Enquête sur le trafic d’êtres humains: un SUV dans un accident en Californie est entré par un trou dans la clôture frontalière, selon des responsables

Treize personnes décédées après qu’un semi-conducteur a percuté leur SUV plein près de la frontière américano-mexicaine figuraient parmi les 44 personnes qui sont entrées aux États-Unis par un trou de 10 pieds creusé dans la barrière frontalière du sud de la Californie, a annoncé mercredi les douanes et la protection des frontières.

« Tous sont soupçonnés d’être entrés illégalement aux États-Unis », a déclaré l’agence dans un communiqué. « Border Patrol enquête sur les événements de contrebande. »

Deux voitures ont été vues sur vidéo de surveillance quittant la zone du trou de clôture vers 6 heures du matin, heure du Pacifique, mardi, selon l’agence.

Un véhicule, un Chevrolet Suburban, a transporté 19 personnes et a pris feu après être entré aux États-Unis et parcouru 30 miles jusqu’à l’intersection de l’Interstate 8 et de la State Route 115, a indiqué l’agence. Tous les passagers se sont échappés du véhicule et ont été placés en garde à vue par des agents de la patrouille frontalière.

La cause de l’incendie n’a pas été immédiatement claire.

L’autre véhicule, une Ford Expedition 1997 avec sièges retirés, transportait 25 personnes quand un Une grosse plate-forme a frappé le côté du SUV à l’intersection de la SR 115 et de Norrish Road près de Holtville, en Californie, a déclaré Omar Watson, chef de la division de patrouille routière.

L’accident s’est produit à environ 10 miles au nord de la frontière. Un responsable du gouvernement mexicain a déclaré qu’au moins 10 des personnes décédées étaient des ressortissants mexicains.

« A aucun moment » la patrouille frontalière « n’a tenté d’arrêter ou de poursuivre l’un ou l’autre des véhicules », a déclaré l’agence. L’ouverture de la clôture se trouvait à environ 30 miles à l’est de l’accident au cœur de l’Imperial Valley de Californie, une importante région agricole. La zone a longtemps été une route importante pour les passages illégaux des frontières.

« Nous prions pour les victimes de l’accident et leurs familles pendant cette période difficile », a déclaré Gregory Bovino, chef du secteur El Centro de la patrouille frontalière, dans un communiqué. << Les passeurs de clandestins ont prouvé à maintes reprises qu'ils ne se soucient guère de la vie humaine. Ceux qui envisagent de franchir illégalement la frontière devraient réfléchir aux dangers qui, trop souvent, se terminent par des tragédies tragiques. Nos agents de la patrouille frontalière et nos premiers intervenants sont malheureusement très familier avec."

Dans un communiqué, l’assemblé Eduardo Garcia, D-Coachella, dont le 56ème district de l’Assemblée comprend Holtville, a présenté ses condoléances aux victimes et a souligné qu’une «réforme globale de l’immigration» est nécessaire pour prévenir les dangers auxquels les gens sont confrontés en traversant la frontière.

«Notre système d’immigration brisé est une crise humanitaire, publique et économique qui affecte les communautés des deux côtés de la frontière», a-t-il déclaré. «Des tragédies comme celle-ci attirent l’attention du public sur les sombres réalités de notre lutte pour l’immigration aux États-Unis et le danger auquel les familles d’immigrants sont confrontées pour avoir une chance d’avoir une vie meilleure.»

Dernières nouvelles:Au moins 13 morts après qu’un camion a percuté un SUV transportant 25 près de la frontière américano-mexicaine

Voici ce que nous savons maintenant:

Que s’est-il passé lors de l’accident?

Un rapport préliminaire publié mardi par la Highway Patrol indique que le SUV, conduit par un mexicain de 28 ans, « est entré dans l’intersection directement en face » d’un camion Peterbilt. La police a déclaré que la raison pour laquelle le SUV était entré dans l’intersection n’était pas claire, mais le camion a heurté son côté gauche, tuant immédiatement le conducteur du SUV.

