Enquête sur la Loi sur les urgences : ce que Lametti a révélé

Le ministre de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti, a pris la parole devant la Commission d’urgence de l’ordre public mercredi, où il a été interrogé sur son rôle dans l’invocation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence.

Au cours de sa demi-journée de témoignage, Lametti a invoqué le secret professionnel de l’avocat à de nombreuses reprises, étant donné qu’en sa qualité d’AG, il a fourni au cabinet des conseils juridiques et des avis sur la promulgation des pouvoirs sans précédent qui accompagnaient la déclaration d’une urgence d’ordre public national.

Lametti a également été mis sur la sellette au cours de certaines de ses conversations par SMS, qui allaient de l’éclaircissement sur la rapidité avec laquelle il pensait à la loi sur les urgences à ce qu’il a admis être de la “mauvaise humeur” sur la façon dont les manifestations étaient gérées.

Voici un résumé des faits saillants du témoignage du ministre de la Justice.

LAMETTI ÉVOQUE LA LOI SUR LES URGENCES LE JAN. 30

L’une des principales choses que la commission a apprises mercredi est que Lametti a été très tôt dans les manifestations et a posé la question de savoir si la loi sur les mesures d’urgence devait être envisagée.

Un échange de SMS avec son chef de cabinet, Alex Steinhouse, montre que Lametti a demandé le dimanche 30 janvier s’il y avait “une éventualité pour que ces camions soient enlevés demain ou mardi ? (S’ils étaient noirs ou autochtones…)”

Il poursuit en demandant : « Quelle autorité normative avons-nous ou est-ce qu’un ordre est nécessaire ? EA ? et dit à son meilleur employé qu’il est “ici si tu veux discuter”.

Interrogé sur la partie entre parenthèses, Lametti a déclaré à la commission que la conversation n’était pas censée être publique. Cela dit:

“Écoutez, il y a des preuves de racisme systémique dans notre système judiciaire. C’est dans ma lettre de mandat. Je fais de mon mieux pour essayer de l’extirper avec diverses politiques. Et il y a certainement eu une critique légitime adressée aux autorités policières à ce sujet. Que, s’il s’agissait d’une manifestation Black Lives Matter ou d’une manifestation autochtone, la réaction de la police aurait peut-être été différente.

En ce qui concerne la référence à la Loi sur les mesures d’urgence, Lametti a témoigné qu’il était “prudent” car il avait eu des conversations antérieures avec le Cabinet lorsqu’ils avaient envisagé d’invoquer la Loi pendant la pandémie de COVID-19.

“Et donc, je savais que nous devions commencer à y réfléchir, que ce soit ou non une option… pour que le département commence à réfléchir à [the Act] au cas où nous en aurions besoin. Parce que le pire scénario serait que quelque chose explose et nous ne sommes pas prêts à l’utiliser parce que nous n’avons pas fait le genre de consultations nécessaires ou posé les questions appropriées aux personnes appropriées pour que cela soit fait.”

Un message du 4 février du même membre du personnel montre ensuite que Lametti a été informé qu’il était invité à une réunion sur le convoi et que l’on pensait que “l’angle est en train d’entrer dans la loi sur les urgences”.

Voici @DavidLametti échanges de textes avec son chef de cabinet concernant la Loi sur les mesures d’urgence. Le premier est le 30 janvier, le deuxième est le 4 février, le troisième est le 13 février. Regarder en direct : https://t.co/84nXOUCz5r pic.twitter.com/tq96WNqi25 – Rachel Aiello (@rachaiello) 23 novembre 2022

Lametti a déclaré à la commission que cela faisait référence au “travail préparatoire” en cours pour la possibilité que la loi soit promulguée.

Un texte ultérieur dans cette chaîne daté du 13 février montre Lametti disant: “Je pense que nous sommes sur une marche inexorable vers l’EA.”

C’était le même jour qu’une importante réunion du cabinet a eu lieu, comme la commission l’a déjà entendu. Le lendemain matin, les provinces ont été consultées sur l’invocation potentielle de la loi et à la fin de la journée, Trudeau a annoncé que des pouvoirs sans précédent étaient en train d’être promulgués.

TEXTES SUR SLOLY, BLAGUES SUR LES TANKS

Le témoignage matinal de Lametti a également mis en lumière une série de SMS qu’il a échangés avec son collègue du cabinet, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, que le ministre de la Justice a qualifiés de “tentatives occasionnelles de mauvaise humeur”.

Par exemple, un fil de texte du 2 février avec Mendicino montre Lametti disant – dit-il en plaisantant – que son homologue ministériel devait “faire bouger la police. Et les FAC si nécessaire”.

Mendicino répond: “Combien de chars demandez-vous… Je veux juste demander à Antia combien nous en avons sous la main.”

À cela, Lametti dit “Je pense qu’un fera l’affaire !!”

