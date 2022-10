Enquête sur le meurtre lancée après la mort d’un homme de 51 ans retrouvé grièvement blessé dans un parc, alors qu’une femme de 37 ans parmi 3 arrêtées

Un HOMME retrouvé grièvement blessé dans un parc est décédé 20 jours après avoir été agressé.

Les flics meurtriers tentent maintenant de reconstituer les derniers mouvements de Headley Barry Thomas, 51 ans, pour attraper ses assassins.

Headley Barry Thomas a été retrouvé grièvement blessé dans un parc est décédé Crédit : MEN Media

On ne sait pas s’il a été attaqué à Penn Park, Manchester, le mois dernier ou à proximité.

Les agents ont arrêté une femme de 37 ans et deux hommes de 27 et 38 ans après l’incident.

L’homme de 38 ans a été libéré sans autre suite tandis que les autres ont été libérés sous caution.

La famille de M. Thomas a déclaré: «Nos cœurs sont brisés, notre monde a été modifié à jamais. Toujours aimé par sa famille, ses enfants et ses amis.

“Notre frère était orgueilleux, protecteur, drôle, loyal et un homme attentionné avec un grand cœur, nous sommes attristés par cette nouvelle.

“En tant que famille, nous cherchons des réponses à cet acte insensé et pour mettre fin à une vie qui est perdue”.

L’inspecteur-détective en chef Gareth Davies, de l’équipe des incidents majeurs de la police du Grand Manchester, a déclaré: «Depuis septembre, nous travaillons sans relâche pour retrouver la ou les personnes responsables de cette horrible attaque qui a tragiquement entraîné la mort d’un homme très aimé.

«Nous avons suivi un certain nombre de pistes d’enquête qui ont abouti à l’arrestation d’une femme de 37 ans et d’un homme de 27 ans, qui ont depuis été libérés sous caution.

“Une troisième personne, un homme de 38 ans, a également été arrêtée et a été libérée sans suite. Cependant, nous avons encore besoin de plus d’informations pour établir exactement ce qui s’est passé le jour où Barry a été attaqué.

“J’exhorte toute personne disposant d’informations, ou toute personne ayant pu voir Barry dans les heures qui ont précédé l’attaque, à nous contacter dès que possible, car vos informations pourraient simplement nous aider à résoudre cette enquête et à obtenir justice. pour Barry et sa famille.

“A ce stade, on ne sait toujours pas si Barry a été attaqué à Penn Park ou à un autre endroit à proximité. Nous devons reconstituer les déplacements de Barry le lundi 12 septembre entre 9h et lorsqu’il a été retrouvé vers 14h30.

«Nous cherchons également à parler à une femme qui aurait trouvé Barry dans le parc avant que l’ambulance ne soit appelée vers 14h30.

“Elle est décrite comme une femme asiatique âgée de 50 à 60 ans, portant des vêtements de couleur kaki. Si c’est vous, veuillez nous contacter car vous pourrez peut-être nous aider dans nos recherches”.