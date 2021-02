Carrie Symonds semble jouir d’une énorme influence dans l’embauche et le licenciement du personnel n ° 10 et dans l’élaboration des politiques, dit le groupe Bow, bien qu’elle n’ait aucun rôle officiel.

«Le fait de ne pas clarifier la position et l’autorité de Mme Symonds, et de s’assurer que Mme Symonds n’est pas et ne peut prendre aucune mesure pour gouverner le Royaume-Uni, présente potentiellement d’énormes dangers pour le gouvernement, le Parti conservateur et la nation», a déclaré Ben Harris Quinney, le président du groupe Bow.