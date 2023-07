Enquête sur un viol collectif alors qu’une vidéo montre des femmes indiennes enlevées défilant nues à Manipur | Nouvelles du monde

Il y a de l’indignation en Inde à propos d’une vidéo de femmes tribales défilant nues et agressées – avec une prétendue viol collectif lors de l’incident dans l’État du nord-est de Manipur.

Cela s’est produit le 4 mai dans le district de Thoubal, dans la vallée majoritairement dominée par Meitei, à moins de 20 milles de la capitale de l’État, Imphal.

Les femmes de la tribu Kuki-Zomi sont montrées nues par des dizaines d’hommes qui les agressaient.

Ils ont ensuite déposé une plainte auprès de la police disant que l’un d’eux avait été violé collectivement.

La violence ethnique a semé le chaos dans la région ces derniers mois, avec plus de 130 morts, des dizaines de milliers de déplacés et des temples, églises et maisons incendiés.

Dans leur déclaration, les femmes ont déclaré que des centaines de personnes de la communauté majoritaire, certaines portant des armes, étaient entrées dans leur village et avaient commencé à piller et à incendier des maisons.

Ils ont dit que cinq d’entre eux ont couru vers la forêt pour se mettre en sécurité.

Les femmes ont été retrouvées par la police, mais la foule les a saisies à un mile du poste de police.

Le père d’une femme de 20 ans a été tué et trois femmes ont été obligées de se déshabiller sous la menace d’une arme avant d’être emmenées nues.

La plus jeune femme a été violée devant eux et son frère a été tué alors qu’il tentait de la protéger.

Les femmes ont réussi à s’échapper et ont été emmenées dans un camp de secours.

« Mon cœur est plein de douleur et de colère, ce qui est arrivé aux filles de Manipur ne peut jamais être pardonné », a déclaré le Premier ministre Narendra Modi.

Image:

Le Premier ministre Modi s’est dit consterné par l’incident. Photo : AP





« L’incident est honteux pour le pays, les coupables ne seront pas épargnés. »

IndeLe juge en chef de , DY Chandrachud, l’a qualifié de « profondément troublant et tout simplement inacceptable ».

« Utiliser les femmes comme un instrument dans une zone de conflit communautaire. C’est le plus grossier des abus constitutionnels… Si le gouvernement n’agit pas, nous le ferons », a-t-il déclaré.

Sous une pression croissante, la police a procédé à sa première arrestation 78 jours après l’incident, détenant un homme de 32 ans vu dans la vidéo portant un T-shirt vert.

La police a enregistré un cas d’enlèvement, de viol collectif et de meurtre contre des inconnus et tente d’en identifier d’autres dans la vidéo.

Image:

De nombreuses propriétés ont été incendiées dans une vague de violence à Manipur. Photo : AP





Le ministre en chef du Manipur, Biren Singh, a promis une action ferme et a déclaré que la peine capitale serait envisagée.

Le Forum des chefs tribaux autochtones (ITLF) a déclaré que la vidéo montrait des hommes agressant constamment les femmes sans défense, qui pleurent et implorent leurs ravisseurs.

Des dizaines de milliers de déplacés

Des affrontements ethniques ont eu lieu depuis le début du mois de mai entre la communauté hindoue Meitei politiquement dominante de la vallée et les tribus chrétiennes Kuki-Zomi qui vivent dans les collines.

Cela a commencé lorsque la haute cour de l’État, sur recommandation du gouvernement, a accordé aux Meitei le statut de « tribu », leur donnant droit aux mêmes avantages et quotas que la minorité Kuki-Zomi.

Une manifestation d’étudiants tribaux le 3 mai a dégénéré en violence des deux côtés et plus de 130 personnes ont été tuées et des milliers blessées.

Image:

La police de Meitei surveille les bunkers rivaux de Kuki à Kwakta, Manipur. Photo : AP





Image:

Les habitants de New Delhi ont protesté contre la situation à Manipur. Photo : AP





Plus de 60 000 personnes des deux communautés ont été déplacées et beaucoup vivent dans des camps de secours.

Des centaines de maisons, d’entreprises, d’églises et de temples hindous ont également été incendiés.

Quelque 10 000 soldats de l’armée et paramilitaires ont été déployés dans tout l’État pour rétablir la loi et l’ordre. Un couvre-feu et des restrictions de mouvement ont été mis en place dans les zones sensibles.

Les deux communautés ont formé des groupes d’autodéfense armés qui ont érigé des bunkers et effectué des patrouilles pour protéger leurs quartiers.

Internet a également été coupé depuis le début des violences.

Les affrontements ethniques ont creusé le schisme entre les deux communautés et le dernier incident rendra la paix encore plus difficile dans cet État déchiré par les conflits.