Enquête sur les castes du Bihar : 27 % de classes arriérées, 36 % de classes extrêmement arriérées

Le Bihar est devenu le premier État à publier les données d’une enquête basée sur les castes. Le rapport indique que 36 pour cent de la population appartiennent à des classes extrêmement arriérées, 27,1 pour cent à des classes arriérées, 19,7 pour cent à des castes répertoriées et 1,7 pour cent à des tribus répertoriées. La population générale représente 15,5 pour cent. La population totale de l’État dépasse 13,1 millions d’habitants.

L’enquête indique également que la communauté Yadav – le groupe auquel appartient le vice-ministre en chef Tejashwi Yadav – est le sous-groupe le plus important, représentant 14,27 pour cent de toutes les catégories OBC.

Les ramifications de ce rapport, qui déclencheront presque certainement une querelle politique, incluront probablement également des appels à augmenter les quotas pour les OBC, qui sont désormais plafonnés à 27 pour cent.

Selon les données – publiées quelques mois seulement avant les élections de 2024 à Lok Sabha, les classes arriérées représentent près des deux tiers de la population, soit 63,1 pour cent.

Quelques minutes après la publication des données, le ministre en chef Nitish Kumar a publié sur X (anciennement Twitter) pour saluer la publication des données sur Gandhi Jayanti (anniversaire de naissance du Mahatma Gandhi).

« Aujourd’hui, à l’occasion propice de Gandhi Jayanti, les données du recensement basé sur les castes effectué au Bihar ont été publiées. Toutes nos félicitations à toute l’équipe… »

« Bientôt, une réunion des neuf partis de l’Assemblée du Bihar (y compris le vice-ministre en chef Rashtriya Janata Dal et les alliés devenus de féroces rivaux BJP) sera convoquée concernant le recensement basé sur les castes au Bihar. Ils seront informés des résultats. « , a déclaré Nitish Kumar.

M. Yadav a qualifié le rapport de « moment décisif » et de résultat de « décennies de lutte ».

« Désormais, tant les politiques que les intentions du gouvernement respecteront (ces) données… », a-t-il déclaré.

Le père de M. Yadav et chef du parti, Lalu Prasad Yadav, n’a pas non plus tardé à réagir.

L’ancien ministre en chef a également salué la publication des données sur Gandhi Jayanti et a déclaré : « Malgré les nombreuses conspirations du BJP, les obstacles juridiques et toutes les conspirations, (le) gouvernement du Bihar a publié aujourd’hui l’enquête basée sur les castes.

La réaction du BJP, cependant, a été, comme on pouvait s’y attendre, critique, avec Giriraj Singh, ministre de l’Union et député du Lok Sabha du Bihar, qualifiant le rapport d’enquête basé sur les castes de « collyre ».

En août, une fois l’exercice terminé, M. Kumar a déclaré que l’enquête serait « bénéfique pour tous » et « permettrait le développement de diverses couches de la société, y compris les plus démunis ». Le Ministre en chef a également déclaré que l’enquête – un sujet qui a divisé le paysage politique du pays – identifierait les domaines qui ont besoin de développement et a déclaré : « Je suis sûr que d’autres États la suivront également ».

En août également, face aux pressions exercées sur certains partis politiques opposés au décompte basé sur les castes, le Ministre en chef a déclaré que l’exercice avait été ordonné avec le soutien de tous les États partis.

Ce soutien multipartite, indiquait-il alors, incluait le BJP, allié devenu rival.

La publication de ces données intervient alors que la Cour suprême continue d’entendre des requêtes contestant un jugement de la Haute Cour de Patna qui a ouvert la voie à ce controversé « décompte basé sur les castes ».

Cependant, le tribunal a refusé une suspension provisoire à moins que les critiques n’établissent une preuve prima facie.

La décision de mener une enquête sur les castes a été prise par le gouvernement du Bihar en juin de l’année dernière.

Le Ministre en chef a déclaré à plusieurs reprises que l’État ne procédait pas à un recensement – ce dont le centre avait d’abord déclaré à la Cour suprême qu' »aucun autre organisme n’était habilité à le faire… » avant de reculer – mais collectait uniquement des données sur la situation économique et la caste de personnes ciblées. initiatives de développement.