Watson a déclaré que 12 personnes ont été tuées sur les lieux et qu’une 13e personne est décédée à l’hôpital. Plusieurs personnes ont été expulsées du SUV tandis que d’autres ont réussi à sortir au moment où la police a répondu, a déclaré Watson. Quelques autres ont dû être libérés du SUV.

« Il serait prématuré pour moi de spéculer ou de discuter de la cause de cette collision. Ce que nous devons garder à l’esprit, c’est que 13 personnes sont mortes dans cet accident », a déclaré Watson mardi. « C’est une situation très triste. »

Le crash expliqué visuellement

Leer en espanol

Les ambulanciers paramédicaux ont emmené 11 personnes dans les hôpitaux de la région, a indiqué la police. Sept se sont rendus au centre médical régional d’El Centro, où l’un d’entre eux est décédé. Le statut de trois de ces patients n’était pas immédiatement disponible mercredi, mais les trois autres ont été transférés au Pioneer Memorial Hospital de Brawley.

Sur ces trois, l’un a été relâché avec des blessures mineures tandis que les deux autres ont été transportés par avion à l’hôpital Scripps Mercy de San Diego. Ils devaient être soignés pour des blessures potentiellement mortelles, a déclaré Karina Lopez, liaison avec les affaires publiques de Pioneers.

En remontant à 2016, il y a eu trois collisions sur la route 115 et le chemin Norrish.

Qui a été tué et blessé dans l’accident?

La police n’a pas divulgué les noms des victimes. L’âge des personnes dans le SUV varie de 15 à 53 ans. Aucun enfant n’a été tué dans l’accident, a indiqué la police.

Le conducteur du SUV venait de Mexicali, au Mexique. Roberto Velasco, directeur des affaires nord-américaines du département des relations extérieures du Mexique, confirmé que 10 des personnes tuées étaient mexicaines.

Le consulat du Mexique à Calexico a déclaré mercredi qu’il avait commencé à informer les familles des ressortissants mexicains tués dans l’accident, mais ils ont partagé quelques nouveaux détails.

« Nous savons qu’il y a des familles aux États-Unis, ainsi que dans plusieurs États du Mexique. Le consulat a contacté six familles des personnes décédées », a déclaré Mario Beltran Mainero, attaché de presse du consulat. « Nous travaillons pour les atteindre tous. »

Le consulat a refusé de dire si les 10 ressortissants mexicains tués et les autres blessés faisaient partie d’une opération de contrebande, reportée aux autorités américaines.

Beltran Mainero a déclaré qu’au moins une des six familles qu’ils ont localisées se trouve à San Diego; les autres familles sont au Mexique. Quatre ressortissants mexicains qui ont subi des blessures mineures ont été libérés de l’hôpital d’El Centro mardi et n’étaient pas sous la garde des autorités américaines de l’immigration ou des frontières, a-t-il déclaré.

Un homme, Tony Hernandez, a déclaré à Univision que ses proches du Michoacán, 25 et 32 ​​ans, étaient décédés dans l’accident. Il a dit qu’ils étaient en route pour Los Angeles. « J’ai déjà parlé à mes proches. Ils sont dévastés », a déclaré Hernandez.

Le chauffeur du camion, Joe Beltran, 68 ans, d’El Centro, a également été emmené à l’hôpital avec « des blessures graves », selon le rapport préliminaire de l’accident.

Pourquoi y avait-il autant de monde dans le SUV?

L’immigration américaine et l’application des douanes ont déclaré dans un communiqué que des agents spéciaux de son unité d’enquêtes sur la sécurité intérieure à San Diego « avaient lancé une enquête sur le trafic d’êtres humains » mais n’ont donné aucun autre détail.

Une expédition de 1997 peut transporter une charge utile maximale de 2 000 livres. S’il y avait 25 personnes à l’intérieur, cela dépasserait facilement la limite de charge utile, taxant les freins et rendant plus difficile la direction du véhicule, a déclaré Frank Borris, ancien chef du bureau d’enquête sur les défauts de la National Highway Traffic Safety Administration.

