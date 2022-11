Enquête sur la Loi sur les urgences : moments clés de la GRC, témoignage de Lucki

Mardi, deux responsables de la GRC, dont la commissaire Brenda Lucki, étaient sur la sellette à la Commission d’urgence de l’ordre public, témoignant de l’implication des forces de police fédérales dans la gestion des manifestations du « Freedom Convoy » et de l’invocation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence. .

Lucki a parlé à la commission du rôle qu’elle a joué en assurant la liaison avec d’autres responsables de la police, y compris l’ancien chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, ainsi que de la responsabilité qu’elle avait de recueillir des informations auprès de la police à travers le pays et d’informer les ministres fédéraux. Au cours de son témoignage, elle a également fait un petit aparté, en plaidant pour la codification par écrit de règles sur ce qui constitue une ingérence politique, afin d’éviter de futures controverses.

Apparaissant à côté d’elle se trouvait le sous-commissaire Mike Duheme, qui est responsable du programme de police fédérale de la GRC, qui comprend des enquêtes sur des questions de sécurité nationale et la conduite d’une police de protection, qui est le type de sécurité que le premier ministre Justin Trudeau et d’autres hauts fonctionnaires reçoivent.

Duheme a déclaré à la commission que sa responsabilité tout au long des manifestations était de s’assurer que Lucki disposait des bonnes informations pour informer les sous-ministres et les membres du cabinet, et de coordonner les demandes de ressources supplémentaires, que la GRC a toutes rencontrées, a entendu la commission.

L’audience de mardi comprenait également une discussion sur le conseiller à la sécurité nationale de Trudeau demandant une évaluation de la menace des manifestations le jour où la loi sur les mesures d’urgence a été invoquée.

Voici un résumé des principaux points à retenir et des moments marquants de l’audience de mardi axée sur la GRC.

PERTE DE CONFIANCE RAPIDE DANS LA POLICE D’OTTAWA

L’un des domaines explorés en profondeur lors de l’audience de mardi était les interactions de la GRC avec le Service de police d’Ottawa (SPO) tout au long des manifestations.

La commission a entendu le point de vue de la GRC sur la frustration ressentie par Ottawa face au nombre d’agents que la GRC avait offerts pour aider à contrôler les manifestations, et sur leur réaction lorsque le SPO a semblé contourner l’OPP et directement à la GRC pour demander de l’aide.

Un élément qui s’est cristallisé mardi a été la rapidité avec laquelle les responsables fédéraux sont passés de la confiance dans la capacité des forces de police locales à gérer la manifestation imminente à l’apprentissage que le SPO n’avait pas de plan opérationnel pour mettre fin à ce qui devenait rapidement un l’occupation du centre-ville d’Ottawa.

Au début des manifestations, Duheme a déclaré à la commission que les agents du renseignement de la GRC étaient au courant des rapports “Hendon” de la Police provinciale de l’Ontario qui évaluaient la taille, la portée et la menace potentielle que le convoi représentait, mais que malgré cela, ils considéraient toujours l’événement comme un Ottawa. la police pourrait gérer.

“J’étais d’avis qu’ils avaient tout en main”, a déclaré Duheme.

Cependant, une semaine après le début des manifestations, son patron Lucki a clairement indiqué dans un texte à son homologue de la Police provinciale de l’Ontario – comme la commission l’a déjà entendu – que le gouvernement fédéral avait perdu confiance dans la capacité du SPO à gérer les manifestations.

On a demandé mardi à Lucki ce qui, dans ses interactions, l’avait incitée à avoir ce point de vue, qu’elle a appelé dans une inférence basée sur l’impatience qu’elle a entendue. Voici une partie de ce que Lucki a dit :

“Eh bien, nous avons toujours la même question chaque jour : ‘Quand cela va-t-il se terminer ? Comment cela va-t-il se terminer ?’ Et nous ne pouvions vraiment pas répondre à cela. Et, bien sûr, au début, nous n’étions pas intimement impliqués dans ce qui se passait… Mais les gens de l’extérieur qui regardaient à l’intérieur ne voyaient aucune diminution de l’activité. Ils voyaient la en face. Ils voyaient une augmentation de l’activité des groupes de protestation et plus de gens s’impliquaient… Les gens se demandaient s’il y aurait un jour une fin à cela, parce qu’ils n’avaient vu aucune action extérieure d’application de la loi.

