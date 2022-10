Enquête sur la Loi sur les urgences : Ce que le directeur municipal d’Ottawa avait à dire

Le directeur municipal d’Ottawa, Steve Kanellakos, a témoigné devant la Commission d’urgence de l’ordre public le 17 octobre, alors que les audiences publiques se poursuivaient sur l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin aux manifestations du « Freedom Convoy ».

Lors de sa comparution devant la commission, Kanellakos a parlé de son implication dans la planification des manifestations de la ville, comment ils ont tenté de réagir alors qu’ils persistaient – y compris en correspondant avec les chefs de convoi – et a été interrogé sur une série de documents qui jettent un nouvel éclairage sur les interactions entre juridictions municipales, provinciales et fédérales sur la situation sans précédent qui dure depuis des semaines.

Voici quelques faits saillants de son témoignage et des documents référencés lors de son audition.

LES HÔTELS ONT SIGNALÉ DES PLANS POUR RESTER PLUS LONGTEMPS

Au début de son témoignage, Kanellakos a été interrogé sur un courriel du président de l’Association des hôtels d’Ottawa-Gatineau au bureau du maire envoyé le 25 janvier – quelques jours avant l’arrivée des manifestants du convoi – qui révélait qu’ils avaient des plans clairs pour rester bien au-delà de ce premier fin de semaine.

Dans le courriel, il était signalé que le Canada United Truckers Convoy cherchait à réserver des chambres d’hôtel pour les manifestants entrants pendant « un minimum de 30 à 90 jours », et notait que le nombre actuel de participants était estimé à « 10 000 à 15 000 “, qui a juré de se comporter” de manière légale “.

Dans un fil de discussion découlant de cet e-mail, un autre responsable de la ville a fait référence à des indications selon lesquelles les camionneurs prévoyaient de “laisser leurs camions en place, de les enchaîner et de tenter de bloquer tous les accès à la ville”. Kanellakos a déclaré que cette information avait été transmise au Service de police d’Ottawa, qui avait précédemment indiqué qu’il disposait de renseignements limités sur ce qui se dirigeait vers Ottawa avant la descente des manifestants.

Interrogé par un avocat de la commission alors s’il pensait que la ville était prête, compte tenu des informations contradictoires sur les intentions des manifestants, Kanellakos a déclaré qu’il pensait qu’ils étaient prêts pour le week-end, “en supposant qu’ils partaient après le week-end”. Si cela avait été le cas, la manifestation aurait été “un événement très insignifiant par rapport à ce qu’il s’est avéré être”.

LA VILLE A LUTTE POUR SÉCURISER LES DÉPANNEURS

Avant que le gouvernement fédéral n’invoque la Loi sur les mesures d’urgence pour contraindre en partie les chauffeurs de dépanneuse à déplacer les véhicules bloquant les routes, Kanellakos a déclaré le 17 octobre que “au début” des manifestations, la ville avait exploré les options pour accéder à des remorques “lourdes”. camions capables de déplacer des camions de transport.

Il a dit qu’à part deux véhicules capables d’OC Transpo, la ville “était refusée par tout le monde”, même les entreprises qui étaient contractuellement obligées de remorquer lorsque la ville appelait, citant des dommages à la réputation et étant sympathiques aux camionneurs comme certaines des raisons données .

“Nous n’avions accès à aucune dépanneuse autre que les deux que nous avions, et notre personnel était réticent à entrer”, a-t-il déclaré. Interrogé par un avocat de la commission sur ce que la ville a fait, le cas échéant, pour obliger les entreprises à participer au remorquage, Kanellakos a déclaré que le délai était court, donc ils étaient limités, mais que les responsables de la ville et les avocats « examinaient les contrats pour commencer à prendre des mesures ». .”

“Même alors, les obliger à le faire aurait probablement été une situation difficile à ce stade des manifestations”, a-t-il témoigné.

