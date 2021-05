Enquête sur le sang infecté: le gouvernement est prêt à indemniser les victimes du scandale du sang contaminé, a déclaré Hancock

Le gouvernement est prêt à verser des indemnités aux personnes touchées par le scandale du sang contaminé si une enquête publique en cours le recommande, a déclaré Matt Hancock.

L’enquête sur le sang infecté examine comment des milliers de patients ont été infectés par le VIH et l’hépatite C par le biais de produits sanguins contaminés entre les années 1970 et le début des années 1990.

Au moins 3000 personnes sont mortes et beaucoup ont été laissées avec de graves handicaps dans ce qui a été qualifié de pire désastre de traitement de l’histoire du NHS.

M. Hancock a déclaré vendredi à l’enquête que la résolution de la question du soutien financier et de l’indemnisation était « attendue depuis longtemps ».

Il a déclaré: «Si les recommandations de l’enquête portent sur une compensation, alors bien sûr, nous paierons une compensation.

conseillé Le Royaume-Uni a suffisamment de vaccins Pfizer pour tous les enfants de plus de 12 ans, dit Hancock La BBC fait face à de « sérieuses questions » sur la réembauche de Martin Bashir Le n ° 10 ne garantit pas le maintien de l’interdiction du bœuf injecté d’hormones dans l’accord commercial avec l’Australie

« L’examen de Sir Robert Francis sur l’indemnisation est là pour que le gouvernement puisse réagir rapidement à cela. »

Le gouvernement a annoncé jeudi que Sir Robert Francis QC, qui a présidé l’enquête sur le scandale des fiducies du Mid Staffordshire NHS, avait été nommé pour étudier les options d’indemnisation.

Certaines des personnes concernées reçoivent déjà des paiements par le biais du programme de soutien pour le sang infecté en Angleterre. Le programme s’est avéré controversé en raison d’un point limite qui refuse d’indemniser toute personne infectée après 1991.

Plus tôt cette année, L’indépendant a révélé qu’une victime avait intenté un contrôle judiciaire contre le gouvernement pour contester la date limite.

Le secrétaire à la santé a également donné à l’enquête son «engagement» que toute personne recevant déjà des pensions alimentaires continuerait de les recevoir à vie.

M. Hancock a déclaré vendredi à l’enquête que le gouvernement avait la « responsabilité morale » de s’attaquer à l’impact du scandale, ajoutant: « Je pense que résoudre ce problème, toute cette tragédie et tout ce qu’il a laissé derrière lui, se fait attendre depuis longtemps ».

Des Collins, associé principal de Collins Solicitors et conseiller juridique de plus de 1 500 personnes touchées par le scandale, a déclaré: «Mes clients pousseront ce soir un énorme soupir de soulagement.

« Cela a peut-être pris environ 40 ans, mais pour la première fois aujourd’hui, nous avons entendu le gouvernement britannique s’engager à verser une indemnisation aux personnes infectées et touchées par cet énorme scandale, s’il lui était recommandé de le faire lorsque l’enquête rapportera. Bravo, M. Hancock, pour avoir fait la bonne chose.

<< L'enquête a entendu semaine après semaine des témoignages vraiment déchirants de victimes vivantes et de proches de ceux qui sont décédés. Nous avons également vu à quel point les divers régimes de soutien versés à ce jour étaient disparates entre les pays du Royaume-Uni. L'équité doit prévaloir .

« Nous allons maintenant de l’avant avec une positivité renouvelée et avons l’intention de travailler en étroite collaboration avec Sir Robert et son équipe pour parvenir à un résultat juste et durable. »

L’enquête indépendante sur le scandale du sang contaminé a été lancée en 2019 et est dirigée par l’ancien juge de la Haute Cour, Sir Brian Langstaff.

Deux enquêtes précédentes, la dernière se terminant en 2015, étaient des blanchiments de marque par des militants. En 2019, les victimes ont fait part de leurs craintes de dissimulation après la découverte de centaines de documents relatifs au scandale qui avaient été retirés par des responsables gouvernementaux et portés disparus.