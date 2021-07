Enquête sur Larry Nassar mal gérée par le FBI, selon un rapport du ministère de la Justice

Selon un nouveau rapport de l’inspecteur général du département américain, des responsables du bureau du FBI à Indianapolis ont violé les procédures de l’agence, fait de fausses déclarations et fait preuve d’un « jugement extrêmement médiocre » dans le traitement des allégations d’abus sexuels contre le médecin de longue date de l’équipe de gymnastique américaine Larry Nassar. de la justice.

L’inspecteur a constaté que le bureau du FBI de Los Angeles n’avait pas non plus pris de mesures pour empêcher Nassar de nuire à autrui.

« Les hauts responsables du bureau extérieur du FBI à Indianapolis n’ont pas répondu aux allégations d’abus sexuels d’athlètes par l’ancien médecin américain de gymnastique Lawrence Gerard Nassar avec l’urgence que les allégations exigeaient », a déclaré le bureau des inspecteurs généraux dans un communiqué.

« Nous avons également constaté que le bureau extérieur du FBI à Indianapolis a commis des erreurs fondamentales lorsqu’il a répondu aux allégations, n’a pas informé le bureau de terrain approprié du FBI (l’agence résidente de Lansing) ou les autorités étatiques ou locales des allégations, et n’a pas pris d’autres mesures pour atténuer la menace permanente posée par Nassar. »

Suite:Lisez par vous-même le rapport complet de Larry Nassar

Après huit mois d’inaction du bureau extérieur du FBI à Indianapolis, le bureau extérieur du FBI à Los Angeles a reçu les mêmes allégations. Le BIG a constaté que, bien que le bureau extérieur de Los Angeles ait pris de nombreuses mesures d’enquête, il n’a pas non plus informé l’agence résidente du FBI Lansing ou les autorités étatiques ou locales des allégations, et n’a pas pris d’autres mesures pour atténuer la menace continue posée par Nassar.

L’agence des résidents du FBI Lansing n’a pris connaissance des allégations de Nassar qu’après que le département de police de l’Université d’État du Michigan (MSUPD) a exécuté un mandat de perquisition dans la résidence de Nassar en septembre 2016, suite à la réception par le MSUPD de plaintes distinctes d’abus sexuels par Nassar, et a découvert pédopornographie à la résidence de Nassar.

Au cours de cette période allant de juillet 2015, date à laquelle les allégations ont été signalées pour la première fois au FBI, à septembre 2016, Nassar a continué à traiter des gymnastes à la Michigan State University, un lycée du Michigan et un club de gymnastique au Michigan. En fin de compte, les enquêtes ont déterminé que Nassar s’était livré à des agressions sexuelles sur plus de 100 victimes et possédait des milliers d’images de pornographie juvénile, ont conduit à ses condamnations devant les tribunaux fédéraux et d’État, et ont abouti à une condamnation de Nassar à une peine d’emprisonnement de plus de 100 ans.

Dans une réponse écrite publiée après la publication du rapport, le FBI a déclaré :

« Comme l’inspecteur général l’a clairement indiqué dans le rapport d’aujourd’hui, cela n’aurait pas dû se produire. Le FBI ne perdra jamais de vue les dommages causés par les abus de Nassar. Les actions et les inactions de certains employés du FBI décrites dans le rapport sont inexcusables et un discrédit pour cette organisation. Le FBI a pris des mesures positives pour garantir et a confirmé que les personnes responsables de l’inconduite et de l’abus de confiance ne travaillent plus sur les questions du FBI.

« Avant aujourd’hui, le FBI a initié des améliorations pour s’assurer que les allégations graves, telles que celles-ci, soient rapidement partagées avec nos partenaires chargés de l’application des lois et au sein du FBI. Dans la continuité de ces efforts, le FBI s’engage pleinement à mettre en œuvre tous les recommandations formulées par l’inspecteur général.

« Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour garantir que les défaillances des employés décrites dans le rapport ne se reproduisent plus. »

Le rapport a finalement révélé ce que l’enquête de l’agence avait apparemment langui pendant près d’un an après que Nassar a été signalé pour la première fois aux responsables du bureau du FBI à Indianapolis. Pendant ce temps, Nassar a continué à agresser des jeunes filles sous couvert de traitement médical.

Le règne des abus sexuels de Nassar a été révélé publiquement pour la première fois en septembre 2016 par une enquête IndyStar.

L’enquête de l’inspecteur général a commencé en 2018, à la suite d’un examen interne du FBI du délai avant que les agents n’ouvrent une enquête formelle sur les plaintes déposées en juin 2015 par des gymnastes de niveau élite, dont Aly Raisman et Maggie Nichols.

Nassar a finalement été inculpé et reconnu coupable d’abus sexuels sur des enfants par un tribunal de l’État du Michigan. Il a également plaidé coupable à des accusations fédérales de pornographie juvénile découlant de l’enquête menée par la police de l’Université d’État du Michigan.

Le retard du FBI à enquêter sur les allégations de 2015 a longtemps été un point de discorde pour les survivants. En juin 2020,, un groupe a envoyé une lettre au ministère de la Justice demandant pourquoi il n’avait pas publié son rapport sur le traitement de l’affaire par le FBI.

« Il est clair que le FBI n’a pas réussi à protéger les meilleurs athlètes de notre pays et de nombreux autres enfants et jeunes femmes vulnérables contre un prédateur sexuel vicieux », a déclaré la lettre à Michael Horowitz, l’inspecteur général, qui a été signée par plus de 120 survivants de Nassar. « Mais nous ne savons toujours pas qui exactement au FBI a participé à la dissimulation et si l’inconduite a atteint les rangs supérieurs du ministère de la Justice. »

Parmi les signataires de la lettre figuraient les médaillés d’or olympiques Simone Biles, Aly Raisman, Jordyn Wieber et Madison Kocian, ainsi que le champion de la NCAA Nichols. Nichols a été le premier gymnaste à signaler Nassar à USA Gymnastics et était le personnage central du documentaire Netflix 2020 Athlete A.

« Les victimes et le public doivent être assurés que nos conclusions seront rendues publiques à la fin de notre enquête », a déclaré en juin Stephanie Logan, porte-parole du bureau de l’inspecteur général.

Nassar purge une peine de 60 ans dans une prison fédérale après avoir plaidé coupable à des accusations de pornographie juvénile en 2017. Il encourt également 40 à 125 ans pour des accusations de sexe dans l’État du Michigan. Plus de 500 femmes et filles ont maintenant allégué avoir été agressées sexuellement par Nassar, un docteur en médecine ostéopathique qui a également enseigné et travaillé dans une clinique de médecine sportive à la Michigan State University alors qu’il était médecin de l’équipe de gymnastique américaine.

Steve Penny, ancien président de USA Gymnastics, basé à Indianapolis, a signalé des allégations d’abus sexuels par Nassar à W. Jay Abbott, agent spécial en charge du bureau du FBI à Indianapolis, le 27 juillet 2015.

Au cours des premières étapes de l’enquête du FBI, Penny et Abbott ont également discuté de la possibilité qu’Abbott devienne le chef de la sécurité du Comité olympique américain après sa retraite du FBI, selon des courriels. En 2018, l’avocate de Penny, Edith Matthai, a confirmé que la conversation avait eu lieu, mais a déclaré à IndyStar « toute suggestion selon laquelle Steve aurait eu une conversation avec Abbott afin d’avoir un impact sur l’enquête du FBI est fausse et diffamatoire ».

Penny a été forcée de démissionner en 2017 après qu’il a été révélé qu’il avait attendu environ cinq semaines pour informer le FBI des allégations initiales que USA Gymnastics avait reçues à propos de Nassar le 17 juin 2015.

Le journaliste d’IndyStar David Woods a contribué à cette histoire. Contactez Tim Evans à tim.evans@indystar.com. Suivez-le sur Twitter : @starwatchtim.