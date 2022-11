Enquête sur la Loi sur les urgences : témoignages de témoins de la sécurité publique

Un haut fonctionnaire fédéral affirme qu’il n’a jamais été clair si le gouvernement de l’Ontario était disposé à venir en aide à Ottawa lors des manifestations qui ont bloqué la capitale l’hiver dernier.

Rob Stewart, qui était sous-ministre de la Sécurité publique à l’époque, est le premier représentant fédéral à témoigner à l’enquête sur la décision historique du gouvernement libéral d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence l’hiver dernier.

Il dit que l’Ontario a traité Ottawa comme Washington, DC, et a laissé à la ville et au gouvernement fédéral le soin de travailler ensemble pour faire face aux manifestations qui ont paralysé la ville et l’enceinte parlementaire.

Stewart dit que la Police provinciale de l’Ontario a saisi l’occasion, mais que le gouvernement provincial était plus engagé dans le blocus frontalier à Windsor, en Ontario, en raison de l’impact économique.

La Commission d’urgence de l’ordre public, qui tient des audiences à Ottawa jusqu’au 25 novembre, est chargée de déterminer si le gouvernement était justifié de déclencher la législation.

Cette semaine, la commission devrait entendre des témoins clés, dont la commissaire de la GRC Brenda Lucki et Jody Thomas, qui est la conseillère à la sécurité nationale de Trudeau.