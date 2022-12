Enquête sur le sabotage du pipeline Nord Stream

“La question clé n’est pas de savoir quel type de surveillance il y avait, mais pourquoi le manque de surveillance de ce pipeline – et d’autres pipelines et câbles électriques et des câbles sous-marins sur le fond marin”, a déclaré Niklas Rossbach, directeur de recherche adjoint au Swedish Defence Research. Agence.

La Baltique est aussi un cimetière géant pour les munitions non explosées et les armes chimiques abandonnées après les guerres mondiales. Les expéditions pour franchir ces obstacles sont courantes, ce qui signifie que l’expertise pour effectuer une détonation sous-marine est omniprésente. Plusieurs pays le long de la Baltique, dont la Russie, ont des équipes de plongée spécialisées dans les opérations sur les fonds marins, ont déclaré des responsables de la région. La Russie, avec un port le long de la Baltique, possède de petits sous-marins silencieux qui peuvent se déplacer sans être détectés, selon d’anciens responsables militaires et du renseignement de la région.

Après les explosions, la Pologne et l’Ukraine ont ouvertement accusé la Russie mais n’ont fourni aucune preuve. Dans une interview, Daniel Stenling, le plus haut responsable suédois du contre-espionnage, a refusé de spéculer sur un auteur. Mais il a carrément placé l’attaque du Nord Stream dans le contexte d’un espionnage russe de plus en plus effronté.

“Dans le grand contexte de la guerre en Ukraine qui est en cours, c’est très intéressant et très sérieux”, a-t-il déclaré à propos des explosions, soulignant à plusieurs reprises les menaces croissantes d’espionnage et de cyberattaques russes.