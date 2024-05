Enquête sur un monstre : ce que nous avons trouvé et comment nous l’avons fait

Nous avons découvert que l’un des partenaires les plus importants de l’Amérique dans la guerre contre les talibans – un célèbre général nommé Abdul Raziq – avait mené une campagne systématique de disparitions forcées qui a tué des centaines, voire des milliers de personnes.

L’histoire du général Raziq n’était pas seulement une histoire familière de tragédie et de pertes dans une guerre lointaine. Partout en Afghanistan, les États-Unis ont élevé et habilité des chefs de guerre, des politiciens corrompus et de purs criminels à mener une guerre d’opportunisme militaire dans laquelle la fin justifiait souvent les moyens.

Cela aide à expliquer pourquoi les États-Unis ont perdu.

Ce que nous avons trouvé

Le général Raziq était le chef de la police responsable de la sécurité dans tout le Kandahar. L’armée américaine l’a considéré pendant des années comme un combattant acharné et un partenaire loyal. Les généraux américains faisaient des pèlerinages pour le voir.

Mais ses prouesses sur le champ de bataille s’appuient sur des années de torture, d’exécutions extrajudiciaires et sur la plus grande campagne connue de disparitions forcées au cours de la guerre américaine de 20 ans en Afghanistan, selon le Times.

Nous avons obtenu des centaines de pages de registres appartenant à l’ancien gouvernement soutenu par les États-Unis. Nous y avons identifié près de 2 200 cas de disparitions présumées dans la seule province de Kandahar, des familles signalant la disparition de proches.