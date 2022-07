Enquête sur les fuites de la Cour suprême : tant de questions, si peu de réponses

WASHINGTON (AP) – Moins de 24 heures après la fuite sans précédent du projet d’avis qui a annulé Roe v. Wade, le juge en chef John Roberts a ordonné une enquête sur la «violation flagrante». “

Depuis? Le silence.

La Cour suprême ne dira pas si elle enquête toujours.

Le tribunal ne dira pas non plus si le bailleur a été identifié ou si quelqu’un a été sanctionné.

Ou si un cabinet d’avocats extérieur ou le FBI a été appelé.

Ou si le tribunal offrira un jour un compte rendu de ce qui s’est passé.

Ou s’il a pris des mesures pour essayer d’empêcher une répétition.

À ces questions et à d’autres par courrier électronique, la porte-parole de la Cour suprême, Patricia McCabe, a déclaré par courrier électronique: “La Cour n’a aucun commentaire.”

Roberts a annoncé l’enquête le 3 mai, le lendemain de la publication par Politico de sa fuite explosive détaillant le projet d’opinion du juge Samuel Alito. Le maréchal de la cour Gail Curley a été chargé de mener l’enquête.

L’histoire a rempli les ondes, les pages d’actualités et les sections de commentaires en ligne. Il y avait des appels à la destitution si un juge était impliqué. Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, du Kentucky, a déclaré que la fuite était une campagne de pression pour “influencer” le résultat et il a suggéré que “l’action illégale devrait faire l’objet d’une enquête et être punie dans toute la mesure du possible”.

Le juge Clarence Thomas, le membre le plus ancien du tribunal, a déclaré que le tribunal avait été irrévocablement lésé. « Lorsque vous perdez cette confiance, en particulier dans l’institution dans laquelle je me trouve, cela change fondamentalement l’institution. Vous commencez à regarder par-dessus votre épaule. C’est comme une sorte d’infidélité que vous pouvez expliquer, mais vous ne pouvez pas la défaire.

Si une justice a été influencée, elle ne s’est pas manifestée de manière visible. Le projet a été largement incorporé dans l’avis final d’Alito, qui a ajouté des réponses aux points soulevés par les juges dissidents, et le 24 juin, une majorité conservatrice du tribunal a renversé Roe et éliminé un droit à l’avortement vieux de près de 50 ans.

Les avortements ont largement cessé dans au moins neuf États, et la décision devrait conduire environ la moitié des États à interdire ou à restreindre sévèrement les avortements.

Le tribunal a terminé ses travaux pour l’été le 30 juin, après quoi les greffiers des juges ont commencé à partir pour leurs prochains emplois. Cela signifie qu’environ trois douzaines de personnes qui ont probablement eu accès au projet d’avis, sur environ 70 au total, ne sont plus facilement accessibles aux enquêteurs.

Roberts devrait clore l’enquête, a déclaré Gabe Roth, chef du groupe de transparence des tribunaux Fix the Court.

“Il y a tellement d’autres choses dont le bureau du maréchal doit s’inquiéter en ce moment qui sont bien plus importantes que la fuite. La sécurité des juges est probablement plus menacée maintenant que par le passé », a déclaré Roth.

Les problèmes de sécurité ont atteint des niveaux alarmants début juin, lorsque la police a arrêté un homme armé près de la maison du juge Brett Kavanaugh après avoir appelé le 911 et déclaré qu’il allait tuer Kavanaugh.

Le palais de justice est fermé au public depuis mars 2020, une combinaison de la pandémie de coronavirus et des menaces contre le tribunal et les juges qui ont conduit, peu de temps après la fuite, à l’installation d’une clôture de 8 pieds de haut et difficile à escalader .

Il y a peu de précédents dans les annales de la Cour suprême pour la fuite et l’enquête.

“Il s’agissait d’une violation singulière et flagrante de cette confiance qui est un affront à la Cour et à la communauté des fonctionnaires qui travaillent ici”, a déclaré Roberts lors de l’annonce de l’enquête.

En 1973, le juge en chef Warren Burger a été exaspéré par la fuite de l’issue de l’affaire Roe quelques heures avant son annonce. Burger a menacé de soumettre les employés à des tests de détection de mensonges, mais le responsable de la fuite s’est rapidement manifesté et a expliqué qu’il s’agissait d’un accident.

Si la fuite du projet d’Alito était délibérée, cela aurait pu provenir de quelqu’un qui était tellement contrarié par la perspective de renverser Roe qu’informer le public le plus tôt possible était d’une importance primordiale.

Ou cela aurait pu provenir d’un partisan de la décision qui craignait que l’un des cinq juges de la majorité ne vacille. Dans ce scénario, la fuite visait à rendre plus difficile pour un juge de voter pour laisser Roe debout, s’il était considérablement affaibli.

Le public ne le saura peut-être jamais. Là encore, les greffiers de la Cour suprême accèdent souvent à des postes juridiques importants. Six des neuf juges ont déjà été auxiliaires de justice.

Au cours des prochaines décennies, un ou plusieurs d’entre eux pourraient comparaître pour une audience de confirmation d’un poste de juge ou d’un autre poste gouvernemental de haut rang où on pourrait leur demander s’ils ont divulgué le document ou savoir qui l’a fait.

___

Pour une couverture complète par AP de la décision de la Cour suprême sur l’avortement, rendez-vous sur https://apnews.com/hub/abortion

Mark Sherman, l’Associated Press