J’ai mal lu ce texte précédent, donc j’ai supprimé le tweet. Lametti * ne suggérait pas * que Carney était stupide. L’opposé. Mais même problème concernant l’apparence de dire à Mendicino de diriger la police. pic.twitter.com/ii592HisQQ —Glen McGregor (@glen_mcgregor) 23 novembre 2022

Invité à s’expliquer, Lametti a déclaré à la commission dans ces échanges qu’il agissait en tant que collègue et “ami” et non en sa qualité d’AG.

“Donc, il y aura des plaisanteries”, a-t-il déclaré. “Il y aura des tentatives occasionnelles de mauvaise humeur de nos deux côtés.”

“Je ne dis en aucun cas que nous devons diriger la police”, a déclaré Lametti.

Un autre exemple soulevé – moins une tentative d’humour et plus une indication de sa frustration – montre Lametti envoyant à nouveau un texto à Mendicino, disant le 4 février : “Sloly est incompétent.”

Cette référence au chef de la police d’Ottawa de l’époque, Peter Sloly, a été faite après que Mendicino ait envoyé un texto à Lametti : « La police a toute l’autorité légale dont elle a besoin pour faire respecter la loi… Ils n’ont qu’à l’exercer et faire leur travail.

À cela, Lametti a témoigné qu’en tant que résident à temps partiel d’Ottawa, il ne se sentait pas en sécurité, avait été «forcé de quitter mes conditions de vie» parce qu’il sentait que l’endroit où il vivait n’était pas sûr en raison de la proximité des manifestations.

“J’étais donc frustré. J’ai dû admettre que c’est un produit complet de la chaleur du moment. C’est franc, je pense que je l’adoucirais maintenant avec le recul”, a-t-il déclaré à propos de sa remarque Sloly. “Mais cela reflète, je pense, le fait que ma vie en a été bouleversée. Mon personnel était harcelé lorsqu’il se rendait au travail par des membres du convoi qui contestaient le port de masques, en particulier les membres féminins de mon équipe ministérielle, et j’étais assez frustré, je l’admets.”

Un autre échange qui comprenait des textos de Lametti sur la nécessité pour Sloly d’être “rapide, rapide, rapide”, dont le ministre de la Justice a témoigné mercredi était une référence à son film de Noël préféré, “Love Actually”. https://www.youtube.com/watch?v=cfNzZre-sIU

AVIS AU CABINET, SCRS SUR L’INTERPRETATION DES ACTES

Avant même que Lametti ne commence à témoigner, un avocat du gouvernement fédéral a signalé que le ministre aurait des limites dans ce qu’il peut dire étant donné que le gouvernement n’a pas renoncé au secret professionnel de l’avocat en ce qui concerne les conseils qu’il a fournis dans son rôle de procureur général.

Au cours de son témoignage, avocat après avocat a tenté de repousser les limites du type d’évaluation qu’il a fourni au cabinet au sujet de la décision d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence et, en grande partie, ils n’ont pas été loin.

“Vous êtes d’accord que le cabinet a reçu un avis juridique sur la Loi sur les mesures d’urgence, est-ce juste?” a demandé l’avocat de Freedom Corp., Brendan Miller. “Je ne confirmerai pas…”, a commencé Lametti avant qu’un avocat du gouvernement fédéral n’intervienne pour s’opposer au secret professionnel de l’avocat.

L’un des domaines les plus spécifiques de cette question portait sur ce que le ministère de la Justice a fourni au directeur du SCRS, David Vigneault, lorsqu’il est venu demander des éclaircissements sur la façon dont l’interprétation juridique du gouvernement de la définition de la Loi sur les mesures d’urgence d’une « menace à la sécurité du Canada » était plus large. que la définition de la Loi sur le SCRS.

Même là, Lametti était discret, mais a confirmé ce que la commission avait déjà entendu à propos de l’existence d’un “ensemble plus large” de considérations de menace à la sécurité nationale sur lesquelles le cabinet s’appuyait que ce qui est décrit dans la Loi sur le SCRS. Il l’a décrit comme “seulement le point de départ”.

“Je vais être prudent en ce qui concerne le secret professionnel de l’avocat. Je ne vais pas lier les faits aux arguments d’une manière qui puisse imputer le type de conseils juridiques que j’ai peut-être donnés ou non, ou peut-être pas m’ont été donnés dans ce processus… Mais je pense que vous avez entendu une série de témoins cette semaine, y compris M. Vigneault… étant donné les différents objectifs de la Loi sur le SCRS, étant donné les différents objectifs du SCRS quant à la raison pour laquelle il est l’utilisation d’une définition de « l’article 2 » pour l’une de ses enquêtes… est différente du contexte dans lequel elle a été incorporée dans la Loi sur les mesures d’urgence. Et l’organe décisionnel est différent. Ce n’est pas le SCRS. C’est le gouverneur en conseil, donc il y a un plus large – comme vous l’avez entendu de la part d’un certain nombre de témoins différents cette semaine – il y a un ensemble plus large d’entrées », a déclaré Lametti à un moment donné lors du contre-interrogatoire, l’une de ses tentatives les plus complètes pour répondre aux questions sur ce sujet .