Enquête sur la Loi sur les urgences : des membres du personnel du CPM de Trudeau ajoutés à la liste des témoins

Les hauts fonctionnaires du bureau du premier ministre Justin Trudeau ont été ajoutés à la liste des témoins pour la dernière semaine d’audiences à la Commission d’urgence de l’ordre public.

La chef de cabinet Katie Telford, le chef de cabinet adjoint Brian Clow et le directeur des politiques John Brodhead sont maintenant tous prêts à témoigner la semaine prochaine, tout comme plusieurs ministres et le premier ministre.

La semaine prochaine devrait être la dernière semaine de témoignages, après avoir passé les cinq dernières semaines à entendre plus de 60 témoins au sujet de l’invocation par le gouvernement fédéral de la loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin aux manifestations du « Freedom Convoy ».

En examinant ce qui a conduit à l’invocation, la commission a appris l’impact sur les résidents d’Ottawa et le conseil municipal, le dysfonctionnement du Service de police d’Ottawa et la chaîne de commandement et les difficultés de partage d’informations entre la Police provinciale de l’Ontario et la GRC.

Les audiences ont également brossé des tableaux clairs de la frustration suscitée par le manque apparent d’implication du gouvernement de l’Ontario, les luttes de pouvoir des organisateurs du convoi et les origines populaires des médias sociaux, la priorité accordée aux blocus frontaliers pour des raisons économiques et diplomatiques, et l’incroyable quantité de bureaucratie fédérale. impliqué.

Tout cela devrait s’accumuler la semaine prochaine alors que les décideurs ultimes prendront position.

Devraient témoigner lundi des hauts fonctionnaires du Service canadien du renseignement de sécurité et du Centre intégré d’évaluation du terrorisme.

Ensuite, selon la commission, voici l’ordre des témoins attendus pour le reste de la semaine :