«Vous allez avoir des distances d’arrêt prolongées, des réactions retardées aux commandes de la direction et une réaction excessive potentielle à tout type de changement de voie à grande vitesse», a déclaré Borris, qui dirige maintenant une entreprise de conseil en sécurité.

Les VUS de cet âge ont tendance à être très lourds même lorsqu’ils ne portent pas beaucoup de poids, a déclaré Borris. « Avec toute cette charge utile au-dessus du centre de gravité du véhicule, cela va le rendre encore plus instable. »

A quoi ressemble la zone?

À un kilomètre à peine du lieu de l’accident, un cimetière avec des briques non marquées est un lieu de sépulture pour les migrants décédés en traversant la frontière depuis le Mexique.

En 2001, John Hunter a fondé Water Station, un groupe de bénévoles qui laisse des cruches d’eau dans des fûts en plastique géants pour les migrants déshydratés. «J’essayais de trouver comment arrêter les morts», a déclaré Hunter, dont le frère Duncan a fortement plaidé pour la construction d’un mur frontalier en tant que membre du Congrès.

Au début des années 2000, le secteur El Centro, qui couvre la majeure partie de la frontière du comté impérial avec le Mexique, figurait parmi les routes de contrebande les plus fréquentées le long de la frontière américano-mexicaine, selon les statistiques de la patrouille frontalière. Mais les appréhensions ont commencé à diminuer considérablement après 2007, lorsque le gouvernement américain a installé des mises à niveau des clôtures frontalières le long de la région.

Le nombre d’appréhensions de migrants est resté stable depuis lors. Ils ont touché le fond après l’entrée en fonction de Donald Trump en 2017. Mais ils ont grimpé de nouveau régulièrement et ont atteint un sommet en octobre 2020, malgré les restrictions à la frontière sur la pandémie COVID-19.

L’administration Trump a installé plus de 20 miles de clôtures de 30 pieds dans le secteur El Centro, y compris les premières sections de nouvelles barrières achevées sous son mandat. Selon le CBP, 11 milles supplémentaires de clôtures sont sous contrat et 13 milles de barrières secondaires sont en phase de pré-construction. Mais on ne sait toujours pas si ces sections seront construites, puisque le président Joe Biden s’est engagé à arrêter la construction de murs frontaliers.

La brèche de mardi dans la clôture frontalière, avant le crash meurtrier, s’est produite dans une zone avec des clôtures plus anciennes construites après 2007. Elle était faite de bornes en acier construites avant que Trump ne recouvre une grande partie de la frontière avec des barrières plus hautes qui s’enfoncent plus profondément dans le sol.

Alors que les appréhensions ont diminué à El Centro ces derniers mois, le nombre de migrants que les agents frontaliers ont rencontrés le long de toute la frontière américano-mexicaine est en hausse. En janvier, des agents ont appréhendé plus de 75000 migrants, le nombre le plus élevé depuis la flambée de familles de migrants en 2019 submergée par les agents des frontières.

La région est également un grand tronçon de banlieue pour des milliers de travailleurs agricoles qui traversent légalement la frontière chaque jour. Imperial Valley, qui fournit une grande partie de la laitue, des oignons, du brocoli et des légumes d’hiver aux supermarchés américains, termine sa récolte d’hiver. De nombreux travailleurs font la navette quotidiennement depuis le Mexique pendant la récolte, prenant des bus et des VUS pour se rendre dans les champs depuis le centre-ville de Calexico juste avant l’aube.

Le porte-parole de United Farm Workers, Marc Grossman, a déclaré que les travailleurs syndiqués avaient appris que les personnes dans le SUV n’étaient pas des travailleurs agricoles, bien que des tragédies comme celles-ci aient été extrêmement courantes pour les travailleurs agricoles. Il se souvient d’un accident en 1999 qui a tué 13 cueilleurs de tomates dans l’ouest du comté de Fresno après qu’un accident en ait empalé beaucoup sur leurs propres outils.

Contribuant: Rafael Carranza, Kate Cimini, Emily LeCoz, Christal Hayes, USA AUJOURD’HUI; The Associated Press; Colin Atagi, (Palm Springs) Soleil du désert; Javier Arce, La Voz Arizona