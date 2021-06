Enquête sur le meurtre après que deux corps ont été retrouvés dans les rues voisines à seulement six heures d’intervalle à Manchester

Une enquête pour MEURTRE est en cours à Manchester après que deux corps ont été retrouvés dans les rues voisines à seulement six heures d’intervalle.

Le corps d’une femme de 58 ans a été retrouvé à une adresse à Longsight vers 14 heures vendredi, quelques heures avant que le corps d’un homme dans la soixantaine ne soit découvert dans une rue voisine.

Les corps ont été retrouvés dans les rues voisines à quelques heures d’intervalle Crédit : MEN Media

La mort de l’homme est considérée comme « inexpliquée » Crédit : MEN Media

Les agents se sont rendus à un domicile vers 20 heures pour retrouver l’homme, dont la mort est considérée comme « inexpliquée ».

Les deux scènes sont restées bouclées samedi après-midi et des médecins légistes se sont rendus au domicile où la femme a été retrouvée.

On ne sait pas encore si les décès sont liés.

Un porte-parole de GMP a déclaré: « Nous gardons l’esprit ouvert quant à tout lien potentiel pour le moment, car notre enquête en est à ses tout débuts et nous ne pouvons exclure aucune piste d’enquête. »

Un bout de maison mitoyenne dans la rue où le corps de la femme a été retrouvé semble être l’objet d’enquêtes en cours.

La médecine légale s’est rendue à l’adresse où le corps de la femme a été retrouvé Crédit : MEN Media

Le voisin Stuart Dudley a déclaré au Manchester Evening News que l’homme de 58 ans y vivait depuis environ six ou sept ans.

« Je lui ai parlé pour lui dire bonjour, mais c’est tout. C’est vraiment triste. Je n’ai jamais vu autant de voitures de police auparavant », a-t-il déclaré.

Un autre voisin a ajouté : « C’est un quartier assez calme. C’est effrayant que quelque chose comme ça se passe près de chez moi. »

Une importante présence policière a été photographiée sur les deux scènes vendredi soir.

L’inspecteur-détective en chef Stuart Wilkinson, de l’équipe des incidents majeurs de GMP, a expliqué: « D’abord et avant tout, nos pensées restent avec la famille de la femme, qui est naturellement dévastée après la découverte d’hier.

Les responsables de la police ont déclaré que le responsable serait traduit en justice Crédit : MEN Media

« Les détectives mènent une enquête approfondie et suivent un certain nombre de pistes d’enquête pour reconstituer exactement ce qui s’est passé et traduire en justice les responsables.

« Notre enquête n’en est qu’à ses débuts, des enquêtes sont en cours et il y aura une augmentation du nombre d’officiers dans la région.

« Toute personne concernée dans la région peut s’arrêter et parler à nos agents.

« Nous demandons également à toute personne disposant d’informations de se manifester – même le plus petit peut aider dans notre enquête.

« Quiconque a peut-être vu quelque chose peut contacter la police via LiveChat sur notre site Web www.gmp.police.uk ou appeler le 0161 856 6908 en citant le numéro d’incident 1599 du 11/06/21.

« Vous pouvez également contacter Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111. »

Un porte-parole du GMP a déclaré à propos de la mort de l’homme: « La police a été appelée à une adresse à Plymouth Grove vers 20 heures le vendredi 11 juin, pour des informations faisant état d’un corps.

« Les services d’urgence sont intervenus et ont malheureusement découvert le corps d’un homme dans la soixantaine.

« Sa mort est actuellement considérée comme inexpliquée pour le moment, des agents restent dans la région et des enquêtes sont en cours sur les circonstances. »