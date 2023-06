Enquête sur l’enlèvement d’Elnaz Hajtamiri: le suspect de l’agression présumée s’est vu refuser la libération sous caution

L’un des nombreux hommes inculpés en lien avec l’attaque présumée à la poêle à frire et l’enlèvement raté de la femme ontarienne Elnaz Hajtamiri dans la région de York quelques semaines avant sa disparition s’est vu refuser la mise en liberté sous caution.

Jaspreet Singh, 24 ans, a été arrêté en avril après que la police régionale de York a émis un mandat pancanadien contre sa capture, ainsi que le coaccusé Sukhpreet Singh de Mississauga, qui, selon la police, est toujours en fuite.

Jaspreet Singh, de Delta, en Colombie-Britannique, est accusé de voies de fait graves et de complot en vue de commettre un acte criminel lors de l’attaque présumée dans un parking de Richmond Hill en décembre 2021.

Singh doit comparaître à nouveau devant le tribunal le mois prochain.

Les enquêteurs affirment que Hajtamiri a été kidnappée dans une maison de Wasaga Beach où elle s’était cachée avec des êtres chers après l’agression de la région de York par trois hommes se faisant passer pour des policiers.

Son ex-petit ami, Mohamad Lilo, est derrière les barreaux et fait partie d’une douzaine de personnes accusées dans cette affaire. La police a déclaré qu’elle pensait que Lilo était le fil conducteur entre l’attaque de Richmond Hill et la disparition de Hajtamiri des semaines plus tard.

La police exhorte toute personne ayant des informations sur l’affaire à contacter la ligne de renseignements dédiée au 1-866-876-5423 ext. 7250 ou Crime Stoppers pour rester anonyme.

Les allégations contre tous les accusés n’ont pas été testées devant les tribunaux.