pourquoi il n’avait pas demandé de déclarations aux personnes dont il avait noté les noms, avant de fermer le dossier de la plainte.

Maxwell a répondu qu’il avait d’autres cas à poursuivre. “Nous n’avons pas la capacité de nous asseoir et de dire:” Oh oui, nous allons passer une heure là-dessus.

Bryson a également demandé comment Maxwell avait témoigné qu’il se souvenait d’avoir frappé à la porte de la résidence Portapique de Wortman au “crépuscule” en juillet après 19 heures, lorsque le quart de travail de l’agent a été enregistré dans des notes comme se terminant à 17 heures.

Maxwell a déclaré qu’il ne se souvenait pas exactement de la fin de son quart de travail ce jour-là, mais il s’est souvenu de sa visite à Portapique à un moment où les lumières intérieures des maisons du quartier étaient allumées.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 19 juillet 2022.