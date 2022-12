Enquête sur le Collège CDI ; comment repérer les faux casques: aide-mémoire Marketplace de CBC

Vous manquez quelque chose cette semaine ? Ne pas paniquer. Radio-Canada Marché rassemble les nouvelles sur les consommateurs et la santé dont vous avez besoin.

Certains recruteurs du CDI trompent les étudiants, selon la dernière enquête de Marketplace

Le Collège CDI est présenté à Winnipeg. Le collège d’enseignement professionnel à but lucratif est en activité depuis plus de 50 ans, avec plus de 20 emplacements dans cinq provinces. (John Lesavage/CBC)

Une enquête sur le Collège CDI, l’un des plus grands collèges d’enseignement professionnel à but lucratif au Canada, a révélé un ensemble de pratiques trompeuses utilisées pour inciter les étudiants potentiels à s’inscrire à des programmes en ligne pouvant coûter jusqu’à 20 000 $.

Le collège est en activité depuis plus de 50 ans, avec plus de 20 emplacements dans cinq provinces.

Marché a documenté certains recruteurs du CDI induisant en erreur des étudiants potentiels en ligne sur l’accréditation, le salaire et les taux d’emploi après l’obtention du diplôme, ainsi que l’inscription de candidats inadaptés et la pression sur les étudiants pour qu’ils s’inscrivent.

Lors d’une conversation avec un responsable des admissions du CDI, un Marché journaliste demande si le programme de coordonnateur des ressources humaines et de la paie est accrédité et reconnu. Le recruteur a dit : “Oh, bien sûr. Nous n’offrons jamais de programmes où ce n’est pas accrédité ou reconnu. Nous ne le ferions pas.”

Le représentant des admissions a également déclaré que les étudiants en Ontario obtiennent des emplois “uniquement parce que c’est un programme agréé”.

Mais Marché a constaté que la majorité des programmes en ligne du CDI ne sont pas accrédités par un tiers ou un organisme d’accréditation. Un responsable de l’éducation CDI de la division en ligne a également admis dans un e-mail adressé à un ancien étudiant après son inscription que “très peu de nos programmes sont accrédités”.

Sans répondre à des Marché conclusions, le Collège CDI a déclaré qu’« il est possible qu’il y ait [might] être des cas où les employés peuvent faire quelque chose qui n’est pas toléré par l’école.”

Le collège a ajouté: “Nous reconnaissons qu’il y a eu des problèmes dans plusieurs domaines de prestation et travaillons en permanence sur plusieurs initiatives pour remédier à ces lacunes.” Lire la suite

Pourquoi vous aurez envie de réfléchir à deux fois avant d’acheter un casque de moto en ligne

Ces casques de moto vous protégeront-ils ? Nous les mettons à l’épreuve C’est la seule chose qui protège votre tête du trottoir en cas de collision, mais tous les casques de moto sont-ils construits de la même manière ? Marketplace met à l’épreuve les casques de moto de vendeurs tiers sur Amazon, eBay et Walmart, et montre à quel point il peut être facile de tomber dans le piège de fausses certifications de sécurité.

UN Marché Une enquête a révélé que certains casques de moto achetés sur des sites Web populaires se fissureraient et s’effondreraient en cas d’accident – et que les certifications de sécurité qu’ils contiennent sont contrefaites.

Marché casques achetés à vendre sur Amazon, eBay et le marché de Walmart, annoncés comme certifiés par le Département américain des transports (DOT).

Les fabricants, qui sont responsables de la réalisation des tests, insèrent les lettres « DOT » à l’arrière d’un casque pour indiquer que le casque respecte ou dépasse les normes fédérales américaines de sécurité des véhicules automobiles. C’est l’une des trois certifications de sécurité requises pour les casques de moto au Canada.

Mais malgré la publicité qui dit que les casques étaient certifiés pour la sécurité, Marché a constaté que chaque casque ne respectait pas certaines parties de la norme de sécurité, ce qui, selon les experts, signifie que les certifications DOT étaient contrefaites.

Après Marché a informé Amazon, eBay et Walmart des certifications de sécurité contrefaites des casques, toutes les plateformes ont supprimé les listes identifiées. Lire la suite

Vous devrez peut-être payer plus – et chercher plus fort – pour un sapin de Noël cette année

Le prix des sapins de Noël a augmenté partout au Canada cette année. (Karen Pauls/CBC)

Si la douleur de l’inflation réduit déjà vos projets de cadeaux de vacances, préparez-vous également à payer plus pour décorer.

Le coût moyen d’un arbre de Noël est en hausse – comme tout le reste cette année – grâce à la hausse des coûts du carburant, des engrais et de la main-d’œuvre, au changement climatique, à la hausse des taux d’assurance et, selon plusieurs producteurs, à une pénurie d’arbres à l’échelle du continent.

« En moyenne, à travers le Canada, vous allez voir une augmentation d’environ 10 %, et c’est uniquement à cause des dépenses que cela coûte à la ferme », a déclaré Shirley Brennan, directrice générale de l’Association canadienne des arbres de Noël.

Elle dit que le coût des engrais à lui seul a augmenté d’environ 25 % au cours de la dernière année. Dans certaines régions, les agriculteurs disent que c’est jusqu’à 50 %.

Mais si avoir un arbre de Noël fraîchement coupé et qui sent bon vous réchauffe le cœur, ne paniquez pas.

Malgré la diminution des fermes d’arbres de Noël et le nombre d’arbres cultivés, les affaires sont toujours en plein essor. L’industrie est estimée à plus de 100 millions de dollars aujourd’hui, contre 53 millions de dollars en 2015. Lire la suite

Cet homme a pu voir les données privées d’autres clients de Brinks via son système de sécurité domestique – pendant des mois

Andrew Kopp arme le système de sécurité domestique Brinks dans sa maison d’Edmonton. (Trevor Wilson/CBC)

Lorsqu’Andrew Kopp a eu des problèmes avec les capteurs de porte de son nouveau système de sécurité domestique Brinks, il a pensé qu’un appel au support technique réglerait le problème.

Au lieu de cela, lorsqu’il s’est connecté au portail en ligne de son système, il a vu les adresses, les noms, les numéros de téléphone, les contacts d’urgence et l’historique des paiements d’environ 100 autres clients.

Kopp pouvait même voir des éléments spécifiques sur les systèmes de sécurité domestique d’autres clients, tels que les détails de l’équipement de sécurité et l’emplacement des zones de sécurité au sein de leur domicile.

“Ma réaction est, [this is] genre de fou. Je n’ai vraiment pas l’impression qu’ils protègent les informations des autres », a-t-il déclaré.

Même après que Kopp ait signalé le problème, des mois plus tard, il était toujours en mesure d’accéder aux informations privées des autres.

Malgré plusieurs appels, Kopp a déclaré qu’il n’avait reçu aucune réponse de Brinks jusqu’à ce que CBC Aller en public a commencé à enquêter.

Brinks n’a fourni aucune explication sur la cause du problème, bien qu’il ait indiqué qu’il s’agissait d’une erreur et non du résultat d’un piratage.

La société l’a qualifié de “problème isolé” qui a divulgué les données d’un “petit sous-ensemble” de ses clients. “Aucune information bancaire ou financière n’était visible”, a-t-il précisé. Lire la suite