Lucki a également noté mardi qu’au milieu des appels qui venaient “assez souvent” pour que la GRC prenne en charge la réponse de la police, “il y avait un peu d’éducation” qui devait être donnée aux sous-ministres et aux ministres du cabinet que leur rôle n’était pas de dépasser, mais pour aider.

“UNE MENACE POUR LA DÉMOCRATIE”: CONSEILLER DU PM

L’un des éléments de preuve les plus notables soulevés mardi est venu de la documentation sur laquelle les témoins ont été interrogés: une demande d’évaluation de la menace à effectuer provenant du conseiller à la sécurité nationale et au renseignement de Trudeau, Jody Thomas.

Dans un courriel, Thomas a fait une demande qui a finalement été adressée à la directrice exécutive du renseignement et de la police internationale de la GRC, Adriana Poloz, demandant une évaluation de “la menace de ces blocus. Les personnages impliqués. Les armes. La motivation”.

“Clairement, il ne s’agit pas seulement de COVID et c’est une menace pour la démocratie et l’état de droit… C’est une mèche très courte”, a-t-elle écrit le 14 février, le jour où la loi sur les mesures d’urgence a été invoquée.

En plus de ce courriel mettant en lumière le point de vue d’un haut conseiller de Trudeau à l’époque, l’avocat de la commission qui l’a soulevé était curieux de savoir comment il se faisait que le haut conseiller à la sécurité nationale du premier ministre voulait une évaluation, mais n’a pas passé par Lucki ou Duheme pour l’obtenir.

Duheme a déclaré que même si ce n’est pas nécessairement ainsi que cela devrait fonctionner, “cela se produit en fonction de certaines relations qui se construisent”.

“De préférence, il devrait y avoir un arrêt pour toutes les demandes qui arrivent, afin que nous puissions avoir au moins une idée de ce qui sort”, a-t-il déclaré, notant qu’il ne se souvenait pas s’il avait été informé de l’évaluation une fois qu’elle était compilé.

FEDS A OBTENU ‘GROS BILL’ POUR DES CAMIONS DE REMORQUAGE IMPÉRATIFS

L’un des pouvoirs que la loi sur les mesures d’urgence accordait au gouvernement fédéral était la capacité de contraindre ceux qui étaient capables de rendre des services essentiels à lever les blocus avec une compensation raisonnable.

Dans ce cas, ce pouvoir a été utilisé pour ordonner aux chauffeurs de dépanneuse de déplacer les véhicules bloquant les routes.

Lorsqu’on lui a demandé mardi si la facture pour cela – indemniser les dépanneuses – était arrivée, Lucki a répondu oui, et que c’était “une grosse facture”.

En creusant un peu plus loin, un avocat de la Commission a demandé à Lucki si elle était au courant que ce pouvoir en vertu de la loi donnait à la province la capacité de remettre les coûts des dépanneurs au gouvernement fédéral, elle a dit oui.

“J’ai supposé que s’ils devaient obliger les dépanneuses en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence, nous le ferions, en fait, le gouvernement fédéral paierait pour cela. Mais s’ils avaient la capacité d’obtenir les dépanneuses par eux-mêmes, cela ne le serait pas. être en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence, et nous ne paierions pas pour cela », a déclaré Lucki.

On lui a ensuite demandé si cela la surprendrait que certains des opérateurs de remorquage décident de passer par le gouvernement fédéral pour être payés même s’ils avaient été sécurisés avant l’acte, Lucki a dit qu’elle n’en avait “aucune idée”.

“Je suppose que c’est une question d’intégrité.”

LUCKI DÉFIÉE SUR SA REMARQUE “AUTRES OUTILS”

Des documents précédemment soumis à la commission indiquaient que Lucki ne pensait pas que les responsables avaient utilisé “tous les outils disponibles” pour démanteler les manifestations anti-mandat avant que la loi sur les urgences ne soit invoquée.

