Enquête sur le sabotage du trafic ferroviaire en Allemagne

BERLIN –

Les assaillants ont coupé des câbles vitaux pour le réseau ferroviaire à deux endroits, provoquant un arrêt de près de trois heures de tout le trafic ferroviaire dans le nord de l’Allemagne samedi matin, dans ce que les autorités ont qualifié d’acte de sabotage sans identifier qui pourrait être responsable.

La police fédérale a ouvert une enquête sur l’incident, a déclaré le ministre des Transports Volker Wissing lors d’une conférence de presse. “Il est clair qu’il s’agissait d’une action ciblée et malveillante”, a-t-il déclaré.

La perturbation a immédiatement sonné l’alarme après que l’OTAN et l’Union européenne ont souligné le mois dernier la nécessité de protéger les infrastructures critiques après ce qu’elles ont appelé des actes de “sabotage” sur les gazoducs Nord Stream.

“Nous ne pouvons pas dire grand-chose pour le moment, c’est trop tôt”, a déclaré une source de sécurité sous couvert d’anonymat. La source a déclaré qu’une enquête approfondie sur l’incident avait commencé et qu’il y avait une variété de raisons possibles à cela, allant du simple vol de câble – qui était fréquent à l’heure actuelle – à une attaque ciblée.

Ni la police fédérale ni le ministère de l’Intérieur n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’opérateur ferroviaire public Deutsche Bahn (DB) a déclaré dans un communiqué: “En raison d’un sabotage sur des câbles indispensables au trafic ferroviaire, la Deutsche Bahn a dû arrêter le trafic ferroviaire dans le nord ce matin pendant près de trois heures.”

DB avait précédemment indiqué que la cause de la perturbation du réseau était un problème technique de communication radio. Le trafic ferroviaire était encore inégal samedi après-midi après avoir été rétabli, a-t-il indiqué, avertissant des annulations et des retards de trains.

Les perturbations ont affecté les services ferroviaires à travers les États de Basse-Saxe et de Schlewsig-Holstein ainsi que les villes-États de Brême et de Hambourg, avec un effet d’entraînement sur les voyages ferroviaires internationaux vers le Danemark et les Pays-Bas.

Les files d’attente se sont rapidement accumulées dans les gares principales, notamment à Berlin et à Hanovre, car les panneaux de départ ont montré que de nombreux services étaient retardés ou annulés. Le personnel de la gare a été vu essayant de donner des conseils aux passagers alors que les retards s’allongeaient.



