Enquête sur la Loi sur les urgences : ce qui a été dit en terminant

Après six semaines, plus de 70 témoins et la présentation de plus de 7 000 documents en preuve, la partie audience publique de la Commission d’urgence de l’ordre public s’est terminée vendredi.

À la fin des audiences marathon, le commissaire Paul Rouleau s’est dit satisfait d’avoir l’information dont il a besoin et qu’il est maintenant « bien placé » pour pouvoir répondre aux questions clés avec lesquelles il s’est lancé dans ce processus : pourquoi le gouvernement fédéral a-t-il déclaré l’état d’urgence ? ? Comment a-t-il utilisé ses pouvoirs ? Et ces actions étaient-elles appropriées ?

Après les heures de témoignage du premier ministre Justin Trudeau, l’enquête nationale examinant l’invocation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence s’est conclue par ce que Rouleau a décrit comme des «positions sommaires».

Alors que toutes les parties ayant qualité pour agir, des organisateurs du convoi à la province de l’Alberta, auront la possibilité de soumettre ultérieurement par écrit leurs arguments de clôture complets, voici un aperçu de certaines des remarques finales des principaux acteurs de la commission.

GOUVERNEMENT DU CANADA

« Le gouverneur en conseil avait des motifs raisonnables de croire qu’il existait une urgence d’ordre public, que des mesures temporaires spéciales étaient nécessaires pour la résoudre. La décision d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence répondait à la situation volatile, croissante et urgente des menaces graves de violence. Il y avait des menaces à la sécurité du Canada sous la forme de blocus illégaux aux principaux points d’entrée frontaliers… Il y avait aussi la menace sérieuse potentielle d’armes et d’acteurs menaçants lors d’autres manifestations illégales. était l’occupation illégale sans précédent à Ottawa, qui a été décrite par le chef de police comme une « poudrière ». Les preuves confirment le chaos inorganisé qui paralysait la ville. Le conseil du convoi, M. Wilson, a admis que cette occupation illégale attirait des individus et des groupes aux tendances violentes, “comme des mites à une flamme”, selon ses propres termes… Il y avait aussi de sérieuses menaces contre le la sécurité économique du Canada et ses relations commerciales avec les États-Unis… Les preuves confirment que ces blocus illégaux bien financés à travers la province et le pays étaient interconnectés, vaguement coordonnés et semblaient conçus pour étirer les ressources policières et dépasser leur capacité à réagir efficacement, », a déclaré Robert MacKinnon, qui est l’un des avocats représentant le gouvernement fédéral.

ORGANISATEURS DE CONVOI

« Le gouvernement a outrepassé sa compétence, tant sur le plan constitutionnel que législatif… Le gouvernement du Canada a choisi le recours à la force, c’est-à-dire la violence de l’État, plutôt que des négociations pacifiques et un engagement démocratique avec le peuple canadien. La triste ironie est que la manifestation à Ottawa visait fondamentalement excès de pouvoir du gouvernement… En invoquant la Loi sur les mesures d’urgence, le gouvernement est allé encore plus loin dans son gouvernement oppressif, en annulant le droit le plus fondamental qui appartient à une démocratie canadienne… Cette enquête publique est plus qu’un simple examen des circonstances qui ont mené à la décision du gouvernement d’invoquer C’est le début d’un voyage de redécouverte de ce que signifie être Canadien… S’il y a jamais eu un moment pour qu’un premier ministre démissionne, c’est maintenant », a déclaré Eva Chipiuk, l’une des avocates représentant les organisateurs du convoi.

REPRÉSENTANTS PROVINCIAUX

“Nous avons entendu beaucoup de témoignages sur les outils dans cette affaire. Et je dirais que la Loi sur les mesures d’urgence et les outils sont un peu un problème de poule et d’œuf. Est-ce que l’urgence survient en premier et ensuite la Loi prévoit des outils pour faire face à l’urgence? Ou une urgence peut-elle survenir parce qu’il n’y a pas suffisamment d’outils pour faire face à la situation? combler les lacunes de la loi. Cela n’a jamais été son but », a déclaré Mitch McAdam, l’un des avocats représentant le gouvernement de la Saskatchewan.

« La consultation avec les provinces est exigée par la Loi sur les mesures d’urgence. C’est extrêmement important pour notre système constitutionnel. Ce n’est pas une suggestion à laquelle le gouvernement fédéral peut se contenter de faire semblant… Nous avons entendu des témoignages extraordinaires selon lesquels le gouvernement du Canada ne voulait soulever l’invocation potentielle de la Loi auprès des gouvernements provinciaux que plus de quelques heures avant qu’elle ne soit invoquée le 14 février, car ils craignaient que l’information ne soit divulguée au public. Le ministre de la Protection civile lui-même a parlé à plus d’un média national la veille », a déclaré Mandy England, l’une des avocates représentant le gouvernement de l’Alberta.