À peu près à la même époque dans le témoignage, Kanellakos a également fait référence à l’appréhension des responsables du règlement municipal d’Ottawa à verbaliser les véhicules par souci à la fois d'”attraper le mauvais poisson” et de “la volatilité qu’ils pourraient créer”.

RÔLE DE L’ONTARIO DANS LA DÉCLARATION D’URGENCE

Kanellakos a parlé des facteurs qui sont entrés dans la ville déclarant l’état d’urgence au niveau municipal, ce qui s’est finalement produit le 6 février. Le directeur municipal a déclaré que la ville avait des pouvoirs limités pour déclarer une urgence et en grande partie l’avantage de le faire serait attirer « l’attention d’autres ordres de gouvernement ».

Il a déclaré que le point de basculement dans la ville faisant une déclaration d’urgence était qu’à ce moment-là, il était clair que les manifestants étaient retranchés et que la police n’avait pas les ressources dont elle avait besoin pour y mettre fin. C’est également à ce moment-là que la ville a voulu faire pression sur la province pour qu’elle intervienne.

Selon un document soumis à la commission résumant un appel entre des responsables municipaux, provinciaux et fédéraux convoqué par le sous-ministre de la Sécurité publique du Canada de l’époque, Rob Stewart, « l’intention exprimée » d’Ottawa en déclarant une situation d’urgence était « de faire pression sur le premier ministre à exercer ses pouvoirs pour résoudre ce problème. »

“Jusqu’à ce moment-là, la province avait l’impression qu’il s’agissait d’un problème d’application de la loi… et qu’elle n’allait pas s’impliquer politiquement”, a déclaré Kanellakos. “Le premier ministre a beaucoup plus d’autorité en termes de pouvoirs… Et jusque-là, ils n’avaient rien déclaré.” La déclaration d’urgence de l’Ontario pour aider à faire face aux manifestations et au blocus frontalier de Windsor a eu lieu le 11 février. Trois jours plus tard, avec peu de progrès dans la capitale, le gouvernement fédéral a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence.

HILL SECURITY A FAIT ‘UNE ÉVALUATION DE L’EXPLOSION DE BOMBE’

Kanellakos a également été interrogé sur un “accord” conclu “par le biais de négociations en coulisses” entre les manifestants du convoi et la ville le 12 février pour voir les camions quitter les quartiers résidentiels.

En conséquence, davantage de camions ont fini par se déplacer vers le centre-ville, plus précisément sur la rue Wellington en face de la Colline du Parlement, ce que la commission a entendu le 17 octobre a suscité une vive réaction du Service de protection parlementaire (SPP), responsable de la sécurité dans le enceinte parlementaire.

Selon des documents présentés à la commission, dans un e-mail, le directeur par intérim du SPP, Larry Brookson, a contacté Kanellakos cherchant à organiser un appel avec les responsables de la ville pour discuter de son inquiétude concernant l’arrangement que Brookson a décrit comme transformant la rue Wellington “en parking”. lot de plus de 200 camions.” Cette réunion n’a pas eu lieu, a appris la commission.

“Honnêtement, Steve, je ne sais pas comment ce type d’accord aurait pu être conclu sans tenir compte de la sécurité, d’autant plus que nous venons de terminer une évaluation de l’explosion d’une bombe qui incluait la menace de transfert d’explosifs via de gros véhicules, ” a écrit Brookson.

Pendant cette période, alors que les protestations se poursuivaient et que le SPP évaluait l’impact potentiel qu’aurait une explosion explosive sur la région environnante, les députés ont continué à mener leurs affaires sur la Colline.

Interrogé à ce sujet, Kanellakos a déclaré qu’il avait l’impression que le SPP était informé de ce qui se passait sur le terrain, et que “l’évaluation de l’explosion de la bombe, très franchement – je ne l’ignore pas – mais c’était un peu tard alors . Nous avions déjà des centaines de camions sur la rue Wellington.