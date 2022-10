Enquête sur un colis suspect au pont Ambassador

Le pont Ambassador a rouvert après avoir été fermé pendant plusieurs heures dimanche soir.

La police a déclaré qu’elle enquêtait sur un colis suspect trouvé dans un véhicule sur le pont.

La police de Windsor a d’abord tweeté à propos de la fermeture vers 21 heures, heure locale, affirmant que le pont du côté canadien serait fermé pour une « durée indéterminée ».

Au moment de la publication, une partie du trafic était déviée vers le tunnel Windsor-Detroit.

“[Police] ont emmené toutes les voitures et les ont envoyées au tunnel et ils ont fait garer tous les camions dans l’enceinte à [the] sans taxe. Il y a environ 50 à 75 camions”, a déclaré Todd Marciano, un camionneur coincé du côté américain de la frontière, à CTV News.

Il a noté que les camions et les voitures entrant aux États-Unis n’étaient pas retardés, seulement ceux entrant au Canada.

“Nous sommes en quelque sorte en train d’échanger l’idée de rester [in Detroit overnight] ou partir en voiture pour Sarnia. Mon entreprise se demande comment elle va récupérer les camions car elle en a besoin lundi matin. »