VILLE D’OTTAWA, RÉSIDENTS

« Plus important encore, monsieur le commissaire, le lundi 31 janvier, la police d’Ottawa s’est déjà rendu compte ce jour-là qu’elle avait commis ces erreurs majeures et elle a reconnu en interne qu’elle était dépassée et n’avait pas la capacité ou les ressources pour surveiller ou gérer ces erreurs. manifestations… Maintenant, que s’est-il passé après cela ? Nous savons que la police d’Ottawa s’est abstenue de faire appliquer la loi dans la plupart des cas en raison de la sécurité des agents, y compris la sécurité des agents du règlement. Et si les agents ne sont pas en sécurité, comment les citoyens et les résidents peuvent-ils se sentir en sécurité ? Ils ne peuvent pas . Ils n’étaient pas… Ces convois de protestations ont étiré notre Constitution dans tous les sens. Notre Charte canadienne des droits et libertés et notre cher droit de manifester ont-ils été étirés trop loin ? Je pense que c’était clairement le cas. Mais vous savez, le fait que nos autorités a fait preuve de tant de tolérance pendant si longtemps… Je pense que cela en dit long sur notre pays », a déclaré l’avocat Paul Champ, qui représente la Coalition des résidents et des entreprises d’Ottawa.

“Nous soumettons qu’il y a cinq questions clés qui doivent être abordées en réponse en particulier à la situation à Ottawa… Quand un manque de renseignement ou un manque de coordination entre les institutions chargées de recueillir ou d’analyser les renseignements a-t-il affecté leur réponse au ‘Freedom Convoy’ ?’… Y a-t-il eu un retard dans l’envoi de ressources policières supplémentaires à Ottawa et, dans l’affirmative, qu’est-ce qui a causé ou contribué à ce retard?… Windsor, en Ontario, était-il la priorité et, dans l’affirmative, qui était responsable de cette décision?… Si l’absence de plan ou les difficultés à parvenir à un commandement unifié ont causé des retards, comment ces problèmes auraient-ils pu être abordés et résolus plus rapidement ?… Le dernier, numéro cinq, est le rôle de la négociation et de l’engagement avec les manifestants dans des situations comme celle-ci et la relation entre les autorités civiles et la police lors de la participation à de telles discussions », a déclaré la conseillère juridique de la Ville d’Ottawa, Alyssa Tomkins.

POLICE D’OTTAWA, SLOLY

“Il n’est pas contesté que la manifestation, qui est devenue une occupation illégale, était sans précédent dans ce pays. La fluidité et la volatilité de la situation ont été causées par la présence de gros camions répartis dans tout le centre-ville, couplée à des manifestants dont le nombre s’est multiplié par milliers. pendant les week-ends, et une foule qui comprenait des enfants. Cela non plus, n’est pas contesté. Après avoir entendu les témoignages, vous pouvez maintenant comprendre et le public peut comprendre le problème insoluble auquel était confrontée la police, qui était de savoir comment s’occuper en toute sécurité et sans blessure ni pertes de vie, à la communauté, aux manifestants et aux policiers sur le terrain… Vous avez entendu beaucoup de preuves sur les renseignements qui existaient dans les jours précédant l’arrivée du convoi, ce que cela signifiait et comment les forces de l’ordre Nous leur avons demandé d’examiner attentivement ces preuves pour déterminer si les perceptions de certains des témoins à cet égard sont le résultat d’un parti pris rétrospectif. savaient qu’une manifestation contre les mandats de vaccination, qui était au départ pacifique et respectueuse des lois, deviendrait une occupation », a déclaré l’avocat David Migicovsky, qui représente le Service de police d’Ottawa.

“Plus de membres du SPO ont témoigné et pendant plus longtemps que les membres des autres services de police. Le chef Sloly lui-même est resté à la barre des témoins deux fois plus longtemps que tout autre témoin dans la procédure. Cet examen minutieux du rôle du chef Sloly au cours des trois semaines sous examen établit, cependant, qu’il s’est acquitté de ses fonctions de bonne foi au mieux de ses capacités et qu’il s’est consacré à la défense passionnée de la ville d’Ottawa, de ses résidents, des membres du SPO, du droit de manifester légitimement et de la sécurité et la fin responsable de l’occupation illégale. Il a exercé son autorité dans des circonstances extrêmement difficiles… luttant pour se remettre des défis de la pandémie mondiale et bien sûr s’adaptant à un nouveau chef de l’extérieur de son service mettant en œuvre un mandat de changement », a déclaré l’ancien chef de la police d’Ottawa Représentation de Peter Sloly, Tom Curry.

LIBERTÉ CIVILE, AVOCATS CONSTITUTIONNELS

“En première lecture au Parlement, la Loi sur les mesures d’urgence exigeait seulement que le gouverneur en conseil soit” d’avis qu’il existe une urgence d’ordre public en comité “. La Loi a été modifiée pour exiger que le gouverneur en conseil ait des motifs raisonnables de croire qu’il existe un état d’urgence à l’ordre public… Commissaire Rouleau, vous devez déterminer si le gouverneur en conseil avait des motifs raisonnables de déclarer un état d’urgence à l’ordre public. des motifs raisonnables n’existaient pas… Il ne suffit tout simplement pas, en droit, de dire que le Cabinet s’est appuyé sur un ensemble plus large de contributions pour parvenir à cette décision », a déclaré Sujit Choudhry, co-conseil représentant la Fondation de la constitution canadienne.

“Le seuil légal pour faire usage de la loi n’a pas été atteint, et un avis juridique créatif et privilégié du gouvernement qui dit le contraire ne le fait pas. Le Premier ministre a convenu que le seuil n’est pas inférieur pour invoquer la loi et restreindre les droits de tous les Canadiens que la norme établie dans la Loi sur le SCRS d’enquêter et de surveiller une seule personne. À notre avis, le gouvernement a outrepassé les limites de la loi en prenant les mesures qu’il a prises », a déclaré la représentante de l’Association canadienne des libertés civiles, Cara Zwibel.