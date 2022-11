Enquête sur la Loi sur les urgences : témoignages de témoins de la sécurité publique

La Commission d’urgence de l’ordre public a commencé à entendre des responsables fédéraux alors qu’elle poursuit son enquête sur l’invocation par le gouvernement fédéral de la loi sur les urgences pour mettre fin aux manifestations du “Freedom Convoy”.

À la barre des témoins lundi se trouvent Rob Stewart et Dominic Rochon. Tous deux travaillaient pour le ministère de la Sécurité publique lors des manifestations de janvier et février. Stewart était le sous-ministre et Rochon était le sous-ministre adjoint principal de la Direction générale de la sécurité nationale et de la cybersécurité de la Sécurité publique. Les deux fonctionnaires ont récemment occupé d’autres rôles au sein du gouvernement fédéral.

Toute cette semaine, la commission doit entendre de hauts fonctionnaires fédéraux parler de l’utilisation par le gouvernement de la Loi sur les mesures d’urgence, du rôle que divers ministères ont joué dans la prise de décision et de la manière dont ils se sont coordonnés entre eux et avec le Cabinet.



Plus à venir…