Enquête sur la Loi sur les urgences : ce que le personnel de Trudeau a dit à la barre

Jeudi, un trio de hauts fonctionnaires du Cabinet du Premier ministre (CPM) a témoigné devant la Commission d’urgence de l’ordre public pour examiner l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence.

Le chef d’état-major Katie Telford, le chef d’état-major adjoint Brian Clow et le directeur des politiques John Brodhead ont pris la parole en tant que panel, témoignant des rôles qu’ils ont joués lors des manifestations du “Freedom Convoy” et alors que les hauts fonctionnaires examinaient les options qu’ils avaient pour s’attaquer à l’occupation d’Ottawa et aux blocus frontaliers.

Selon un rapport institutionnel soumis à la commission par le cabinet du premier ministre, le premier appel du cabinet du premier ministre et du personnel ministériel pour parler du “convoi de la liberté” a eu lieu le 20 janvier, une semaine avant que le convoi ne soit censé arriver dans la capitale nationale. Peu de temps après avoir commencé à entendre parler de ce qui pourrait arriver et des intentions de certains manifestants, Trudeau a commencé à recevoir des mises à jour quotidiennes sur la situation.

Le rapport du cabinet du premier ministre a également noté que le bureau de Trudeau “a commencé à prendre des dispositions en matière de sécurité et de voyage pour son personnel, ainsi que pour le premier ministre et les ministres”, et que le 27 janvier, le personnel du cabinet du premier ministre a été invité à travailler à domicile pour des raisons de sécurité, ce que le rapport indique que « cela n’avait jamais été fait auparavant ».

À partir de là, au fur et à mesure que les manifestants arrivaient et creusaient rapidement, les employés de Trudeau ont indiqué qu’ils étaient de plus en plus inquiets. Ce qui a suivi a été une série de séances d’information et d’efforts de coordination avec les fonctionnaires et le personnel ministériel, ainsi qu’avec divers paliers de gouvernement sur les efforts d’intervention et les outils possibles à utiliser.

De la façon dont Trudeau a obtenu le «oui» sur la Loi sur les mesures d’urgence, aux conversations sur l’engagement des manifestants dans lesquelles la chef conservatrice de l’époque, Candice Bergen, était impliquée, voici les principaux points à retenir du témoignage des membres du personnel.

“LE TEMPS ÉTAIT PASSÉ”

Après avoir traversé la série d’événements qui se sont déroulés le 14 février – le jour où le gouvernement a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence – de la rencontre de Trudeau avec les premiers ministres à la réception de ce qu’on appelle la « note de décision » du greffier du Conseil privé, On a demandé à Clow pourquoi un débat parlementaire n’avait pas eu lieu pour discuter du potentiel d’invocation.

Il a répondu en soulignant d’abord qu’il y avait eu un débat d’urgence sur le convoi et les manifestations une semaine avant l’invocation, et que la loi elle-même contient des procédures parlementaires sur invocation qu’ils ont suivies et jugées suffisantes.

“Mais la décision d’invoquer le 4 février a été prise après une série de discussions et de contributions … Le temps était écoulé et il devait être adopté immédiatement”, a-t-il déclaré.

En contre-interrogatoire par l’avocat du gouvernement de la Saskatchewan, Michael Morris, le groupe d’employés du CPM a été interrogé davantage sur le calendrier, dans le but de déterminer quand Trudeau a effectivement pris la décision d’invoquer la loi, compte tenu du délai dans lequel le Conseil privé L’avis de décision du bureau est venu et sa conférence de presse en début de soirée.

Le personnel du Cabinet du premier ministre a indiqué que pendant qu’il préparait un discours plus tôt dans la journée concernant un plan pour invoquer la Loi, la décision finale n’avait été prise que plus tard et que s’il avait dû modifier ses plans et décider de ne pas invoquer, il aurait pu a rapidement fait pivoter leur annonce prévue.

“Nous sommes devenus très agiles pendant la pandémie où nous diffusions des avis pour des choses dont nous n’étions pas sûrs du contenu quelques heures plus tard, et c’est ce que vous devez faire en temps de crise”, a déclaré Telford. .

