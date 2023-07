Enquête sur le meurtre de Tupac : nouveau développement

LAS VÉGAS –

Les autorités du Nevada ont confirmé mardi avoir servi un mandat de perquisition cette semaine en lien avec le meurtre non résolu du rappeur Tupac Shakur il y a près de 30 ans.

Shakur, l’une des figures les plus prolifiques du hip-hop, a été tué dans la nuit du 7 septembre 1996 lors d’une fusillade en voiture à Las Vegas. Il avait 25 ans.

Le département de la police métropolitaine de Las Vegas a déclaré que le mandat de perquisition avait été exécuté lundi dans la ville voisine de Henderson. On ne sait pas ce qu’ils cherchaient et où ils cherchaient.

Le porte-parole du département, Aden Ocampo Gomez, a déclaré lors d’un bref appel téléphonique qu’il ne pouvait pas fournir plus de détails sur les derniers développements de l’affaire, citant l’enquête ouverte.

Shakur a été abattu alors qu’il était assis dans une voiture noire avec Marion « Suge » Knight, responsable de Death Row Records. La police a déclaré que les deux hommes avaient été arrêtés à un feu rouge près du Strip de Las Vegas lorsqu’une Cadillac blanche s’est arrêtée à côté d’eux et que des coups de feu ont éclaté.

Abattu plusieurs fois, Shakur a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il est décédé une semaine plus tard.

Aucune arrestation n’a jamais été effectuée. La police de Las Vegas a déclaré par le passé que l’enquête s’était rapidement enlisée en partie parce que des témoins avaient refusé de coopérer.

Le Nevada n’a pas de délai de prescription pour poursuivre les affaires d’homicide.

Largement considéré comme l’un des rappeurs les plus influents et les plus polyvalents de tous les temps, Shakur, nominé six fois aux Grammy Awards, a eu cinq albums n ° 1: « Me Against the World » de 1995, « All Eyez on Me » de 1996 et trois sorties posthumes. : « The Don Killuminati: The 7 Day Theory » de 1996, enregistré sous le nom de Makaveli, ainsi que « Until the End of Time » de 2001 et « Loyal to the Game » de 2004.

En 2017, il a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame par Snoop Dogg. En juin de cette année, le rappeur a reçu une étoile posthume sur le Hollywood Walk of Fame. Il a également eu des expositions de musée qui ont rendu hommage à sa vie, notamment « Tupac Shakur. Wake Me When I’m Free », qui a ouvert ses portes en 2021.

Sa carrière musicale professionnelle n’a duré que cinq ans, mais Shakur a remporté 21 Billboard Hot 100, dont les 10 meilleurs tubes « Dear Mama » et « Old School » en 1995, et son morceau le plus connu, « How Do U Want It/California Love » en 1996. » avec K-Ci et JoJo. Ce dernier a passé deux semaines à la première place du Billboard Hot 100 depuis son dernier album studio et ses débuts chez Death Row Records, « All Eyez on Me ».

Selon la société de données de divertissement Luminate, Shakur a vendu 33 millions d’albums, 41 millions en incluant la vente de pistes et les équivalents en streaming. Les flux vidéo et audio à la demande du rappeur totalisent 10,1 milliards.

——–

Le journaliste d’Associated Press Jonathan Landrum à Los Angeles a contribué à cette histoire. Sherman a rapporté de Los Angeles.