Dans un e-mail adressé à Mike Jones, chef de cabinet du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, daté juste après minuit le 14 février, le jour où le gouvernement a invoqué la loi, Lucki a écrit que les responsables disposaient d’autres outils qui avaient déjà été pris en compte dans les plans pour mettre fin aux manifestations. .

Dans l’e-mail, Lucki a également énuméré les pouvoirs “utiles” que la loi conférerait aux forces de l’ordre, notamment l’interdiction des rassemblements publics dans un plus large éventail d’espaces désignés, l’interdiction pour les manifestants d’apporter de l’essence et du diesel dans la zone de manifestation, la perturbation des téléphones portables et le fait de donner à la police le le pouvoir d’amener des dépanneuses dans la manifestation. Mais malgré cela, elle était d’avis que tous les outils existants n’avaient toujours pas été utilisés.

Ce courriel est apparu plusieurs fois mardi, et la commission a appris que même si elle n’avait pas personnellement consulté d’autres forces de police au sujet des outils qui auraient pu leur être utiles avant l’invocation de la loi – invoquant une préoccupation de violation de la confidentialité du cabinet – Lucki avait l’impression que d’autres membres de la GRC avaient demandé des commentaires.

Lorsqu’on lui a demandé alors vers la fin de sa comparution pourquoi elle n’avait pas soulevé cette question lors de réunions fédérales de haut niveau axées sur la réponse qui se tenaient juste avant l’invocation de la loi, Lucki a déclaré que même si elle n’avait pas eu l’occasion, parce que elle avait fait part de son point de vue au meilleur membre du personnel de Mendicino, il avait été transmis.

Pensait-elle que cela aurait eu du poids si elle avait directement fait part de son point de vue aux ministres du Cabinet? Lucki a dit que c’était peut-être le cas, mais ce n’était qu’une partie de l’image globale que le gouvernement fédéral envisageait pour décider d’invoquer la loi. En fin de compte, elle a dit à la commission qu’elle pensait que la loi sur les urgences avait aidé à mettre fin à la situation qui durait depuis des semaines.

IL EST TEMPS DE CODIFIER EN QUOI CONSTITUE LA PRESSION POLITIQUE ?

Au cours de son témoignage, Lucki s’est vu poser une question générale – une question qui lui a déjà été posée dans le cadre de la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse – si elle a ressenti à un moment donné pendant la réponse du convoi une pression inappropriée ou des tentatives de diriger la police nationale.

« Absolument pas », fut sa réponse. Après quelques allers-retours sur la façon dont la GRC comprend l’idée « Église et État » de séparer la politique et la police, Lucki a profité de l’occasion pour plaider en faveur de la codification des attentes concernant ce qui constitue une ingérence politique, afin d’éviter de futures controverses.

“Je pense qu’il est temps que nous mettions par écrit quelque chose qui décrit ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire du point de vue du commissaire et des politiciens, en particulier du point de vue de la rotation”, a déclaré Lucki. “Les politiciens changent… Je pense donc qu’il est temps de le clarifier, car cela a été un sujet de conversation.”

Cela faisait référence à la vague d’attention suscitée par les allégations selon lesquelles les libéraux se seraient ingérés dans l’enquête de la GRC en Nouvelle-Écosse concernant la politique sur les armes à feu. Les responsables fédéraux, dont Lucki, ont vigoureusement nié les affirmations des responsables de la GRC en Nouvelle-Écosse.

Lorsqu’on lui a demandé ce que ce genre de directives écrites impliquerait, Lucki a souligné un projet de loi d’initiative parlementaire néo-démocrate d’Allistair MacGregor actuellement devant la Chambre des communes qui, s’il est adopté, «clarifierait la portée des directives» que les ministres peuvent donner au commissaire de la GRC. , “et d’exiger que toutes les directives soient émises par écrit.”

Le projet de loi établirait également des exigences en matière de rapport et de publication « en ce qui concerne ces directives ».

“Ce ne sera pas difficile à faire, car de nombreux services de police ont des exemples de ce qui doit être mis dans le texte pour que cela se produise”, a déclaré Lucki. “Au cours des six derniers mois, j’ai dû y répondre à plusieurs reprises, et j’espère donc que mon remplaçant n’aura pas à le faire. Nous devons donc clarifier cela.”



Avec un fichier de Spencer Van Dyk de CTV News