DIFFÉREND SUGGESTION SÉNAT IMPACT RÉVOCATION

Trudeau a annoncé la révocation de la Loi sur les mesures d’urgence le 23 février, deux jours après que la Chambre des communes a voté pour affirmer les pouvoirs, mais avant que le Sénat ait eu la chance de voter. Le conseil de la commission a demandé si la suggestion selon laquelle le moment de la révocation était lié à un manque de confiance dans le fait que le Sénat confirmerait la déclaration d’urgence, voici ce que Clow et Telford ont dit.

Clow : “C’est plutôt le contraire, en fait. Et oui, je suis au courant de cette suggestion, à savoir qu’il y a peut-être eu une tentative de révocation avant que le Sénat ne vote. Nous voulions en fait que le Sénat agisse le plus rapidement possible et je pense il l’a fait aussi, mais comme on nous l’a rapporté, la convocation du Sénat a été retardée en partie à cause des manifestations continues très importantes d’Ottawa qui se déroulaient juste devant la porte du Sénat… Nous aurions aimé que le Sénat ait son vote. Je dirai également que je ne connais aucune raison de croire que le Sénat ne l’aurait pas approuvé.”

Telford : “J’ajouterais simplement qu’il était extrêmement important pour le Premier ministre qu’il soit fidèle à ce qu’il avait déclaré au début lorsqu’il a invoqué la loi, en ce sens que cela n’allait pas durer une minute de plus qu’absolument nécessaire. Et c’était donc toute la motivation derrière la révocation. De la même manière, vous savez, la sûreté et la sécurité étaient au cœur de chaque réunion qu’il se déroulait tout au long, les questions politiques et parlementaires étaient sur une voie complètement distincte de cela la prise de décision.”

BERGEN A NOTÉ L’ENGAGEMENT “MAUVAIS PRÉCÉDENT”

L’autre information notable provenant de la participation des membres du personnel du Cabinet du premier ministre à la commission était que, selon eux, la nouvelle chef conservatrice par intérim, Candice Bergen, “a reconnu qu’il y avait des préoccupations importantes quant à savoir avec qui le gouvernement fédéral pourrait s’engager et établir un mauvais précédent.”

Cet extrait figurait dans un résumé fourni par la commission d’une entrevue précédente que les témoins du cabinet du premier ministre avaient eue avec la commission.

Voici cette section dans son intégralité : “M. Clow a expliqué que l’engagement avec les personnes impliquées dans les occupations a été considéré plus d’une fois comme une option possible pour la résolution de l’occupation. Par exemple, après la réunion des chefs d’état-major du 3 février , M. Clow se souvient que Mme Telford avait demandé si la chef par intérim de l’opposition Candice Bergen pouvait aider. Le PM a eu une conversation avec Mme Bergen le même jour. Mme Telford a ajouté que lors de l’appel, Mme Bergen a reconnu qu’il y avait d’importantes des inquiétudes quant à savoir avec qui le gouvernement fédéral pourrait s’engager et créer un mauvais précédent. »

Interrogée lors de son témoignage jeudi sur les délibérations désormais très discutées sur la question de savoir si un représentant politique aurait pu ou aurait dû s’engager avec les manifestants dans le but de céder leur demande de réunion, voici plus de Telford :

“Quand c’est devenu une occupation, il y avait de nombreuses personnes qui essayaient de suggérer tout ce qu’elles pouvaient pour essayer de trouver un moyen d’aider … J’ai également reçu des suggestions de nombreuses autres personnes. Des députés ont soulevé des noms avec nous. Il y avait des noms suggérés de députés d’autres partis qui se demandaient s’ils pouvaient aider. Il y avait beaucoup de gens qui essayaient de trouver un moyen de déterminer si un engagement pouvait fonctionner, et personne n’a pu passer outre cette première pensée… Personne ne pouvait savoir à qui parler, il n’y avait pas de leadership clair de l’autre côté, il n’y avait pas de compréhension claire de ce dont ils parleraient.”

Après avoir noté qu’il y avait un certain niveau d’engagement de la police avec les manifestants, elle a déclaré: “Je pense qu’il y a aussi une différence entre l’engagement et la négociation. Et le Premier ministre et le cabinet, le gouvernement n’était pas prêt à négocier la santé publique des mesures qui étaient enracinées dans la science… Et je pense que beaucoup de gens n’étaient pas sûrs à l’époque que vraiment, que c’était de cela qu’il s’agissait.