Enquête sur une fuite présumée visant à saper l’offre de Mordaunt pour le Premier ministre

Une enquête officielle a été ouverte sur la prétendue fuite d’informations visant à saper la campagne de Penny Mordaunt pour devenir Premier ministre.

Le secrétaire du Cabinet, Simon Case, a annoncé l’enquête après avoir reçu une plainte concernant la publication de communications internes du gouvernement concernant la position de Mme Mordaunt sur la difficile question des droits des trans.

Dans une lettre adressée à David Davis, partisan de Mordaunt, M. Case a déclaré que la divulgation non autorisée d’informations gouvernementales aux médias était “clairement inappropriée”.

“J’ai été très clair par écrit avec la fonction publique sur le fait qu’il est primordial que les ressources publiques ne soient pas utilisées pour soutenir les campagnes à la direction”, a-t-il déclaré.

“À la lumière de ces faits et des préoccupations que vous soulevez, je peux confirmer que j’ai lancé une enquête sur les fuites dans cette affaire.”.

M. Case a déclaré que l’enquête “sera terminée au plus vite compte tenu de l’importance du sujet”.

Le camp de Mordaunt a réagi avec fureur à la publication dans le Sunday Times de documents du Bureau des égalités gouvernementales datant de son époque en tant que ministre de l’Égalité, qui, selon les opposants, contredisaient son affirmation selon laquelle elle s’était toujours opposée à l’auto-identification des personnes trans.

Mme Mordaunt a rejeté l’allégation de frottis « toxique ». Et M. Davis a écrit à M. Case pour se plaindre que la fuite était “sélective, déformante et trompeuse” et pointer du doigt la rivale de Mme Mordaunt, Liz Truss, qui est actuellement ministre de l’Égalité et secrétaire aux Affaires étrangères.

«Je crains que ces fuites trompeuses des ministères, actuellement dirigées par ceux qui cherchent à se faire élire à la direction conservatrice, aient compromis la [civil service] code », a déclaré Davis. “Il ne peut pas être juste que des ressources et des documents officiels soient divulgués afin d’influencer une élection politique de parti, surtout s’ils donnent une impression déformée des faits.”

L’annonce de l’enquête sur les fuites est peut-être arrivée trop tard pour aider Mme Mordaunt dans sa tentative de faire inscrire son nom sur le bulletin de vote pour le vote des membres conservateurs afin de choisir un successeur à Boris Johnson au poste de Premier ministre. Cela est venu alors que les députés conservateurs ont voté au cinquième et dernier tour de scrutin à Westminster pour réduire les candidats à une liste restreinte de deux.

Le ministre du Commerce est confronté à une lutte acharnée pour éviter une poussée tardive de Mme Truss, qui devrait largement rejoindre l’ancien chancelier Rishi Sunak lors du second tour.