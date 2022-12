Enquête sur l’eau pour analyser les risques d’inondation dans le comté de McHenry – Shaw Local

La modélisation hydrologique et hydraulique de l’Illinois State Water Survey dans le comté de McHenry est en cours dans le cadre d’une étude visant à aider les communautés locales à identifier les zones à haut risque d’inondation pour la planification de l’atténuation des inondations.

L’ISWS, qui fait partie du Prairie Research Institute de l’Université de l’Illinois, travaille en collaboration sur le projet avec le Bureau des ressources en eau du Département des ressources naturelles de l’Illinois et l’Agence fédérale de gestion des urgences, selon un communiqué de presse.

La première phase du projet, la collecte de données, devrait commencer en décembre et se terminer à l’été 2023.

Au cours de cette phase, les enquêteurs effectueront des enquêtes détaillées sur les canaux et les ponts de cours d’eau spécifiques, selon le communiqué. Ils comprennent l’affluent A du ruisseau Lawrence à Harvard, le ruisseau Kishwaukee et les affluents A et C de la rivière Kishwaukee à Huntley, le ruisseau Kishwaukee et l’affluent B du ruisseau Kishwaukee à Lake in the Hills, le ruisseau Kishwaukee à Lakewood, l’affluent E de la rivière Kishwaukee et un ruisseau sans nom. à Marengo, Railroad Creek à Union et la rivière North Branch Kishwaukee à environ 4 milles au nord-est de Marengo.

Les résidents doivent être conscients de la présence périodique d’équipes d’arpentage dans la région. Les relevés seront effectués lorsque les conditions du cours d’eau et les conditions météorologiques le permettront.

Les questions concernant l’étude peuvent être adressées à Aaron Thomas de l’ISWS à abthomas@illinois.edu ou en appelant le 217-333-7832.