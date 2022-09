Enquête sur la mort d’un adolescent autochtone près d’un foyer de groupe à Hamilton

Une enquête du coroner examinant la mort d’un adolescent autochtone dont le corps a été retrouvé près d’un foyer de groupe à Hamilton a commencé.

L’enquête a appris que Devon Freeman avait 16 ans lorsqu’il a été porté disparu du Lynwood Charlton Centre dans la région de Flamborough à Hamilton en octobre 2017.

Son corps a été retrouvé près de la maison plus de six mois plus tard.

Sa grand-mère, Pamela Freeman, a retenu ses larmes ce matin en racontant l’enquête sur son petit-fils, rappelant son amour pour les voitures et les camions et son intérêt pour l’espace et les planètes.

Pamela Freeman, qui est membre des Chippewas de Georgina Island, a déclaré que la mort de son petit-fils l’avait laissée aux prises avec “le chagrin et la douleur”, ainsi que des cauchemars.

L’avocat du coroner, Brett Moodie, affirme que l’enquête explorera les circonstances entourant la mort de Devon Freeman et les problèmes systémiques qui ont contribué à sa mort, y compris les politiques publiques et les questions juridiques liées aux enfants et aux jeunes autochtones dans le système de protection de l’enfance.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 26 septembre 2022.